Göz Göz'ün Sultanları filede istediğini alamadı

İslami Dayanışma Oyunları nedeniyle üç hafta ara verilen Sultanlar Ligi'nde İzmir'de Göztepe-THY karşı karşıya geldi. Göztepe pasörü Eda, İslami Dayanışma Oyunları'nda millî takım forması giymiş olarak ve doğum gününde oynadı dün akşamki maçta. "Şehrimin Takımı" projesi kapsamında Göztepe, 13 ayrı voleybol altyapı takımından 900 sporcuyu da tribünlerde ağırladı. Göz Göz parkeye Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün "Hiçbir şeye ihtiyacımız yok yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak!" veciz sözünün yer aldığı pankartla ve şu ilk altı ile çıktı: Atkinson, Eda, Emine, İlayda, Bejema, Amelia.

GÖZ GÖZ TEMPOLU, BOL RALLİLİ MAÇTA PARKEDEN 3-0 YENİK AYRILDI

Göztepe, 1 galibiyet ve 3 yenilgi ile 4 puanda çıktığı parkeden oldukça tempolu ve bol rallili geçen bir buçuk saatlik maç sonunda bir üst sıradaki ve 5 puanlı THY'ye 22-25/19-25/19-25'lik setlerle kaybederek ayrıldı.

İlk sette skoru 22-22'ye getiren İzmirli Sultanlar kritik servis kayıpları ve daha çok şey beklenen Atkinson'un etkisiz oyunuyla seti kaybetti. Atkinson'suz ikinci sete iyi başlayan ev sahibi sarı kırmızılılar THY'nin sert smaçları ve güçlü savunması karşısında direnemedi ve seti 19-25 kaybetti. Üçüncü sette daha dikkatli bir oyunla başlarda öne geçse de Göz Göz blokta iyi olsa da rakibinin güçlü savunması ve sert smaçlarına teslim oldu ve seti yine 19-25 kaybetti.

GÖZTEPELİ SULTANLAR TAKIM OLMAYA YAKLAŞTIKÇA DAHA İYİ OLACAK

Seyir zevki yüksek temposu hiç düşmeyen ve mücadele dolu maçta Göztepe'yi fena görmedim. Ancak ilk kez bir arada ve Sultanlar Ligi'nde oynayan sarı kırmızılıların takım olma hüviyeti kazanmak için daha çok antrenman ve daha çok maç oynamaya ihtiyacı var. Göz Göz'ün bu sezonki hedefi lige tutunmak olabilir. Başantrenör Ataman Güneyligil mutlaka 5 haftalık periyodun röntgenini çekecektir ve takımına özgüven de aşılayarak maç kazanacak düzeye getirecektir. Göz Göz'ün özellikle savunma dersini çok çalışması gerekiyor. Keza servis kayıpları da çok, bunun üzerinde de durulacaktır. Belki iki maç arasında bir süre hazırlık maçı yapmak da malum sıkıntıların çözümü için yardımcı olabilir.

HAFTAYA RAKİP DEPLASMANDA ZEREN SPOR

Göz Göz ilk haftada evinde Nilüfer Belediyespor’a yenildikten sonra Aydın Büyükşehir BSK'yı yenmiş ve Aras Spor ile Kuzeyboru karşısında parkeden yenik ayrılmıştı. Göztepe THY karşısında Sultanlar Ligi’ndeki 4. yenilgisini aldı ve 10. sırada kalarak kendisinden 1 puan fazlası olan THY ile makas açtı. Göz-Göz, ligin 6. haftasında 23 Kasım Pazar günü deplasmanda Zeren Spor’a konuk olacak.