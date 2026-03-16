Gençler ‘Hibrit Kariyer Zirvesi’ için Konak’ta bir araya geldi

Konak Belediyesi’nin GEKO ve 1923 Vakfı iş birliğiyle Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde düzenlediği Hibrit Kariyer Zirvesi, çok sayıda gencin katılımıyla gerçekleştirildi. Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu’nun da gençleri yalnız bırakmadığı zirvenin ilk gününde çağın gereklilikleri ve dijital dönüşüm odak noktası oldu. Prof. Dr. Ferit Acar Savacı’nın “Yapay Zeka ile İşbirliği” konulu sunumuyla başlayan oturumlar; Av. Çağatay Akar’ın “Kişisel Marka Yönetimi ve Dijital Ayak İzi”, CHP Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Sanayi ve Teknoloji Politika Kurulu Üyesi Andaç Pamuk’un “Veri Okuryazarlığı ve Analitik Düşünme” ve Prof. Dr. Ethem Duygulu’nun “Girişimlerin Sürdürülebilirliği ve Döngüsel Ekonomi” başlıklı konuşmalarıyla derinlik kazandı. Etkinliğin ikinci gününde ise kişisel gelişim ve profesyonel yetkinlikler öne çıktı. Katılımcılar; İlker Beyhan ile “Eleştirel Düşünme ve Kompleks Problem Çözme”, Mesut Şimşek ile “Etkili İletişim”, Ali Sinan Avşar ve Gülsüm Kaya ile “Öğrenmeyi Öğrenmek ve Gönüllülük” konularında interaktif oturumlar gerçekleştirdi. Program, Doç. Dr. Cemile Çetin’in “Kariyer Tasarımı” başlıklı ufuk açıcı sunumuyla noktalandı.

MUTLU: BELEDİYE OLARAK YAPAY ZEKAYI AKTİF KULLANIYORUZ

“Yapay Zeka Rakibin Değil, Yardımcı Pilotun” mottosuyla gerçekleştirilen Hibrit Kariyer Zirvesi’nin açılış konuşmasını yapan Başkan Mutlu, Konak Belediyesi olarak yapay zekayı aktif kullandıklarını ve teknolojiyi Konak’a daha iyi hizmet için dönüştürmeye gayret ettiklerini ifade etti. Başkan Mutlu, konuşmasında şu sözlere yer verdi: “Yapay zeka her yerde. Biz de belediye olarak yapay zekayı aktif kullanıyoruz. Neredeyse bütün müdürlüklerimiz profesyonel yapay zeka sistemlerine geçti. Bu, hayatın bir gerçeği. O yüzden bugün düzenlediğimiz etkinlik bizim için de çok önemli.”

GENÇLERE “FERDİ ZEYREK GENÇLİK MERKEZİ” MÜJDESİ

Konak’a ay sonunda ikinci bir gençlik merkezi kazandıracaklarının müjdesini veren Başkan Mutlu, “Ay sonunda yeni gençlik merkezimizin açılışını gerçekleştireceğiz. İki katlı, içinde espor da yapılabilecek çalışma odaları olan bir merkez; adı da Ferdi Zeyrek Gençlik Merkezi olacak. Biz gençlerden gelecek her türlü öneriye açığız. Nasıl mekanlara ihtiyacınız var, nasıl çalışma ortamlarına ihtiyacınız var; yerel yönetimlerin, sizlerin talepleriyle bunlara yönelik çalışma üretmesini ve mekanları biçimlendirmesini daha kıymetli buluyorum” diye konuştu.

PAMUK: BEN MERKEZDEYİM, YAPAY ZEKA YANIMDA

Zirvenin dikkat çeken sunumlarından biri de CHP Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Sanayi ve Teknoloji Politika Kurulu Üyesi Andaç Pamuk’un “Veri Okuryazarlığı ve Analitik Düşünme” başlıklı konuşması oldu. Gençlerin ilgiyle dinlediği ve sorularını yönelttiği sunumda Pamuk, bilgisayar ve yapay zekanın gelişimi ile veri kullanımının önemine değindi. “Ben merkezdeyim, yapay zeka yanımda” vurgusu yapan Pamuk, “Veri olmadan yapay zeka çalışmaz. Anlamlı veriler sayesinde yapay zeka desen görür, önerir ve stratejik anlam çıkarmamızı sağlar. Yapay zekaya bir desen verdiğinizde, anomali dediğimiz o desenin aykırısını tespit etmede insandan katbekat daha başarılı sonuçlar veriyor. Doğruluğu yüzde yüze yakın” ifadelerini kullandı.