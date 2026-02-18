Görkem Duman, Özgür Özel ile bir araya geldi

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i Ankara’da, parti genel merkezinde ziyaret etti. Yerel yönetim çalışmaları ve Buca’nın gelecek vizyonunun masaya yatırıldığı görüşmede Duman, göreve geldiği günden bu yana Buca’da hayata geçirilen projeler ve planlanan yatırımlar hakkında sunum yaptı.

Görüşmenin ardından sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan Görkem Duman, “Baba ocağımızda, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’i ziyaret ettim. Buca’mız için yürüttüğümüz çalışmalarımız ve önümüzdeki günlerde hayata geçireceğimiz projelerimiz hakkında bilgileri paylaştım. Sayın Genel Başkanımıza, gösterdiği yakın ilgi ve verdiği destekler için yürekten teşekkür ediyorum” dedi.