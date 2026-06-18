Göz Göz'ün sutopu ve U19 başarısı yeni sezonda onlardan da bekleniyor

Göztepe Spor Kulübü’nün 101. kuruluş yıldönümü kutlamalarında, önce European Aquatics 2025-2026 Challenger Cup’ta şampiyon olarak kulüp tarihinin Avrupa’daki ilk kupasını müzesine taşıyan, ardından Kadınlar Sutopu 1. Lig final serisinde Galatasaray’ı yenerek Türkiye Şampiyonu olan Göz-Göz Kadın Sutopu Takımı ile beraberdik. Harika genç kadınlar sezonu çifte kupayla tamamlayarak sadece Göztepe'ye, İzmir’e değil, uluslararası başarısıyla Türkiye'ye de unutulmaz bir gurur yaşattı. 101. Yıl kutlamasında sutopucularla birlikte şampiyon bir takım daha vardı; Göztepe U19 Futbol Takımı. Onlar da finalde son üç yılın şampiyonu Trabzonspor'u yenerek şampiyon oldular.

HARİKA SU PERİLERİ

Türkiye Erkekler Milli Takımı kaptanı, damadımız Tugay Ergin'den dolayı sutopunu daha yakından izliyor oldum herhalde. Göztepe Kadın Sutopu Takımı'nın başantrenörü Evangelos Pateros ile de kutlama gecesinde sohbet ettik. İkimizin de aile büyükleri arasında Selanik'ten olanlar varmış. Takımıyla çok ilgili, adeta bir baba gibi. Göztepe'li sutopucular, İzmir Büyükşehir takımından aktarma. İzmir Büyükşehir Spor Kulübü-Göztepe Spor Kulübü’nün işbirliği çok olumlu gelişmeleri beraberinde getirdi. Bu takım yıllardır bir arada olan sporculardan oluşuyor. 15-16 yaşındaki sporcularla daha büyük ve deneyimli sporcuların birlikteliği bir aile atmosferi de eklenince başarıyı getiriyor. Tecrübeli ve milli takımda da oynayan kaptan Kübra Kuş, havuz dışında da takımın saygı ve sevgi ortamında birlikte olmasının başarıdaki rolünün altını çiziyor. Zaten kutlamada tanıştığım ve yaklaşık üç saat aynı ortamda olarak izleme şansı bulduğum sporcuların birbirine ve hocalarına bağlılığı belli oluyordu. Hocaları Evangelos da Yunanistan Milli Takımı ve Olimpiyat deneyimli, takıma katkısı büyük.

SON ÜÇ SEZONUN ŞAMPİYONU TRABZONSPOR'U GERİDE BIRAKAN GENÇLERDE HAYAT VAR

Göztepe U19'un başarısı da küçümsenmemeli. İvan Mance ve Stanimir Stoliov'un bu takımı iyice mercek altına alması ve en az beş-altı ismi A Takım'a alması, profesyonel sözleşme yapılması ne iyi olur. Geride kalan sezonda profesyonel takım çok maça 21 yerine 17-18 oyuncuyla çıktı. Kadro biraz geniş tutulup bu çocuklar A Takım kadrosuna alınırsa en azından o sorun ortadan kalkar, ayrıca daha çabuk pişerek ileride yararlı olurlar. Zaten Bouajila geçen sezon ilk yarıda A Takım ile olmuştu. Bu sezon sözleşmesi uzun vadeli olarak uzatıldı.

KAPTAN LİS'E VEDA

A Takım'da üç yıldır forma giyen ve son sezonunda kaptanlık da yapan kaleci Lis, yuvadan ayrıldı. Ülkesinin takımı Poznan'a gidiyor. Daha önce Altay'da da forma giyen Lis'e ülkesindeki kariyerinde başarılar diliyorum. Göztepe'nin evladı, kiralıktan dönen Arda bu sezon kaleyi devralabilir. Zaten daha önce de Süper Lig'de sarı kırmızılıların kalesini koruma deneyimi var. Onun yanında rekabet edebilecek bir yabancı kaleci arayışı da sürüyor. Ayrıca iki iyi genç kaleci de var takımda. Forvet Armstrong dışında henüz yeni bir imza yok Göztepe'de bu yazıyı kaleme aldığım çarşamba öğleye kadar. Kiralıktan dönen İbrahim ve Rhaldney de beklemede. Rhaldney'in takımda kalması düşük bir olasılık.

GOL YOLLARINI AÇACAK TRANSFER BEKLENTİSİ

Şimdi dikkatler Dünya Kupası'nda. Oradaki Afrika takımlarında forma giyen veya kulübede olup da süre alan genç yıldız adayları da Göztepe'nin radarında. Tabii her zaman olduğu gibi, Brezilya, Fransa, İngiltere gibi ülkelerin alt ligleri de mercek altında. İki sezondur Avrupa hedefini kıl payı ıskalayan Göz Göz'ün bu sezon -adının "Adnan Süvari Sezonu" olma ihtimali de yüksek- artık hedefe ulaşması için kadro yapılanmasına dikkat etmesi, özellikle de forvet ve forvet arkasına yatırım yapması şart. Çünkü Göz Göz'ün gol kısırlığı sorunu var. Bir de Juan yuvadan uçarsa ayıkla pirincin taşını! Stoliov'un geçen sezon maç sonu açıklamalarına "son vuruş ve final pasları yakınması" damga vurdu! Bu sezon umuyorum aynı klişe açıklamaları duymayız.