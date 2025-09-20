Göz Göz Kara Kartal'ı üç golle yıktı!

Sarı kırmızılılar, evindeki ilk üç puanı tam üç golle alarak siyah beyazlıları puansız gönderdi. Sergen Yalçın, inanılmaz kötü bir oyun sergileyen takımıyla üç haftada ikinci yenilgisini alırken çaresizdi. Göztepe, son vuruşlarında daha kaliteli olabilse maçta tarihi fark olabilirdi.

Stoliov'un oturmuş klasik bir 11'i var bu sezon ve sadece sağ stoperde farklı tercihlerini kullanıyor Taha Furkan, Godoi arasında ve dün akşam Godoi'yi düşündü.

İki takım sahaya Gaziler Günü'nü kutlayan pankartlarla çıkarken kuzey ve güney tribünlerindeki Göztepe koreografisi görülmeye değerdi. Kuzeyde Efsane Göztepe'nin ve bugünkü Göztepe'nin teknik direktörleri ile futbolcuları birlikte görüldü. Güneyde ise tarihi başarılar ve takım otobüsleri yer aldı. Her zamanki gibi seremonide klasikleşen Medcezir'i söyleyen tribünler, başlama vuruşu öncesinde de Mustafa Kemal'in Askerleriyiz belgisini haykırdı.

MAÇTAN ENSTANTANELER

Maçın ilk atağı konuk ekipten geldi, Cherny'nin sağ çaprazdan şutu üstten dışarı çıktı. Oyunda inisiyatif kuran ve özellikle sol taraftan rakip kaleye akan Göztepe 4 ve 19'da bulduğu gollerle skoru çabucak 2-0'a getirdi. 4'te Göztepe'nin klasik taç organizasyonundan geldi ilk gol; kafalardan ve dizlerden seken topu önünde bulan Juan takımını öne geçiren golü kaydetti. 19'da ise Janderson'ın inatla sıfıra götürdüğü ve çıkardığı topu memleketlisi Rhadlney altı pastan ağlarla buluşturarak farkı ikiye çıkardı. 22'de ev sahibi takım mutlak bir gol kaçırdı; Olaiton'un yine soldan taşıyıp içeri çıkardığı topu çok elverişli durumda Janderson minare yaptı. 35'te sarı kartı gören isim Olaiton oldu 16'daki Arda'nın gördüğü sarı karttan sonra. 40'ta Göztepe tehlikeli geldi ancak sonuç alamadı. 42'de ise mutlak bir gol daha kaçırdı; Juan'ın al da at dediği topu Janderson kötü bir vuruşla yandan dışarı attı.

İkinci yarıda geride olmanın da etkisiyle BJK daha istekli ve hareketli başladı. 48'deki BJK atağında Gökhan'ın 25 metreden çektiği sert şut üst direkten geri gelirken şanslı olan taraf ev sahibiydi. 49'da gole yaklaşan taraf ise sarı kırmızılılar oldu; Chernı'nin soldan taşıyıp kestiği topa Juan zamanında hamle yapamayınca takımını bir golden etti.

Bu yarıda topa daha çok sahip olan üçüncü bölgeye taşıyan siyah beyazlılar olsa da tehlikeli kontrataklarla rakip kaleye akıp gol arayan taraf ise sarı kırmızılılardı. 70'te ceza alanı içinde Abraham döndü, yerden vurdu fakat Lis çıkarmayı başardı. Bu noktada BJK Rıdvan ve Kayra'yı oyuna dahil etti. 72'de ise Göztepe adına inanılmaz bir gol daha kaçtı; gelişen kontratakta Olaiton çok güzel indi ceza alanına fakat şut çekmekle daha uygun gördüğü Janderson'a uzatmak arasında tereddüt edince kötü bir vuruş yaptı ve top dışarı çıktı. 78'de günün başarılı isimlerinden Rhaldney yerini Efkan'a bıraktı. 80'de sarı kartı gören isim konuk ekipten Demir oldu Olaiton'u indirince. 82'de Janderson'ın gollük plasesini Mert kornere çeldi. 83'te takımını diri tutmak adına üç değişiklik birden yaptı Stoliov; Arda, Olaiton ve Janderson'ın yerine Taha, Ahmet ve İbrahim girdi. Ürdünlü forvet iki dakika sonra skoru 3-0'a getiren golü kaydetti; sağdan Efkan'ın kestiği topa vurduğu kafayı Mert güçlükle çeldi; hamle yapan İbrahim çaprazdan röveşata ile Mert'i avlayarak büyük sevinç yaşadı.

STOLİOV'UN ZAFERİ

Göz Göz, dolu tribünler önünde coşkulu taraftarıyla BJK'yı ezip geçerken hemen her oyuncu görevini yerine getirdi. Uzun toplarla santrforları topla buluşturan Lis hatasız oynadı ve kalesinde gole geçit vermedi. Heliton adeta bir sigorta gibiydi. Chernı günün en iyilerindendi. Olaiton parıldadı; ince işler yaptı, güzel paslar çıkardı ve ikili mücadelelerde ayakta kaldı. Rhaldney ve Dennis orta alanda görevini yaptı. Juan çok çalıştı ve kilidi açarak kafadan, takımını öne geçirmeyi başardı. Janderson bir gole imza atamadı, iki de net fırsattan yararlanamadı ama ikinci golü adeta yarattı. Teknik Direktör Stoilov dünkü maça damgasını vuran aktör oldu. Takımını başta oyun karakterini sahaya yansıtmaya yöneltti ve nitekim ilk iki gol maçın ilk çeyreğinde geldi. İkinci yarıda ise orta alanda çoğalarak skoru korurken kontratak oyunuyla da gol aratmayı ihmal etmedi. Yaptığı değişiklikler ise yerinde ve zamanındaydı. İbrahim'e şans vermek suretiyle Göz Göz'ün bu oyuncuyu da kazanmasını sağladı. Olaiton'u daha önce olduğu gibi erkenden oyundan almayarak doğruyu yaptı. Bir teknik direktörün sahadaki oyuna katkısı azami yüzde 20'dir ve Stoliov dün akşam azami katkıyı verdi takımına.

BU BJK ERKEN HAVLU ATAR

BJK, bu sezon şampiyonluk yarışında erken havlu atacak gözüküyor. Ara transfer de çözmez geride kalacak BJK'nın sorununu. Bu sezon siyah beyazlılar için kayıp bir sezon olacak gözüküyor. Bu takıma Sergen de heyecan getirmemiş. İlk beş bile çok uzak bu takıma ve oyuna. BJK'yı her takım yenebilir. Defans yapmayı bilmeyen, hücumda ısıramayan, bitirici olmayan bir takım izledik. Sadece oyunu açmak ve top yapmakla olmaz.

GÖZTEPE'NİN ÖNÜ AÇIK

Göztepe dün akşamki sonuçla 6 maçta topladığı 12 puanla ikinci sırada. Ligin GS ve FB ile birlikte namağlup üç takımından birisi. Sarı kırmızılılar dün akşam itibariyle 10 gol ile ligin en çok gol atan ikinci takımı ve 2 golle de en az gol yiyen üç takımından birisi. Göztepe önümüzdeki iki maçını daha İstanbul takımlarıyla oynayacak; haftaya Eyüpspor deplasmanına gidecek, sonra da evinde Başakşehir'i ağırlayacak. Avrupa hedefini koyan Göz Göz için gidiş iyi. Yeter ki istikrarını korusun.