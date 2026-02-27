Fransız Kültür Merkezi öncülüğünde, İsviçre, Belçika, Kanada ve Lüksemburg büyükelçiliklerinin ortaklığıyla düzenlenen Frankofon Film Festivali'nin 2026 yılı programı açıklandı. Türkiye genelinde 19 şehir ve 30 mekanda gerçekleştirilecek festival, 5 Mart'ta kapılarını sinemaseverlere açacak.

Bu yılki edisyonunda özellikle kadınları ön plana çıkaran festival, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne denk gelen programıyla dikkat çekti. Gösterilecek filmlerin yüzde 45'i kadın yönetmenlerin imzasını taşırken, yapımların yüzde 70'inde başrolü kadın oyuncular üstleniyor. Bu kapsamda, ünlü yönetmen Agnès Varda'nın klasikleşen eseri "Biri Şarkı Söylüyor, Diğeri Söylemiyor" (L’une chante, l’autre pas) filminin restore edilmiş versiyonu için 7 Mart'ta özel bir gösterim düzenlenecek.

CANNES VE VENEDİK'TEN ÖDÜLLÜ FİLMLER TÜRKİYE'DE

Festival programında bu yıl Fransa, İsviçre, Lüksemburg, Kanada, Belçika, Ürdün, Lübnan, Fas, Danimarka ve Hollanda ortak yapımı 13 uzun metrajlı ve 4 kısa metrajlı film yer alıyor. Cannes, Venedik, Toronto ve Locarno gibi saygın festivallerde ödül almış yapımlar, Türkiye'de ilk kez izleyiciyle buluşacak.

Organizasyon kapsamında iki başarılı yönetmen de Türkiye'de ağırlanacak. Festivalin açılışı, Fransız yönetmen Amélie Bonnin'in romantik müzikal komedi türündeki "Bir Gün Bırakıp Gitmek" (Partir un jour) filmiyle yapılacak. Fransız-Belçikalı yönetmen Olivier Meys ise büyüme hikayesini ele aldığı "Jahia'nın Yazı" (L'été de Jahia) filmiyle etkinlikte yer alacak ve izleyicilerle söyleşiler gerçekleştirecek.

"FİLMLERDE CİNSİYET EŞİTLİĞİNE YAKLAŞTIK"

Fransa Büyükelçiliği ve Fransız Kültür Merkezi Görsel-İşitsel Ataşesi Florent Signifredi, festivalin 2026 edisyonunda izleyicilerle, özellikle de gençlerle buluşmaktan büyük heyecan duyduklarını belirtti.

Signifredi, "Sinema, Fransızca konuşulan ülkelerin değerlerini paylaşmaya olanak tanıyan bir buluşma ve paylaşım yeridir. Bu yıl ilk kez, sunulan filmlerde cinsiyet eşitliğine yaklaştık ve filmlerin büyük çoğunluğu kadın karakterler etrafında şekilleniyor. Her geçen gün daha fazla yerel ortakla bir araya geliyor ve iki büyük yönetmeni Türkiye'de ağırlıyoruz." ifadelerini kullandı.

GÖSTERİMLER 19 ŞEHRE YAYILACAK

Gençlere Frankofon sinemayı tanıtmak amacıyla okul gösterimlerinin sayısının artırıldığı festival; İstanbul, İzmir, Ankara, Ayvalık, Bandırma, Batman, Bodrum, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Kuşadası, Lüleburgaz, Mardin, Mersin, Muğla ve Bergama'yı kapsayan geniş bir rotada gerçekleştirilecek.

Etkinlik tarihleri İstanbul'da 5-29 Mart, İzmir'de 5-15 Mart ve Ankara'da 5-13 Mart 2026 olarak planlandı. İzmir'deki gösterimler Institut français, İstinyePark Renk Sineması ve Arkas Alaçatı Sanat olmak üzere 3 farklı mekanda yapılacak.

İZMİR PROGRAMINDA ÖNE ÇIKAN FİLMLER

Festivalin İzmir ve genel programında yer alacak dikkat çekici yapımlardan bazıları şunlar:

• Animale / Hayvani (2024) - Emma Benestan (Fransa, Belçika)

• Everybody Loves Touda / Herkes Touda’yı Seviyor (2024) - Nabil Ayouch (Fransa, Fas, Danimarka, Hollanda, Belçika)

• Le quatrième mur / Dördüncü Duvar (2024) - David Oelhoffen (Fransa, Lüksemburg, Belçika)

• L'été de Jahia / Jahia'nın Yazı (2025) - Olivier Meys (Fransa, Lüksemburg, Belçika)

• Partir un jour / Bir Gün Bırakıp Gitmek (2025) - Amélie Bonnin (Fransa)

• Sarah Bernhardt, la divine / Sarah Bernhardt, İlahi Kadın (2024) - Guillaume Nicloux (Fransa)

• L'une chante, l'autre pas / Biri Şarkı Söylüyor, Diğeri Söylemiyor (1976) - Agnès Varda (Fransa, Belçika)

• Trois amies / Üç Arkadaş (2024) - Emmanuel Mouret (Fransa)

• Les arènes / Arenalar (2024) - Camille Perton (Fransa)

• Hors d’haleine / Nefes Nefese (2024) - Eric Lamhène (Lüksemburg, Belçika)

• Délicieux / Leziz (2020) - Eric Besnard (Fransa, Belçika)