Göztepe deplasmanda kazanmayı bildi

Geçen hafta evinde futbolu çirkinleştiren Kocaelispor karşısında 1 puanla yetinen Göztepe, bu hafta deplasmanda Antalyaspor'u geriden gelerek 2-1 yenip sahadan 3 puanla ayrılmasını bildi.

Stoliov geçen haftaki kadroyu sahaya sürdü, sadece Ruan'ı keserek kart cezası biten Arda'yı yeniden 11'e aldı.

MAÇIN GENELİNDE ÜSTÜN OLAN TARAF KONUK EKİPTİ

Göz Göz, genelde üstün oynadığı maçta ilk yarıda üretken değildi. İlk yarıda Antalyaspor'un direğe takılan pozisyonu dışında defansın hatalı dizilişi ile yan toptan 40'da gelen golü vardı. Göztepe ilk yarıda Chernı ile soldan gitse de kesilen toplar adeta rakip stoperlere antrenman yaptırır gibiydi.

Ancak soyunma odasında Stoliov'un uyarıları etkili olsa gerek ki ikinci yarıya daha farklı ve etkin başlayan sarı kırmızılılar golleri de çabuk bularak geriye düştüğü maçta öne geçmeyi başardı. İki yan toptan 48'de Taha ve 52'de Juan'ın kaydettiği kafa golleri Antalyaspor'u şoke etmeye yetti. Ev sahibi ekip geriye düşse de Göztepe karşısında oyunun geri kalan bölümünde etkinlik kuramadı ve gol pozisyonu üretemedi. Göz Göz ise yakaladığı kontratak fırsatlarını değerlendiremedi. Finaldeki kararsızlıklar yine kendisini gösterdi. Sahanın kötü zeminin de oyunu etkilediğini belirtmeliyim. TFF'nin sahaları kontrol ettirmesi ve bakımları için gereğini yapması şart.

Göztepe'de yenen gol dışında defans iyiydi. Geçit vermedi rakibe. Orta alanda fizik kondisyon iyi, ancak yaratıcılık zayıftı. Arda'nın takıma katılması olumlu bir katkı getirdi diyebilirim. Tabiî Göz Göz'ün oyununu 90 dakikaya hala yayamadığını, bu sorunu çözmesi gerektiğini de belirtmeliyim. Stoliov, skoru korumak adına 88'de Juan'ı dışarı alıp Godoi'yi oyunu soktu. 90' da ise Dennis, Cherni ve Arda Okan oyundan çıkarken Ahmed, Ogün ve kaptan İsmail oyuna dahil oldu. Stoliov beş oyuncu değiştirme klasiğini sürdürdü. Sarı kırmızılılarda kart gören oyuncular 80'de Heliton, 90'da Janderson oldu.

RHADLNEY VE OLAİTON'U KAZANMAK GEREKİYOR

Arda'nın yanında iki golün sahibi Taha ve Juan da Göztepe'nin en iyilerindendi. Sonuçta Göztepe geçen haftaki kaybı telafi etmesini bildi ve haftanın karlı takımlarından oldu. Fakat ligin başında Stoliov'un 11 tercihi olan Rhadlney ve kreatif bir oyuncu olan Olaiton'un kulübeye çakılıp kalması, az süre alması dikkat çekici. Olaiton, dün akşam 75'te oyuna alındı. Bu oyuncuları rekabetin içinde tutmak, kaybetmemek gerekiyor zaten dar olan kadroda.

ZORLU PERİYOT ÖNCESİ ÜÇ PUAN GÖZ GÖZ'E İLAÇ GİBİ GELDİ

Göztepe'nin evinde Trabzonspor, deplasmanda Gaziantep FK ve yine evinde Samsunspor ile zorlu bir periyoda girerken deplasmanda aldığı 3 puan çok kıymetli. Önündeki 3 maç Göz Göz'ün Avrupa iddiası için oldukça önemli. Sarı kırmızılılar 26 puana ulaştı ve altındaki BJK ve Samsunspor'dan 2 puan önde. Yalnız Karadeniz ekibi bu haftaki maçını henüz oynamadı, bugün evinde Alanyaspor ile karşılaşacak.