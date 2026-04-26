Göz Göz'ün Avrupa inadı sürüyor

Son dokuz haftadaki inanılmaz puan kayıplarına karşın ligin bitmesine dört hafta kala hala beşincilik iddiasını sürdüren Göztepe, cumartesi akşamı 31. hafta maçında 28 puanla düşme hattının hemen üzerinde 14. sıradaki Antalyaspor'u ağırladı.

Göz Göz, sahaya sarı kart cezalısı Heliton, Dennis ve Miroshi'nin yokluğunda şu 11 ile çıktı: Lis-Taha, Godoi, Bokele-Arda, Musah, Krastev, Antunes, Chernı-Juan, Janderson.

Efkan ve Guilherme de kadroda yer almayan oyunculardı.

Karşılaşmada Oğuzhan Çakır düdük çalarken yardımcılıklarını Erkan Akbulut ve Selahattin Altay yaptı. Muhammet Ali Metoğlu da dördüncü hakem olarak görev aldı. Stat anoslarını maç öncesinde ve sırasında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir çocuk yaptı. Tribünler maç öncesinde geçen yıl müessif şekilde yaşamını yitiren Emircan Övüç'ün doğum gününe yönelik koreografi gerçekleştirirken, "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" belgisiyle de çınladı.

Göztepe maçın ilk yarısında eksik kadrosuna karşın kendi klasik oyununa yer yer yaklaştığı bölümlerde golleri de buldu, hatta farkı kaçırdı. İkinci yarıda ise 46'da iki ve ilerleyen dakikalarda üç hamleyle oyuna ağırlık koymaya çalışan Antalyaspor'u Göztepe defansı ve kaleci Lis durdurdu. Bilhassa Abdülkadir oyuna girdikten sonra Antalyaspor'un ritm kazandığı ve ileriye dönük oynadığı maçın ikinci yarısında her iki takım da gole çok yaklaştığı pozisyonlar yakalasa da sonuç değişmedi.

MAÇTAN DAKİKALAR

Maçın henüz ilk dakikası içinde sağdan Antunes'in içeriye uzattığı topa Juan vurdu, kaleci Cuesta'dan döndü, tamamlayan isim yine Göz Göz'ün atom karıncası Juan oldu ve sezonun en erken golünü kaydederek takımını öne geçirdi. 10'da yine Juan sahnedeydi, Cuesta'dan çaldığı topu kurtarabilse fark ikiye çıkacaktı. 16'da Antunes'in ceza çizgisi üzerinden plasesi Cuesta'da kaldı. 18'de Antalyaspor'un ilk etkili atağında Erdoğan'ın şutu Lis'te kaldı. 22'de ise Göztepe'nin etkili geldiği ve Antalyaspor defansını dağıttığı karambolde Arda'nın şutuyla sarı kırmızılılar farkı ikiye çıkardı. 27'de maçta ilk sarı kartı biraz da ağır şekilde Musah gördü. 30'da Juan'ın yakın mesafeden plasesi az farkla dışarı çıktı. 33'te Antunes'in Cuesta'nın müdahalesi ile yere indiği pozisyonda hakem "oyna" derken, yakındaki yan hakem de reaksiyon göstermezken VAR da kulağının üstüne yattı! 36'da Storm'un şutu Lis'in ellerinde eridi. Hemen arkasından Antunes'in sağ çaprazdan şutu Cuesta'da kaldı.

46'da Arda'nın rakiplerini ekarte edip içeriye girip yakın mesafeden çektiği şut kornere dönüştü. 55'te Safuri'nin gollük vuruşu az farkla dışarı çıktı. 62'de Streek'in kafası yandan dışarı çıktı. 67'de sağ çaprazdan Krastev'in frikiğine Janderson'ın kafası üstten dışarı çıktı. 69'da Krastev çıktı, Uğur girdi. 77'de rakip atakta kafayı yandan dışarı vuran Abdülkadir oldu. 80'de Antunes'in Janderson'u gördüğü elverişli pozisyonda Cuesta'dan erken gelen çıkış golü önledi. 82'de Antunes ve Janderson'u dışarı alan Stoliov, Jeh ve genç Ege'yi içeri attı. 86'da Bünyamin'in yakın mesafeden şutunu Lis çıkarmayı başardı. 88'de Musah, yerini Ogün'e bıraktı. 5 dakikalık uzatmada sarı kart gören isim Lis olurken, 90+2'de Jeh'in ceza alanı içinden şutu az farkla dışarı çıktı. Nefes kesen son bölümlerin son gol pozisyonunu Antalyaspor buldu, ikinci golde Arda'ya adeta asist yapan Erdoğan'ın nefis gollük şutunu Lis aynı güzellikte çıkarmayı başardı. Böylece karşılaşma 2-0 Göztepe'nin üstünlüğü ile sona erdi. Son düdük sonrasında orta yuvarlakta toplanan Göz Göz, galibiyeti ve beşincilik iddiasının sürdürülmesini taraftarı ile kutladı. Tribünler haftalar sonra hasret kaldığı "Göztepe'miz Avrupa'ya" belgesini doya doya haykırdı.

TEKNİK HEYET AYNAYA BAKMIŞ GÖZÜKÜYOR

Son yazılarımda Göztepe teknik heyetinin futbolcuları sürekli suçlamak ya da eleştirmek yerine biraz da kendilerinin aynaya bakıp yüzleşmesi gereği üzerinde boşuna durmadım. Bu maçta gördüm ki Stoliov ve ekibi özelleştiri yapmış. Çünkü ilk 11'den 4 oyuncunun forma giymediği, genç Ege'nin ilk kez süre aldığı ve rakibin düşme potasında olduğu zor bir maçtan da demek ki galip çıkılabiliyormuş. Bazı maçların bir ya da birkaç adamı olabiliyor takımı ayakta tutan, ateşleyen ve güven veren. Bu maçta Göztepe takımının saha içindeki lideri tartışmasız Bokele idi. Defansif katkısı yanında ileriye dönük oyunuyla, oyunu okumasıyla gerçek bir liderdi. Onu sahanın olmadık yerlerinde de gördük. İki numaraya ise Juan, Arda ve Lis'i birlikte yazarım. Sahada herşeyini ortaya koyan bu cengaverleri alkışa doyamadım. Musah ilk 11 deneyiminde sırıtmak bir yana, görevini yaptı diyebilirim. Taha, Godoi, Janderson, Cherni ve oyuna sonradan dahil olanlar da elinden geleni yaptı. Krastev ve Antunes'i ise anlamakta zorlanıyorum! Maçtaki en düşük performans onların, özellikle de Krastev'indi.

HAKEMLER VE VAR

Hakem Çakır da, yardımcısı da, VAR da buz gibi penaltıyı es geçti! Ayrıca Çakır'ın, Göztepe'ye çıkardığı iki sarı kart da "boş"tu! Çakır tatlı sert oyuna müsaade etmeyip zoraki faul düdükleriyle oyunun kalitesini negatif olarak etkiledi.

GÖZTEPE BAŞAKŞEHİR'İN ENSESİNDE

Göztepe, beşinci Başakşehir gibi 51 puanda ve averajla altıncı sırada. Öyle gözüküyor ki lig beşinciliği yarışı bu iki takım arasında geçecek. Kaldı şurada üç hafta. Nefesler tutuldu . İzmir’in sarı kırmızılıları önümüzdeki hafta Trabzonspor'a gidiyor. Başakşehir ise FB ile karşılaşacak. Ardından Göztepe evinde Gaziantep FK ile karşılaşacak ve son hafta Samsunspor deplasmanına gidecek. Başakşehir de FB'den sonra Samsunspor ile evinde oynayacak, son hafta Gaziantep deplasmanına gidecek. Kısacası, Avrupa için Göz Göz'ün üç final maçı var. İnşallah diyorum, başka birşey demiyorum.

Rakibini ilk yarıda bulduğu gollerle eksik kadrosuna karşın 2-0 ile geçen Göz Göz, böylece haftayı kendisi gibi 3 puanla kapatan Başakşehir'in averajla ensesinde yer alıp beşincilik inadını son üç haftaya taşıdı.