Göztepe'de düşüş sürüyor

Göztepe, cumartesi akşam evinde düşmemek için oynayan Eyüpspor ile de taraftarı önünde 0-0 berabere kalarak 2 puan daha kaybedip düşüşünü sürdürdü.

Dört haftadır galibiyet alamayan Göz Göz en son 20. haftada evinde son sıradaki Karagümrük'ü 2-1 ile geçmişti. Sonrasında Konyaspor'la deplasmanda, düşme hattındaki Kayserispor'la 0-0 berabere kalan İzmir’in sarı kırmızılıları önceki hafta İstanbul’da BJK karşısında sürklase olmuştu. Eyüpspor karşısında da düşük performansını sürdüren Göz Göz böylece son 4 maçta 3 beraberlik 1 yenilgiyle sadece 3 puan toplayarak Avrupa hedefini iyice riske atmış oldu.

Stoliov, Eyüpspor karşısında sakat olan Bokele'nin yerine Taha'yı sağ stoperde değerlendirip Godoi'yi sol stoperde oynatarak ve Dennis'i ilk defa kulübede bırakarak takımını şu 11 ile sahaya sürdü: Lis-Taha, Heliton, Godoi- Arda, Miroshi, Krastev, Antunes, Cherni- Janderson, Juan.

ALIŞILMADIK YAN PAS-GERİ PASLI ILK YARI VE KAÇAN PENALTI!

Maçın ilk yarısının hemen başında 4'te Göztepe penaltı kazandı; kaleye yakın mesafede Janderson'ın vuruşu rakip defansın kolundan döndü. VAR'ın izleme önerisine kulak veren Batuhan Kolat beyaz noktayı gösterdi. Ne var ki, Juan'ın hazırlığına karşın penaltıyı atan Janderson'ın yerden vuruşunu Jankat soluna yatarak çıkardı. Çok az pozisyon olan ve orta alan mücadelesine sahne olan ilk yarıda 30'da Juan'ın indirdiği topa Cherni'nin plasesini günün başarılı ismi Jankat bloke etmeyi başardı. 34'te konuk ekibin ilk yarıdaki tek etkili gelişinde Umut'un sol çaprazdan vuruşu yandan dışarı çıktı. 43'te Arda'nın uzun tacı kafalardan sekti ve Miroshi'nin önüne düştü; onun sert şutu üstten dışarı çıktı. İlk yarıda sarı kart gören oyuncular 36'da Cherni ve 45'te Krastev oldu. Oldukça yavan geçen ilk yarıda Göztepe'nin alışılmadık bir handikapı da sıklıkla yan pas ve geri pas trafiği yapmasaydı! Herhalde devre arasında bu konuşulmuş olmalı ki, ikinci yarıda bu tabloyu görmedik.

ŞİŞİRİLMİŞ TOPLARA KALAN BİR GÖZ GÖZ VARDI İKİNCİ YARIDA

Göztepe ikinci yarıya Krastev'in yerine Dennis'i alarak daha arzulu bir görüntüyle başladı. Ancak dakikalar geçtikçe oyun yine orta alanda sıkışıp kaldı. Hakemin de oyunu yavaşlatan konuk ekibe seyirci kalması ve ikili mücadelelerdeki gereksiz faul düdükleri maçın ritmini ve temposunu oldukça düşürdü. Göztepe'de Lis'in uzun topları ve kanatlardan yapılan ortalar da, uzun taç atışları da sonuca gidecek etkiden uzaktı. 68'de Antunes-Jeh, 76'da Cherni-Musah, 84'te de Efkan-Janderson ve Ogün-Arda değişiklikleri de çare olmayınca Göz Göz beraberlikle yetindi. Dahası, uzatmanın son anlarında oyuna sonradan giren Emre'den Rotario'ya giden nefis pası bu oyuncunun aynı güzellikte uzak köşeye plasesini Lis de harika uzanarak kornere çelmeyi başarmasa Göz Göz sahadan yenik de ayrılabilirdi.

DEJAVU OLMAMASI İÇİN ŞOK BİR TEDAVİ GEREKİYOR

Göztepe bu maçta da kimliğinden uzaktı. Önde basamayan, zayıf rakibi bile 'ısıramayan', kontratak oyununu unutan, özgüvenini yitiren bir Göz Göz gördük sahada. Lis, defans üçlüsü ile Arda ve ikinci yarıda Dennis'in dışındaki oyuncular hayal kırıklığıydı. Teknik ekibin bu takıma acilen bir şok dokunuşta bulunması, özgüven kazandırması gerekiyor. Yani mental bir yaklaşımla bu takımın ligin ilk yarısında neler yaptığını gösterip, bunu yine yeniden yapabileceklerinin izahı gerekiyor. Bu takım 4 haftadır gol atamıyor! Penaltıyı bile gole çeviremiyor! Eğer Stoliov ve arkadaşları Sportif Direktörlük desteğiyle bu sorunları kısa zamanda aşamazsa Göztepe beşinci de olamaz. Avrupa sevdası başka bahara kalır. Göz Göz ciddi alarm veriyor. Camia, taraftarlar şimdiden bir Dejavu yaşandığını düşünüyor, akıllara ister istemez geçen sezonun ikinci yarısı geliyor. Mance ve Stoliov'un da, takımın da çabucak alarme olması şart.

YÖNETİM, TEKNİK HEYET, TARAFTAR OYUNCU GRUBUNA DESTEK OLMALI

Göztepe, 13 haftadır namağlup ve gittikçe iyiye giden BJK'nın 4 puan gerisine düştü. Dördüncülük artık hayal. Altıncı sıradaki Başakşehir'in 39, Göztepe'nin 42 puanı var ve haftaya bu iki takımın maçı var! Göztepe kaybederse averajla altıncı sıraya inecek. Neden şok yaklaşım, hızlı mental onarım diyorum, umarım anlatabildim. Dost acı söyler, eğer Göz Göz altıya inerse sonrası daha da aşağısı olur. Taraftar bu sezon takıma ilk uyarısını Eyüpspor maçında "Layık olun Göztepe'mize..." diyerek yaptı. Janderson'ın çıkarken yuhalanması iyi olmadı. Umarım bu gibi protestolar tekrarlanmaz. Göztepe'yi uzun süre yukarıda tutan da, maçların çoğunda iyi futbol oynayan da bu oyuncular. Gerçekçi olmak gerekirse bu takım boyundan büyük bir hedefe yöneltildi. Göztepe camiasının, taraftarının gurur duyacağı bir takım var ortada. Yönetim, teknik heyet ve camia bu takımı kucaklar ve gereken desteği verirse işte o zaman beşincilik sonuna kadar kovalanabilir. Yoksa kaybedilen hedef de hep birlikte kaybedilmiş bir hedef olur.