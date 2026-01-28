Gölcük Yaylası’nı koruyacak plan için imzalar atıldı

Ödemiş’te 1050 rakımdaki gölü, eşsiz yeşil doğasıyla dikkat çeken Gölcük Yaylası’nda yapılaşmanın kontrol altında tutulması, doğal dokuda tahribatın önlenmesi amacıyla İzmir Valiliği’nin desteğiyle Ödemiş Belediyesi tarafından Koruma Amaçlı İmar Plan Revizyonu çalışması başlatıldı. 1997 yılında “1. Derece Doğal Sit Alanı”, 2004 yılında “2. Derece Arkeolojik Sit Alanı” ilan edilen, 2021 yılında Cumhurbaşkanlığı kararıyla “Kesin Korunacak Hassas Alan” haline gelen, son olarak 2022 yılında Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü onayı ile “Mahalli Öneme Haiz Sulak Alan” olarak da belirlenen Gölcük Yaylası’nın korunması için somut adımlar atılıyor. Ödemiş Belediye Meclisi’nin 2025 yılı Nisan ayı toplantısında “Gölcük Gölü ve Çevresi Koruma Amaçlı İmar Planı Revizyonu İşi” için oybirliğiyle karar alınmasının ardından projenin hazırlanması için İzmir Valiliği’nin destekleriyle 1 Aralık 2025 tarihinde “Gölcük Gölü ve Çevresi Koruma Amaçlı İmar Planı Revizyonu İşi” ihalesine çıkıldı.

360 HEKTARLIK ALAN İÇİN KORUMA AMAÇLI PLAN

270 hektarı Doğal Sit, 90 hektarı Arkeolojik Sit olmak üzere toplam 360 hektarlık alanda koruma amaçlı imar plan revizyonu yapılmasının hedeflendiği konuyla ilgili ihale sürecinin tamamlanması sonrası Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan ile yüklenici firma temsilcisi tarafından imzalar atıldı. Yaklaşık 1 yıllık süreçte hazırlanacak “Gölcük Gölü ve Çevresi Koruma Amaçlı İmar Planı Revizyonu” Ödemiş Belediye Meclisi ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde görüşülmesinin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın onayına sunulacak.

“HEM KORUMA HEM SAĞLIKLI GELİŞİM”

Gölcük Yaylası gibi bir doğa harikasını tüm kurumlarla işbirliği içerisinde korumayı hedeflediklerini aktaran Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan, “Gölcük Gölü ve Yaylası, hem İzmirimiz için hem de Ege Bölgesi için eşine az rastlanır türden bir dinlenme alanıdır. Geçmişte faaliyet gösteren otelleriyle de hem yayla turizmine hem de futbol takımlarının sezon öncesi kamp merkezi olarak spor turizmine ev sahipliği yapmıştır. Biz de Gölcük’ün eski özlenen günlerine kavuşmasının çabası içerisindeyiz. Bunun için de elbette önceliğimiz Gölcük Gölü’nün çevresiyle birlikte korunması. Bu doğrultuda İzmir Valimiz Dr. Süleyman Elban’ın da destekleriyle Gölcük Gölü ve Çevresi Koruma Amaçlı İmar Planı Revizyonu çalışmalarına başladık. Hem göl çevresinde yapılaşmanın kontrol altında tutulması ve yeşil dokunun korunması, hem de Gölcük’ün turizm hareketliliği başta olmak üzere gelecekte oluşacak ihtiyaçlarına yanıt vermesi açısından sağlıklı bir gelişim sağlayacak Koruma Amaçlı İmar Plan Revizyonu ilçemiz ve havzamız açısından büyük önem taşıyor. Belediyemizde ilgili arkadaşlarımız hassas bir çalışma yürütüyorlar. Gölcük Yaylası’nı korurken bir yandan turizmin canlanmasına destek sunacak çalışmaları İzmir Büyükşehir Belediyemizle birlikte hayata geçirmek üzere hazırlıklarımız sürüyor. Yeryüzü cenneti yaylalarımızı, yeşil doğamızı korumak önceliğimizdir” dedi.