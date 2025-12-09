Güzelbahçe Belediyesi Kız Öğrenci Yurdu hızla yükseliyor

Güzelbahçe Belediyesi, Yunusoğlu İnşaat Grubuyla yapmış olduğu ‘Güzelbahçe Belediyesi Havva Yunusoğlu Kız Öğrenci Yurdu’nun çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. 134 kapasiteli yurt, kız öğrenciler için yapılacak. Toplam inşaat alanı 6 bin m² olan bu yurtta; 46 adet 2 kişilik Oda, 14 adet 3 kişilik Oda olmak üzere toplamda 134 öğrenci kapasiteli bir yurt yapılacak. Ayrıca 1 adet kütüphane ve 1 adet bilgisayar salonu ile kültür ve sanat donatı alanları yapılacak.

‘2026 EYLÜL AYINDA AÇACAĞIZ’

Belediyenin kasasından harcama yapılmadan yurt projesini tamamlayacaklarını söyleyen Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, “Söz verdiğimiz önemli projelerden biri olan Kız Öğrenci Yurdu Projemiz tüm hızıyla devam ediyor. Bu projeyi Güzelbahçe’de ve İzmir’de birçok projeye imza atmış, toplumun güvenini almış sektörde önemli çalışmalarda isminden söz ettiren Yunusoğlu İnşaat’ın destekleriyle yapıyoruz. Yunusoğlu İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Yunus Yunusoğlu’nun bu projeye verdiği destek bizler için çok büyük bir değer arz ediyor. Projemiz hızlı bir şekilde devam ediyor. Bittiğinde 134 öğrenciyi misafir edebileceğiz. Birçok soysa donatı alanlarıyla birlikte, 22 adet dükkân da belediyemizin mülkiyetinde olacak. Onlarla ilgili de 24 Aralıkta ihaleye çıkıp kiraya vereceğiz. Belediye kasasından 1 kuruş çıkmadan yapılan Kız Yurdunu, belediyemize gelir getirecek şekilde ihaleyle önemli bir kazan sağlamış olacağız. Hayırseverimizin yapmış olduğu bu katkı Güzelbahçe için ve İzmir için büyük önem arz ediyor. Güzelbahçe’ye gelecek İzmir Ekonomi Üniverisitesiyle yurt açığı ortaya çıkacak. Bizlerde bu problem yaşanmasın, öğrencilerimiz barınma sorunu yaşamasınlar diye hızlı bir şekilde tamamlamayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Kahramandere Mahallesinde yapılacak olan Güzelbahçe Belediyesi Havva Yunusoğlu Kız Öğrenci Yurdu Zemin Kat 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ve 22 Nolu bağımsız bölümler için 24 Aralık Çarşamba Günü Saat 11.00'de Encümen toplantı salonu’nda ihale yapılacak.