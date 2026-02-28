Trump ve Netanyahu ateşle oynuyor... Hedefteki yeni rakip Türkiye mi?

Ortadoğu’da beklenen o büyük patlama gerçekleşti. ABD ve İsrail’in İran’a yönelik operasyonuyla bölge geri dönülemez bir yola girerken, dünyanın Ortadoğu ve İran konusunda sayılı isimlerinden Prof. Dr. Vali Nasr’ın Cumhuriyet TV’deki uyarıları, bugün yaşananların stratejik şifrelerini çözüyor.

Johns Hopkins Üniversitesi Öğretim Üyesi Nasr, yaşananları sadece bir askeri operasyon değil, bölgenin 100 yıllık haritasını değiştirecek bir jeopolitik deprem olarak görüyor. Nasr, yaşanan süreci tanımlarken “nesilde bir görülebilecek bir kırılma” diyor.

Nasr’ın en çarpıcı tespiti, bugünkü tablonun başlangıç noktasına dair: "Hamas, İran’ı ve bölgedeki müttefiklerini savunamayacakları bir savaşa sürükledi."

7 Ekim’i "katastrofik bir başarı" olarak adlandıran Nasr, bu saldırının İsrail’de zihniyeti değiştirdiğini ve İran’ın tüm savunma hatlarını (Hizbullah ve Suriye) çıplak bıraktığını vurguluyor. Nasr’a göre, Hizbullah’ın füzeleri ve Suriye’deki varlığı İsrail’in İran’ı doğrudan hedef almasını durduran yegane unsurlardı; bunlar tasfiye edilince İran semaları İsrail saldırılarına tamamen açık hale geldi.

WASHİNGTON’DA ‘KURUMSAL AKIL SUSTU

Savaşın başlamasıyla birlikte Nasr’ın "kurumsal Washington" analizi de doğrulanmış oldu. Nasr, 2003 Irak işgali öncesinde aylar süren bir hazırlık yapıldığını, bir dosya oluşturulduğunu, İran saldırısının arkasında rasyonel bir devlet aklı değil, Trump’ın tek adam kararları olduğunu hatırlatıyor:

“Dışişleri Bakanlığı, Pentagon veya CIA gibi kurumlar değil, her şey Trump’ın zihninde bitti. Trump, nükleer programın yok edildiğini söyledikten aylar sonra, hiçbir politika gerekçesi sunmadan savaşı masaya koydu.”

İRAN’IN STRATEJİSİ: TESLİMİYET DEĞİL MİSİLLEME, TÜM SİSTEM SAVAŞA HAZIRLANDI

Nasr, İran’ın neden geri adım atmadığını ise "köşeye sıkışmışlıkla” açıklıyor. ABD’nin İran’dan maksimum beklentisi olduğunu, buna karşılık müzakerelerde İran’a yaptırımların kaldırılması dahil hiçbir şey vermediğini belirten Nasr’a göre İran liderliği savaş istediği için değil ama başka seçenek kalmadığını bildiği için savaşa hazırlandı.

Tahran’ın masada kazanacağı hiçbir şey kalmadığına inandığını belirten Nasr, "Hamaney, Washington’ın hesabını ancak savaş meydanında değiştirebileceğini biliyor. Bu yüzden teslim olmak yerine savaşmayı ve Amerika’ya bedel ödetmeyi seçtiler" diyor. Nasr, Haziran’daki saldırıların da bu konuda ipucu verdiğini, Tahran’ın Katar ya da Irak’taki boş binaları bombalamayacağını, misillime yapacağını belirtiyor.

TÜRKİYE İÇİN BEKA SORUNU

Savaşın Türkiye için yansımaları da çok katmanlı. Suriye’den gelen mültecilerin ekonomik ve siyasi sonuçlarıyla halen boğuşan Türkiye için yeni bir göç dalgası, yeni bir sorun demek. Sorun sadece mülteci akınıyla sınırlı değil. Nasr, İran’ın sahadan silinmesiyle oluşacak devasa boşluğa dikkat çekiyor:

Kürt Meselesi: İran’ın çöküşü, bölgedeki Kürt kartını yeniden dağıtacak. Türkiye; Irak ve Suriye’den sonra üçüncü bir "Kürt meselesi" cephesiyle yüzleşebilir. İran’daki Kürtlerin statüsünün değişmesi gibi bir durum meseleyi bölgesel hale getirecek.

İsrail’in Yeni Hedefi: Nasr’ın en sarsıcı uyarısı ise İsrail’in yeni rotasıyla ilgili. Netanyahu’nun "Radikal Sünni Ekseni" çıkışını hatırlatan Nasr, "İsrail için İran artık gerileyen bir sorun. Asıl yükselen tehdit; Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır ve Katar’ın oluşturabileceği Sünni bloktur" diyor. İsrail’in Yunanistan ve Güney Kıbrıs ile kurduğu hattın doğrudan Türkiye’yi dengelemeye yönelik olduğunu vurguluyor.

SINIRLAR YENİDEN ÇİZİLİYOR

Prof. Vali Nasr’a göre 7 Ekim’le başlayan ve bugün sıcak savaşa evrilen süreç, Ortadoğu’da sınırların yeniden konuşulduğu bir dönemi başlattı. Nasr, ABD’nin İsrail Büyükelçisi’nin sınır değişikliklerine dair sözlerini hatırlatarak uyarıyor:

"Bu, nesilde bir kez yaşanacak bir an. Savaşları başlatabilirsiniz ama nasıl bittiğini kontrol edemezsiniz. Bugün o belirsizliğin tam ortasındayız.”

Hamas’ın 7 Ekim saldırısının hiç öngörülemeyen sonuçlar doğurduğunun altını çizen Nasr, aynı tehlikenin bugün Trump için de geçerli olduğunu vurguluyor.