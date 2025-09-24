Genç kadın liderler Çeşme'de buluştu

Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu tarafından düzenlenen TSKF Gençlik ve Liderlik Kampı ’25, Çeşme Belediyesi’nin ev sahipliğinde Şifne Otel’de kapılarını açtı. Açılış konuşmasını yapan Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, genç lider adaylarına cesaret, dayanışma ve eşitlik mesajları verdi.

Türkiye’de ve dünyada kadınların karşılaştığı görünmez engellere değinen Denizli, küçük yaşlardan itibaren kadınlara dayatılan sınırlamalara dikkat çekerek “Bir kadın olarak hayatımıza daha çocukken ‘sen kadınsın’ diyerek başlayan sınırlamalar konuluyor. Oysa bizler kadın olduğumuz için değil, başarma arzusunda insanlar olduğumuz için başarabiliriz” dedi.

“YAŞIM TARTIŞILDI, AMA AZMİM DEĞİL”

Denizli, genç yaşta belediye başkanlığına aday olduğunda karşılaştığı önyargılardan bahsederek, “Benim yaşım tartışıldı, ama aynı yaşlardaki erkek siyasetçiler için bu konu edilmedi. Kadınların yaşına, cinsiyetine, yapabilirliğine dair tartışmaları reddediyorum. Çünkü eğitimim, yöneticilik deneyimlerim ve azmim ortada” ifadelerini kullandı.

Konuşmasında gençlere yönelik motivasyon mesajları da veren Başkan Denizli, kampın önemini şu sözlerle vurguladı:

“Bu kamptan yıllar sonra aklınızda her ayrıntı kalmayacak, ama burada duyduğunuz bir cümle ya da kurduğunuz bir dostluk hayatınızın dönüm noktası olabilir. En önemli tavsiyem, dayanışmayı büyüterek yolunuza devam etmenizdir.”

“HİÇ KİMSE SİZE GERİ ADIM ATTIRAMASIN”

Siyasi yolculuğunda karşılaştığı zorluklara rağmen hiçbir zaman geri adım atmadığını dile getiren Denizli, “Ben bir yol yürüyorum; bu yolda inişler, çıkışlar, engeller var ama kendi irademle kalkabilme özgürlüğüm de var. Siz de yürüdüğünüz yoldan asla geri adım atmayın. Hiç kimse size geri adım attıramasın” diyerek konuşmasını tamamladı.

22–26 Eylül tarihleri arasında düzenlenen TSKF Gençlik ve Liderlik Kampı, farklı şehirlerden gelen genç kadınları liderlik, özgüven ve dayanışma temaları etrafında buluşturuyor. Eğitim oturumları, atölyeler ve söyleşilerle dolu kamp, genç kadınların geleceğin liderleri olarak güçlenmelerini hedefliyor.