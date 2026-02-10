Göztepe'nin Avrupa için 13 final maçı var

Süper Lig’de 21. Hafta sonunda Göztepe'nin Avrupa yolculuğu sürüyor. İki haftadır Göztepe'nin ligde artık her maçının "final" olduğunu yazıyorum. Evet, ligin bitmesine ve derecelerin belli olmasına 13 hafta var ve bu Göztepe'nin 13 final maçı olduğu anlamına geliyor.

GÖZTEPE UMARIM OLAİTON'U ARAMAZ

Göztepe'nin uzun süreli sakat ve kart cezalısı oyuncusunun olmaması Avrupa hedefinde bir avantaj. Ara transferde gidenler ve gelenler oldu. Gidenler arasında olan Olaiton, takımda kreatif özelliği olan, takımı ateşleyebilen, çerçeveyle arası iyi olan, frikik ve şutlarıyla sonuca etki edebilen, şapkadan tavşan çıkarma yeteneği taşıyan bir oyuncuydu. Sport Republic’in parayı görmesi ve Stoliov'un disiplin anlayışı Olaiton'un Avrupa yarışındaki rakibi BJK'ya gitmesini beraberinde getirdi.

ARADA DİĞER GİDENLER VE GELEN TAZE KANLAR

Ayrıca orta alandan Ahmet TFF 1'e gitti. Yine orta alandan Rhaldney de Portekiz liginden FC Alverca'ya kiralandı satın alma opsiyonuyla. Sözleşmesi karşılıklı feshedilen Ruan, TFF 1'deki Boluspor'a gitti. Genç oyunculardan Zakaria Tindano sezon sonuna kadar Bulgaristan liginden Botev Plovdiv'e kiralanırken, Tibet de sezon sonuna kadar Menemen FK'ya kiralandı.

Gelenlerin ikisini Brezilya alt liginden getirdi Göz Göz; takıma fizik gücü ile farklılık getirmesi ve yeni "Buldozer" olması beklenen forvet Jeh 2,5+1 yıllığına sarı-kırmızılı renklere bağlandı. Forvet Guilherme de 4,5+1 yıllık sözleşmeye imza attı. Stoliov bu iki oyuncuya son maçlarda süre verdi. Forvet arkasına İsviçre liginden alınan Antunes ile (Maalesef dört haftadır sakat olduğu için forma giyemedi, en az bir hafta daha sahaya çıkmayacak gözüküyor) Lammel SK'dan satın alma opsiyonlu kiralanan Championship deneyimli Bulgar oyuncu Filip Krastev'den beklenen Olaiton'un açığını kapatması. Bakalım Avrupa hedefli takımın 10 numara mevkiini doldurabilecekler mi?

Göztepe'nin kalesine gelecek yılları düşünerek alınan Kayserispor'dan genç kaleci M. Şamil Öztürk 2,5+2 yıllık sözleşmeye imza attı. Bodrumspor FK'dan 3,5+1 yıllık sözleşmeye imza atan Musah Mohamned ise birkaç pozisyonda oynayabilen Afrikalı çok yönlü bir oyuncu. Gelen bütün oyuncular 20 yaşın biraz üzerindeki genç ve potansiyeli olan isimler. Tam da Sport Republic’in felsefesine uygun transferler.

STOLİOV'UN EV ÖDEVİ: GOL KISIRLIĞINA ÇARE BULMAK

Göztepe'nin Avrupa yolculuğunda bir dezavantajı da var; gol kısırlığı. Son vuruş ve final pasları sıkıntısı had safhada. Stoliov bunun üzerinde neredeyse her maç sonu duruyor ama bir türlü kronikleşen bu sorun çözülemiyor. Son Konyaspor maçı sonrasında da Stoliov yine yakındı ve şu cümleyi kurdu:

"Bu tarz maçlarda galip gelmek istiyorsanız ön alanda daha fazla pozisyon üretmeniz ve ürettiğiniz pozisyonları da daha iyi değerlendirmeniz gerekiyor."

Evet, Konyaspor karşısında az pozisyona girdi sarı kırmızılılar ancak çok pozisyon olan maçlarda da maalesef final pası ve son vuruş kalitesi sorunu yaşanıyor. Zaten Konyaspor karşısında kalede Lis ve bütün olarak defansif duruş iyi olmasaydı kazanmaya yakın taraf ev sahibiydi.

İSTATİSTİKLER ORTADA

Demek istediğim, Göztepe'nin Avrupa yolculuğunun sürebilmesi için gol kısırlığına çare bulması, antrenmanlarda bu noktaya odaklanması gerekiyor. İstatistiklere bakalım; (şampiyonluk için yarışan GS ve FB'yi geçiyorum)Göz Göz'ün Avrupa yarışındaki rakipleri üzerindeki TS ile altındaki BJK ve Başakşehir'in attıkları gol sayısı sırasıyla; 41, 37, 36. Göztepe'nin ise sadece 27. Sarı kırmızılıların Avrupa hedefini sürdürmek için 1,3'e ancak yaklaşan gol ortalamasını bundan sonra 2'ye yaklaştırması gerekiyor.

Defansta ise en başarılı Göztepe; TS, BJK, Başakşehir sırasıyla; 23, 27, 22 gol görmüşken kalesinde; Göz Göz sadece 12 gol görmüş durumda. Ancak, ofans-defans paradoksunda ofansif ağırlık Avrupa hedefi için şart. Dost acı söyler; Göztepe'nin gol kısırlığı devam ederse Avrupa için şart olan dördüncülük başka bahara kalır. Göztepe'nin üçüncü olamasa da dördüncü sıradaki yerini sezon sonuna kadar koruyabilmesi için TS ya da BJK'dan birini altında tutması, son haftaların başarılı takımı Başakşehir'e de yakalanmaması gerekiyor.

21. Hafta sonunda TS 45 puanla üçüncü, Göztepe ise beşinci BJK'nın 3 puan üzerinde 40 puanla dördüncü. Altıncı sıradaki Başakşehir'in ise 33 puanı bulunuyor.

GÖZ GÖZ GOL KISIRLIĞINA ÇARE BULURSA 3-4'TE BİTİRİR LİGİ, AKSİ TAKDİRDE AVRUPA BAŞKA BAHARA KALIR

Kanaatim, Göztepe sezon sonunda 3-6 arasında bir yerde tamamlayacak ligi. Derecesini ve Avrupa'ya gidip gidemeyeceğini ise Stoliov'un gol kısırlığına çare bulup bulamaması belirleyecek. Türkiye’nin üçüncü büyük kenti İzmir’i Süper Lig'de temsil eden Göz Göz'ün camiası, taraftarı ise mazideki Avrupa hayaliyle, özlemiyle dolduruyor tribünleri. Deplasmanda bile takımını yalnız bırakmıyor.

Evet, şimdi top Stoliov'da; umarım gol kısırlığına çabucak neşter vurup Avrupa hedefini sürdürecek Göz Göz'ün.