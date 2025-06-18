Gençler Konak’ın iklim politikalarına yön veriyor

Konak Belediyesi, gençlerin iklim kriziyle mücadelede etkin rol almasını destekleyen çalışmalarına kararlılıkla devam ediyor. Sosyal İklim Derneği iş birliğinde yürütülen “Youth Act4Climate – İklim İçin Gençlik Hareketi” projesi kapsamında kurulan Genç Liderler Takımı, Konak Belediye Meclisi İklim Değişikliği ve Çevre Komisyonu Üyeleri Kazım Umdular, Ayşın Akyarlı Savatlı, Nazlı Kayı ve Mert Uslu ile bir araya geldi. Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından uygulanan Sivil Katılım Projesi kapsamında yer alan Konak Belediyesi paydaşlığında Sosyal İklim Derneği yürütücülüğündeki “Youth Act4Climate – İklim İçin Gençlik Hareketi” Projesi kapsamında düzenlenen Konak Genç İklim Forumu’nda ortaya çıkan politika ve çözüm önerileri toplantıda ele alındı. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantının önemli gündem maddelerinden biri de Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu’nun açtığı alan sayesinde kurulması planlanan Konak İklim Meclisi oldu. Gençler, bu meclisin katılımcı, şeffaf ve sürdürülebilir bir yapıda olması gerektiğini belirterek, toplumun tüm kesimlerini kapsayan bireylerden oluşmasının önemine değindi. Öte yandan İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Ali Kemal Çınar da, Konak Belediyesi tarafından hayata geçirilen çalışmalar hakkında genç liderlere sunum yaptı.

POLİTİKA ÖNERİLERİ PAYLAŞILDI

Gençlerin katılımı ile iklim politikalarının güçlendirilmesini amaçlayan toplantı kapsamında gençler, Konak Genç İklim Forumu’nda ele aldıkları sorunları ve çözüm önerilerini doğrudan yerel yöneticilere aktarma fırsatı buldu. 12 başlık altında sıralanan politika önerileri arasında toplumsal cinsiyet eşitliği, gençlik katılımı, afetlere dayanıklı kent planlaması, iklim okuryazarlığı ve farkındalık programları, iklim krizinin sağlığa etkileri, yenilenebilir enerji, geri dönüşüm ile atık yönetimi gibi konu başlıkları yer aldı. Gençlerin fikirlerini değerli bulduklarını belirten İklim Değişikliği ve Çevre Komisyonu üyeleri ise gençlerle birlikte çalışmaya ve önerilerini yerel politikalara yansıtmaya hazır olduklarını dile getirdi.

“BİRLİKTE YOL ALMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, toplantıya ilişkin yaptığı değerlendirmede gençlerin iklim mücadelesindeki rolüne dikkat çekerek şunları söyledi: “Gençlerin sesini yerel yönetimlere taşımak, ortak akılla iklim krizine karşı güçlü politikalar üretmek için büyük önem taşıyor. Konak Belediyesi olarak gençlerin katılımını güçlendiren her türlü çalışmayı desteklemeye ve birlikte yol almaya devam edeceğiz.”