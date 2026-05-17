Göz Göz'ün hayali son haftada suya düştü

Göztepe cumartesi akşamı Samsun'da tarihinin çok özel maçlarından birisine çıktı. Sarı kırmızılılar Samsunspor'u yenerse, Avrupa için Konyaspor-Trabzonspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finalini bekleyecek ve bordo mavili takımın şampiyon olması halinde Avrupa biletini alacaktı. Ancak orta hakem Ümit Öztürk ve VAR işbirliği ile Göztepe'nin Avrupa bileti alması istenmedi! Maç 1-0 iken Göztepe'nin beraberlik golünü VAR'a kulak vererek iptal iden Öztürk, yine maç 1-0 iken haksız bir ağır kararla Göztepe'yi 10 kişi bırakıp fişini çekti! Göztepe 3-0 kaybedip Başakşehir de deplasmanda Gaziantep FK'yı 2-1 geçince 2 puan farkla altıncı sıraya gerileyen Göztepe'nin Avrupa hayali son haftada suya düştü.

Hafta ortasında Gaziantep FK maçıyla 100'ler kulübüne girdiği için Urla'da 100 numaralı forma armağanını Sportif Direktör İvan Mance'den alan Stoliov, Göztepe'yi ideal sayılacak şu 11 ile sahaya sürdü, Godoi'nin yerine sağ stoperde Taha'yı değerlendirmek suretiyle : Lis-Taha, Heliton, Bokele-Arda, Dennis, Antunes, Miroshi, Cherni-Janderson, Juan.

Samsunspor'da eski Göztepeli isimlerden Yalçın ilk 11'de sahaya çıkarken, Celil kulübede kaldı, Şerif ise kart cezası nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.

İLK YARIDA GÖZTEPE'NİN YEDİĞİ TALİHSİZ BİR GOL VARDI

Maçın ilk 10 dakikası kontrollü bir orta saha mücadelesine sahne oldu. 10'da Samsunspor gole çok yaklaştı, forvetlerinin ilk şutunu altı pasta Lis çıkarmayı başardı, dönen topu da yine Lis çıkardı. Bir dakika sonra Taha'nın şutu dışarı çıktı. 17'de Antunes'in frikiğine altı pasta dokunamayan Bokele takımının beraberlik golü olacak pozisyonda topu minare yaptı. 25'te Juan'ın pasıyla buluşan Janderson penaltı noktasından vurdu, Okan gole izin vermedi. Bir dakika sonra Arda'nın penaltı noktasından tek vuruşu az farkla üstten dışarı çıktı. Atamayana atarlar diye boşuna dememişler; 36'da ev sahibi Samsunspor'un golü geldi; Coulibaly'nin sağ çaprazdan şutu Bokele'nin ayağına çarpıp Lis'i kontrpide bırakıp topu ağlarla buluşturdu; 1-0.

İKİNCİ YARIDA HAKEM GÖZTEPE'NİN FİŞİNİ ÇEKTİ!

İkinci yarı tempolu başladı. 48'de Janderson kısa mesafeden vurduğu topu Okan'a çarptırdı. 49'da Janderson'ın soldan kestiği top karambolde Juan'ın önüne geldi, onun sert şutu skoru 1-1'e getirdi. Fakat hakem Öztürk verdiği golü VAR'a uyarak iptal etti! Gerekçe ise topun Juan'ın önüne gelmeden önce ıska geçen Arda'nın ayağının Diabate'nin bacağına istemsiz değmesinin faul olarak belirlenmesi! Göztepe'nin temiz golü böylece iptal oldu. 58'deki Samsunspor kalesindeki karambolde top Miroshi ile Okan arasında kaldı, sonuçta Okan topu bloke etmeyi başardı. Stoliov 70'te Dennis'i çıkarıp Jeh'i oyuna aldı. 78'deki değişiklikleri ise anlamakta zorlandım; 1-0 geride olan Göztepe'de Stoliov Janderson ve Antunes'i çıkarıp Guilherme ve Uğur Kaan'ı attı içeri. 81'de orta hakem Ümit Öztürk bir kez daha sahneye çıktı; çok ağır bir kararla Heliton'a direk kırmızı çıkardı! 10 kişi kalan Göztepe'nin gardı düşünce ev sahibi ekip 85'te Elayis, 89'da da iki asisti olan Mouandilmadj'ın ayağından iki gol daha bulup skoru 3-0'a getirdi.

KARARLARIYLA MAÇIN ÖNÜNE GEÇEN EYYAMCI HAKEMLERLE ADİL BİR MAÇ OLMAZ!

Maçın orta hakemi Ümit Öztürk, kritik kararları ile maalesef maçın önüne geçti. Bir maçta hakem maçın önüne geçiyorsa o maç maç olmaktan çıkar. Öztürk, verdiği golü VAR'a uyarak talimatla verilen kararı onaylamış oldu. Haksız kırmızı kartla da Göztepe'nin fişini çekti!

GÖZTEPE İÇİN SON FİNAL TALİHSİZDİ

Göztepe, Avrupa için son final maçında hakem kurbanı olsa da hakemi de yenmesini bilmeliydi. Yediği ilk gol çok talihsizdi, ancak önceden kaçırdığı goller de son vuruştaki kalitesizlik örneğiydi. Bulduğun dört beş pozisyondan ikisini yapmayı bileceksin. Göztepe'de ilk yarıda Cherni hiç yoktu! Onun yerinde adeta Juan oynadı, bu sefer de merkez forvet boş kaldı. Bokele de bugün gününde olmayan bir isimdi.

GÖZTEPE SON MAÇA KADAR AVRUPA HEDEFİNDEN KOPMADI

Sonuçta, Göz Göz ligin son maçına kadar Avrupa hedefinden uzaklaşmadı ve gardı son maçta biraz da hakem kararlarıyla düştü. Geçen sezonu Stoliov ile sekizinci tamamlayan sarı kırmızılılar bu sezonu 55 puanla Başakşehir'in 2 puan gerisinde altıncı tamamlamış oldu. Umarım iki sezondur ikinci yarılardaki düşüşün nedenleri devre arasında esaslı olarak analiz edilir ve gelecek sezon yeni bir dejavu yaşanmaz.

Sezonun Göztepe açısından değerlendirilmesi ayrı bir yazı konusu...Göztepe başarılı mı? Hedefini tutturdu mu? Bir dahaki yazıda buna odaklanacağım.