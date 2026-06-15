Fransız çizgi romanı ve sineması

Institut français (Fransız Kültür Merkezi) Türkiye'nin Mayıs ve Haziran aylarını çizgi roman sanatının önemli isimlerinden Fabrice Caro'ya adadığı "Muhteşem Fabcaro" etkinlikleri kapsamında, yazarın kült eseri "Zaï Zaï Zaï Zaï" canlı okuma performansı ve yeni vizyon filmi "Alter Ego" Haziran ayında İstanbul, İzmir ve Ankara'da izleyiciyle buluşuyor.

Fransız yönetmen, senarist ve oyuncu ikilisi Nicolas & Bruno tarafından sahneye ve beyazperdeye taşınan eserler, sanatseverlere absürt mizah dolu bir deneyim sunuyor. Etkinliklerin odak noktasında, yayımlanmasının üzerinden 10 yıl geçen "Zaï Zaï Zaï Zaï" çizgi romanının dünya turnesi kapsamındaki "Canlı Okuma" uyarlaması yer alıyor. Eser, süpermarkette mağaza kartını unutan bir yazarın kasiyer tarafından fark edilmesiyle başlayan ve ülke çapında saçma bir insan avına dönüşen olaylar zincirini trajikomik bir dille anlatıyor.

Gösteride Nicolas & Bruno, çizgi roman karelerini dev ekrana yansıtıp tüm karakterleri seslendirirken, müzisyen Mathias Fédou ise müzik ve ses efektlerini canlı olarak üretiyor. 14 Haziran Pazar günü İstanbul AKM Tiyatro Salonu'nda sahnelenen performans; 16 Haziran Salı günü Institut français İzmir'de, 19 Haziran Cuma günü ise Ankara'da Kült Teras'ta gerçekleştirilecek.

FİLM GÖSTERİMİ BUGÜN

Programın sinema ayağında ise, Nicolas & Bruno ikilisinin yönettiği ve Fransa'da yaklaşık 300 bin seyirciye ulaşan satirik komedi filmi "Alter Ego" gösteriliyor. Yeni komşusunun kendisinin tıpatıp aynısı ve saçlı hali olmasıyla hayatı altüst olan Alex'in hikayesini anlatan, başrolünü Laurent Lafitte'in üstlendiği film; 15 Haziran Pazartesi saat 20:00'de İzmir Alsancak Karaca Sineması'nda, 18 Haziran Perşembe günü de Ankara Kült Kavaklıdere'de sinemaseverlerin karşısına çıkacak. Gündelik hayatın küçük çelişkilerinden absürt anlatılar çıkaran yazar Fabcaro ile özgün bir komedi dili inşa eden Nicolas & Bruno'nun ortak çalışmaları bu turneyle sınırlı kalmıyor. İkili, yazarın 2006 yılında yayımlanan ilk romanı olan "Figurec"i yeni bir uzun metraj film olarak sinemaya uyarlamak üzere hazırlıklarına devam ediyor