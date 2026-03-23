Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın hastalığı-2

(Ahmet Gürel’in İş Kültür Yayınlarından 2018 yılında çıkan “Latife Mustafa Kemal” kitabından 14 Mart Tıp Bayramı Anısı)

Gazi Paşa’nın geçirdiği kalp krizini anlatmaya geçen hafta başlamıştım, “Latife Mustafa Kemal” adlı kitabımın ilgili bölümlerinden konuyu aktarmaya devam ediyorum.

Ali Fuat Cebesoy anılarında; Gazi’nin Millî Mücadele yıllarının verdiği dayanılmaz yorgunluk ve üzüntüleri sonucu olarak geçirdiği ağırca bir hastalığın iyileşme devresinde bulunduğunu belirtir ve Gazi’ye yaptığı ziyareti şöyle anlatır:

“Gazi’yi istasyondaki dairesinde ziyaret ettim. Kendisinden ayrılalı bir ay olmuştu. Geçirdiği kalp krizinin izleri, yüzünde görülüyordu. Daima pembe olan yüzünün rengi sararmıştı; nefes darlığı gibi haller hissediliyordu. Genel bir zayıflık hali de vardı; bu, belki uzun bir perhizin verdiği zayıflıktı.

Bir ay önce kendisini dinç ve sapasağlam bıraktığım Gazi’nin bu hali beni çok etkilemişti. Kapıdan girerken beni bekler gibiydi. Yavaş yavaş yerinden kalkarak boynuma sarıldı. Ben generallik üniformamla Başkomutan karşısında askeri duruşumu koruyor, çok üzüldüğüm halimden anlaşılıyordu.

Yanaklarımdan öptükten sonra, elimi eliyle tutarak kanepede yanında yer gösterdi. Oturduk, kısa bir sessizlikten sonra, söze başladı:

‘Hastalığımdan çok üzgün olduğunu bana söylediler, üzüntün halen anlaşılıyor.’

‘Nasıl olmayayım, size ne kadar yakın olduğumu bilirsiniz.’

‘Pekiyi bilirim kardeşim; şimdi çok iyiyim. Fazla üzülmene gerek yok. Sana başımdan geçenleri bir bir anlatacak olursam şimdiki halimden çok memnun olacaksın. Hele birer kahve ve sigara içelim.’

Söz buraya gelince, Gazi zile basıp, kahve ısmarladı. Sonra nasıl hastalandığını, doktorların ne gibi önerilerde bulunduklarını, eşi Latife Hanımefendi’nin kendisini tam sağlığa kavuşturmak için ne büyük titizlikte çalıştığını anlatmıştır.

…Gazi’yi heyecan ve dikkatle dinlerken, ‘bundan sonra sağlığına çok dikkat etmesi gerekecek, iyileştikten sonra acaba bunu yapabilecek mi? Memleket daha birçok seneler Gazi’siz kalamaz. Bu bakımdan sağlığına çok dikkat etmelidir’ gibi düşüncelerin bende sonu gelmiyordu.

Bu halim, Gazi’nin dikkatinden kaçmadı. Bana:

‘Paşa seni çok düşünceli görüyorum’ dedi.

Cevap verdim:

‘Nasıl düşünceli olmayayım ki bir müddet sonra Latife Hanımefendi’nin dikkat ve özeniyle sağlık bulacaksınız. Fakat hiçbir şey olmamış gibi krizden önceki hayatınızdan hiçbir şey feda etmeyeceksiniz. Anlattığınıza göre geçirdiğiniz çok önemli bir rahatsızlık. Allah korusun. Tekrarı halinde tedavisi kolay olmaz. Çok gençsiniz, gerçekten ömrünüzün yarısındasınız, kendinize dikkat edecek olursanız daha çok seneler yaşarsınız.’

Gazi burada sözümü keserek sordu:

‘…Emin olunuz kardeşim, bu sefer tam rejim yapacağım. Ben yapmadığım zaman Latife’nin yaptıracağına inanabilirsiniz.’ Ali Fuat Cebesoy, Gazi’nin; ‘Seninle bu akşam bize gidelim. Latife, seni görünce çok memnun olacak’ teklifini kabul etmiş, Latife Hanım’la beraber üçü yemek yemişlerdi.”

Devamı haftaya…

23 Mart 2026

Ahmet Gürel