"Halkın Veteriner Hekimi" Doç. Dr. Osman Nuri Koçtürk'ün büstü İzmir'de yeniden açılıyor

Türkiye'nin gıda güvenliği mücadelesinde sembol isimlerden biri olan ve "Halkın Veteriner Hekimi" olarak anılan Tarhana Osman” lakaplı merhum Doç. Dr. Osman Nuri Koçtürk'ün büstü, Veteriner Hekimler Derneği tarafından düzenlenecek törenle İzmir'de yeniden açılacak.

Veteriner Hekimler Derneği (VHD) Genel Başkanı Dr. Gülay Ertürk'ün ev sahipliğinde yapılacak olan açılış töreni, 4 Haziran 2026 Perşembe günü saat 14.00’te Mavişehir’deki Cordelion Mutfak Sanatları Merkezi’nde yapılacak.

Dernek tarafından yapılan açıklamada Koçtürk'ün Türkiye'nin gıda güvenliği alanındaki tarihi misyonuna dikkat,"Değerli meslek büyüğümüz Doç. Dr. Osman Nuri Koçtürk'ün aziz hatırasını onurlandırmak amacıyla yapılan büstün açılış törenine katılımınızdan onur duyarız" ifadelerine yer verildi.

OSMAN NURİ KOÇTÜRK KİMDİR?

Osman Nuri Koçtürk, Ömer Sadi ve Naime Koçtürk’ün ilk çocuğu olarak 25 Haziran 1918’de İzmir’in Karşıyaka ilçesinde dünyaya geldi. Karşıyaka İlkokulu'nda (1933) ve İzmir Erkek Lisesi'nde (1937) okudu. Ankara Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi'nden (1942) okul birinciliği derecesi ile mezun oldu. 1949-1953 yıllarında ABD Missouri Üniversitesi’nde beslenme üzerine araştırmalar yapan Koçtürk, 1953 yılından itibaren Ankara Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görevine devam etti. “Tarhana Osman” olarak tanınan Osman Nuri Koçtürk, 1980 yılına kadar 2 bin makale, 63 kitap ve sayısız konferans ile halkı beslenme konusunda bilinçlendirmek için mücadele verdi. Koçtürk, 4 Nisan 1994'te Ankara'da yaşamını yitirdi.