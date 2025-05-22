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Görkem Duman’dan Kiraz Festivali’ne davet

Görkem Duman’dan Kiraz Festivali’ne davet

22.05.2025 13:05:00
Güncellenme:
İZMİR / Cumhuriyet
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Görkem Duman’dan Kiraz Festivali’ne davet

Buca Belediyesi’nin bu yıl 18’incisini gerçekleştireceği geleneksel Belenbaşı Yörük Kültürünü Tanıtma ve Kiraz Festivali için geri sayım başladı. 25 Mayıs Pazar günü düzenlenecek festivale tüm İzmirlileri davet eden Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, “Barış, kardeşlik duygularının pekişmesine ve tek yürek olmamıza katkı sağlayacak güzel bir gün yaşayacağız” dedi.

Buca’nın geleneksel Yörük Kültürünü Tanıtma ve Kiraz Festivali, 25 Mayıs Pazar günü Belenbaşı Mahallesi’nde gerçekleştirilecek. Buca Belediyesi ve Belenbaşı Mahalle Muhtarlığı iş birliğiyle düzenlenecek festival, saat 12.30’da köy girişinden festival alanına yapılacak kortej yürüyüşü ile başlayacak. Festivalde gün boyu halk oyunları gösterileri, organik pazar, Yörük kültürünü yansıtan el emeği ürünlerin bulunduğu stantlar ve yarışmalar yer alacak.


En iyi kiraz yetiştiricisinin seçileceği festivalde, Ali Tunç ve Zeynep İlhan gibi yöresel sanatçılar sahne alacak. Festival, saat 21.00’de Oğuz Aksaç’ın konserinin ardından sona erecek. Tüm İzmirlileri pazar günü gerçekleşecek festivale davet eden Duman, “Yörük Kültürünü Tanıtma ve Kiraz Festivali, bölgemiz için çok değerli bir festival. Bölge ekonomisine katkısı olduğu gibi bir kültürün yaşatılması, tanınması ve geleceğe taşınması açısından da önemli bir adım. Her şeyden önce güzel ilçemizdeki barış, kardeşlik duygularının pekişmesine ve tek yürek olmamıza katkı sağlayacak bir gün yaşayacağız” diye konuştu.

İlgili Konular: #Buca Belediyesi #Görkem Duman

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