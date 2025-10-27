Göztepe Alanya'dan sonra İstanbul’dan da puansız döndü

Süper Lig'deki ilk sekiz maçını yenilgisiz 16 puanla tamamlayan Göztepe, Alanyaspor deplasmanından sonra dün de Galatasaray deplasmanından da evine puansız döndü. Kalede Lis'in çok sayıda kurtarışı olmasa 3-1'lik maç çok daha farklı sonuçlanabilirdi.

Göztepe sahaya şu 11 ile çıktı: Lis-Furkan, Heliton, Bokele-Arda, Dennis, Rhaldney, Efkan, Chernı- Janderson, Juan.

Teknik Direktör Stoilov'un bu maçta neden Miroshi ve Olaiton ile başlamadığını doğrusu anlayamadım. Defansta Furkan'ın yerine Miroshi sol stoperde değerlendirebilir, Bokele sağ stopere çekilebilirdi. Stoliov'un gerek 11 tercihinde gerekse devre arası ve sonrasındaki değişiklik tercihlerinde sıkıntı vardı.

GS GİBİ TAKIMLAR KARŞISINDA ALEYHE KIRMIZI KART VEYA PENALTI OLURSA İŞİNİZ ZOR

Lig lideri ve şampiyonluğun en güçlü adayı GS ile deplasmanda oynuyorsunuz... Hep söylüyorum; bu gibi maçlarda hoca ciddi uyarı yapmalı maç öncesi aleyhe penaltı ve kırmızı kart olmaması için. Böyle bir durumda maç gider... Nitekim Göztepe, GS karşısında ilk golü de Janderson'ın direkten dönen şutunun ardından topla buluşan Efkan'ın golüyle bulmasına karşın ardından Furkan'ın hatalı gerı pasını değerlendiren Osimhen'in beraberlik golü sonrasında 42'de Bokele'in ikinci sarıdan gördüğü kırmızı kart ile maalesef kendi fişini çekmiş oldu!

Denilebilir ki hakem yaktı Göztepe'yi... Doğrudur, maçın hakemi GS ve Osimhen'in isminin açık seçik etkisindeydi. Bokele'ye gösterilen özellikle ilk kart ağırdı. Hakem kırmızıya niyetliydi. Fakat bu Göztepe açısından öngörülecek bir durum. Dikkatli olacaksınız.

GÖZTEPE KIRMIZI KARTLA YIKILDI

Sonuçta Göztepe'ye yazık oldu üst üste ikinci yenilgiyle. Öne geçilen bir maçta Osimhen gibi atak ve baskıcı bir forvete karşı dikkatli olmak gerekirdi. Fakat Göztepe'nin kırmızıya kadar yine de ezilmek bir yana neredeyse maça ortak olduğunu da not etmeliyim. Ne yazık ki kırmızı kart sonrasında ikinci yarıya da baktığımızda adeta iki bölümlük bir maç tanımlamak gerekir. Yani ikinci bölümde rakibinin 10 kişi olduğunu fırsat bilen GS, 63 ve 66'da Sara ve İcardi ile maçı kopardı. Lis'in üstün performansı ise farkın açılmasını engelledi.

GÖZ GÖZ AVRUPA’YI İSTİYORSA...

Göztepe 11.haftada evinde 8 puanla 15. sıradaki Gençlerbirliği'ni ağırlayacak. Bu haftayı evinde Konyaspor'a kaybederek geçiren Kızıl Kara karşısında Göz Göz'ün yeniden 3 puanı hatırlaması sürpriz olmayacak. Ancak yönetimin hedefini ve camianın beklentisini bir daha hatırlatmak, altını kalın çizgilerle çizmek farz oldu: Göztepe Avrupa'yı istiyorsa yönetim şimdiden ara transfer dersini iyice çalışıp transfer başlar başlamaz imzaları attırmalı. İkinci yarıya kadar da Avrupa hedefi için hocanın geçenlerde dediği gibi maksimum puanı toplamalı. İki yenilgi ile puan ortalaması 1,6'ya düştü. Bu ortalama ilk yarı sonunda yeniden 8. hafta sonunda olduğu gibi 2'ye çıkarılmalı. Teknik heyet ve takım geride kalan iki haftalık periyotu unutup bu hedefe dönük olarak konsantre olmalı. Bu arada Kasım'a bir milli maç arası daha var. Stoliov bu sendromu da aşmalı. Türkiye'de bu hep var çünkü.