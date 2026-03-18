Göztepe Sportif Direktörü Mance'ye neden katılıyorum?

Ligde çıktığı son 6 maçta galibiyet yüzü göremeyen ve 4 beraberlik 2 yenilgiyle sadece 4 puanla yetinen İzmir'in Süper Lig'deki temsilcisi Göztepe son sekiz haftaya yine de 43 puanla beşinci sırada girdi.

GÖZ GÖZ İKİ HAFTALIK ARANIN ARDINDAN YENİ BİR ÇIKIŞA GEÇEBİLİR

Göztepe'nin bu sezon ligdeki hedefi "Avrupa" idi. Avrupa için de ilk üçe girilemese de dördüncü sıra garanti, beşinci sıra ise plaseydi. Dördüncülük artık hayal ama kalan sekiz final maçında kendisi gibi olmayı başaracak Göz Göz beşinci olabilir. Bunun için 1 puan altında olan Başakşehir ile çekişecek. Fakat Başakşehir oldukça formda, o yüzden de Göz Göz'ün düşüşe bir son verip yeni bir çıkışa gereksinimi var.

Göztepe'nin bu hafta arası lider GS ile evinde oynayacağı maç Liverpool-GS maçı nedeniyle ertelendi. Bu Göztepe açısından iyi oldu. Sonra da millî maç arası var. Göz Göz'ün sıradaki ilk lig maçı 5 Nisan'da deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği maçı. Ardından evinde Kasımpaşa ile oynayacak. İşte bu iki maç Göz Göz'ün iki haftalık aradan sonra yapılacak teknik, fizik ve mental çalışmayla da yeni bir çıkış yakalayacağı periyot olabilir.

İVAN MANCE DOĞRU BİR YERDEN BAKIYOR

Göztepe'de yönetim az konuşur, arada bir konuşur. Önceki gün Sportif Direktör İvan Mance'nin şu açıklaması geldi:

"Hızlı çözümlere takıntılı bir futbol dünyasında biz istikrarı ve akılcı yaklaşımı seçtik. Önümüzdeki yıllarda da gelişmeye devam edebilecek sağlam bir yapı kurmak için sağlıklı bir yol tercih ettik. Manşetlerin peşinden koşmak yerine yapı kurmaya odaklandık.

Peki sonuç? Üst üste ikinci sezonda, dünyanın en zor liglerinden birinde Avrupa kupaları için mücadele ediyoruz. Ligin en düşük maaş bütçesiyle, en yüksek transfer kârıyla, ligin en genç takımlarından biriyle...

Hayallerimizi sağlam olmayan bir zemine kurmayı reddediyoruz. Son yirmi yılda birçok futbol kulübünü yok eden senaryo tam olarak buydu, özellikle Türkiye'de.

En zengin beş kulüp dışında Avrupa'ya gitmeyi başaran birçok takım, sonrasında küme düşme ya da iflas tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Biz ise elde edeceğimiz başarının bu çok özel futbol kulübünü yok etmesini istemiyoruz."

İSTİKRAR VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÖNEMLİ

Mance'ye katılıyorum. İstikrar ve sürdürülebilirlik önemli. Onun açık etmediğini ben edeyim; Türkiye’yi Avrupa’da temsil eden Denizlispor amatöre düştü. Şampiyonluk yaşayan ve Avrupa’da arenaya çıkan Bursaspor alt profesyonel liglerde. Daha iki sezon önce Avrupa’da oynayan Adana Demirspor'un hali ortada. Süper Lig'de en çok oynayan takımlardan birisi olan Altay da 3. Lig'e tutunmaya çalışıyor, kurtulamazsa-bir zamanlar Göztepe'nin de düştüğü gibi- amatöre düşecek.

GÖZTEPE SÜPER LİG’E DEĞER VE RENK KATIYOR

Göztepe Gürsel Aksel'deki son Alanyaspor maçında tribünlerde boşluklar vardı. Hala Avrupa şansının olduğu bir süreçte o tribünlerin full olmasını beklerdim. 24,5 yaş ortalaması ile değer olarak ligin 13. sırasındaki bir takımın ligin bitmesine sekiz hafta kala hala Avrupa şansının olması, puan cetvelinde beşinci sırada olması takdire şayandır. İki sezondur düşme tehlikesi olmaksızın üst sıralar için mücadele eden bir takımın oyuncularının hiçbiri ıslığı, protestoyu hak etmiyor. Son maçta hoca hata yaptı çıkardığı 11'de. Chernı'de çok ısrar ediyor. Bunları eleştirmek normal, hocanın da özelleştiriye açık olması gerekir. Yapıcı eleştiri geliştirir, ancak protesto başka birşey, yıkıcıdır. Göztepe camiası, taraftar iyi ve kötü günün pozitif aktörü olmayı içselleştirmelidir.

Göztepe, bu sezonu kaçıncı sırada tamamlarsa tamamlasın Süper Lig’e değer, renk katan bir takımdır. İki sezondur Süper Lig'e tat-tuz katıyor duruşuyla, sistemiyle tribünüyle, hakemlerle uğraşmayan teknik heyeti ve yönetimiyle. Göztepe'ye bu gözle bakmak gerekir. Soru şu: Göztepe'siz bir lig eksik olur muydu, olmaz mıydı?

Şunu da belirteyim Ankersen ve Mance'ye; bu takım bu sezon olmasa da gelecek sezon Avrupa’ya giderse çok iyi olur. Bunu çok isteyen camiayı, taraftarı, Türkiye’nin üçüncü büyük kenti İzmir'i gözönüne getiriniz ve bu sezon olmazsa gelecek sezona ona göre hazırlayınız, kurunuz takımı.

Not: Okurlarımın Şeker Bayramını en iyi dileklerimle kutlarım.