Göztepe'de hazırlık süreci ve transfer çalışmaları, Altınordu'da hüzün

​Süper Lig’de yeni sezonda Avrupa'yı ve haliyle üst sıraları hedefleyen İzmir’in ve Türk futbolunun köklü çınarı Göztepe, 2026-2027 sezonu öncesi hazırlık çalışmaları ve kamp programını 1 Temmuz'da Urla’da Adnan Süvari Tesisleri’nde başlattı. Startı İzmir’de veren GözGöz, ardından yurt dışı kampı için Slovenya’nın yolunu tutacak.

​İLK ETAP BİR HAFTA URLA'DA

Teknik Direktör Stanimir Stoilov yönetiminde sahaya inen Göztepeli futbolcular, sahaya çıkmadan önce kulübün sağlık sponsoru Medicana Hastanesi’nde 1 ve 2 Temmuz tarihlerinde detaylı sağlık kontrollerinden geçti. Urla'daki yoğun çalışma programı 8 Temmuz’a kadar devam edecek.

8 TEMMUZ'DAN İTİBAREN KAMP VE HAZIRLIK MAÇLARI

​İzmir’deki ilk etap çalışmalarını tamamlayacak olan Göztepe kafilesi, 8 Temmuz’da yurt dışı kampı için hareket edecek. Sarı-kırmızılıların ikinci etap adresi, doğası ve kamp olanaklarıyla bilinen Slovenya’nın ünlü Bled kasabası olacak. 26 Temmuz tarihine kadar sürmesi planlanan bu kampta takım, taktiksel ve fiziksel olarak yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek. Dönüşte ise çalışmalar lig başlayana kadar Urla’da devam edecek.

​Göztepe, Slovenya kampı boyunca çalışmalarını ve gücünü test etmek için üç veya dört hazırlık maçı oynamayı planlıyor. Hazırlık maç takvimi ve rakipleri önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Teknik Direktör Stoilov, kulübün geleceğine de şans tanıyacak. U19 Gelişim Ligi’nde sergilediği başarılı performansla UEFA Gençlik Ligi’ne katılma hakkı kazanan Göztepe U19 Takımı’ndan öne çıkan bazı genç yetenekler, Slovenya kampı kadrosuna dahil edilecek.

​KRAMPONLARINI ASAN KAPTAN KÖYBAŞI'NA YENİ GÖREV

Göztepe'de geçirdiği üç sezon boyunca camianın gönlünde taht kuran ve futbol kariyerinin son dönemini başarıyla geçiren kaptan İsmail Köybaşı, yeni sezonda saha dışında teknik ekiple birlikte olacak. Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Kaptanımız İsmail Köybaşı, profesyonel futbolculuk kariyerini noktalama kararı almıştır. Göztepe forması altında sergilediği mücadele, profesyonellik, liderlik ve karakterle kulübümüze değerli katkılar sunan kaptanımız İsmail, saha içindeki performansının yanı sıra saha dışındaki duruşu, çalışma disiplini ve örnek kişiliğiyle de takımımızda önemli bir iz bırakmayı başardı. Sarı-kırmızılı formamızla geçirdiği süre boyunca Göztepe’nin değerlerini en iyi şekilde temsil eden kaptanımıza, futbolculuk kariyerindeki tüm emekleri ve kulübümüze olan bağlılığı için teşekkür ediyoruz.

İsmail Köybaşı’nın Göztepe hikayesi burada sona ermiyor. Kaptanımız, yeni dönemde kulübümüz bünyesinde üstleneceği görevle şanlı armamıza katkı sunmaya devam edecektir. Teşekkürler kaptan. Göztepe ailemizdeki yeni yolculuğunda başarılar, İsmail Köybaşı."

TRANSFER ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Bu sezon kadroda hedefe dönük ciddi bir revizyona giden Göztepe'de kaleciler Mateusz Lis ve Ekrem, stoper Heliton, orta saha Krastev ve sağbek Uğur Kaan ile yollar resmen ayrıldı. Kiralıkta olan kaleci Arda ile Rhaldney ve İbrahim takımla birlikte çalışıyor ancak bu üç isimden iki yabancının yeniden kiralanması söz konusu olabilir. Gelecek yeni isimlere göre bazı isimlere de teşekkür edilebilir. Bazı isimlerin ise bu sezon için kiralık olarak gönderilmeleri gündemde. Bu arada uygun teklif gelmesi durumunda yuvadan ayrılmaları gündemde olan Juan, Dennis ve Arda takımla birlikte çalışmalarını sürdürüyor. Onlarla ilgili henüz somut bir resmi teklif gelmiş değil. Avrupa hedefi doğrultusunda takımın omurgasının korunmak istenmesi durumunda söz konusu oyuncular takımda kalabilir de.

Şimdiye kadar Göz Göz, iki forvet ile gol de koklayan çok yönlü bir forvet arkası merkez isme imza attırdı. Championship'ten İrlandalı Sinclair Armstrong ile Brezilya Seri A'dan André Henrique imza atan forvetler. 4+1 yıl için imza atan Henrique, 17 Aralık 2001 doğumlu. Son olarak Grêmio forması giydi. Göztepe'nin son imza attırdığı isim ise bu sezon için satın alma opsiyonuyla kiralanan Alex Matos. 3 Ekim 2004 tarihinde İngiltere'de dünyaya gelen Alex, kariyerinde son olarak İngiltere Championship ekiplerinden Sheffield United forması giydi.

Göztepe'de transfer hareketliliği şimdilik bugün itibariyle böyle.

ALTINORDU FK'DAN PROFESYONEL LİGDEN ÇEKİLME KARARI

İzmir ve Türk futbolunun köklü kulübü Altınordu'nun profesyonel futbol yarışmacı haklarını elinde bulunduran Seyit Mehmet Özkan, şok bir sosyal medya açıklamasıyla 2. Lig'deki takımı liglerden çektiğini açıkladı. Söz konusu açıklama şöyle:

"Altınordu FK olarak bu sezon TFF 2.lig'e katılmama kararı almış bulunuyoruz. Altınordu Spor Kulübü'nden futbol şubesi haklarını devraldığımız 2012 yılından bugüne dek geçen 14 yıllık süreçte, Altınordu armasını ismine yakışır bir şekilde temsil etmeye çalıştık.

Türk futbolunda 'yetiştiricilik' kulvarında önemli bir farkındalık yarattık. Ancak artık yorulduk. Devralma konusunda böyle bir yükün altına giremeyeceklerini ifade eden Altınordu Spor Kulübü yönetimi ile birlikte, tam 1 yıl boyunca Altınordu Armasını layıkıyla taşıyacak yatırımcı aradık. Maalesef bulamadık!..

Bu toprakların çocuklarına sözümüz var. elimiz ayağımız tuttuğu ve aklımız yettiği sürece onlarla beraber olacağız. Türk futbolunun tabanında yapılacak çok iş var. Edirne'den Van'a kadar çocuk futbolunun sağlıklı gelişimi için uğraş vereceğiz.

Asıl amacımız olan 'genç futbolcu yetiştiriciliği - 7/15 yaş çocuk futbolu' faaliyetimize yoğunlaşacağımızı futbol kamuoyuna saygılarımızla duyururuz."