“Hanem Çeşme”nin temelini Özgür Özel atacak

Çeşme Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlayışıyla ve ilçede yaşayan yurttaşların barınma ihtiyacına sürdürülebilir bir çözüm sunmayı hedefiyle geliştirdiği Hanem Çeşme projesinin temeli 2 Nisan’da atılacak. Kiralık sosyal konut modeliyle hayata geçirilen, dar ve orta gelirli vatandaşların güvenli, erişilebilir ve nitelikli konutlara ulaşabilmesini amaçlayan projenin temel atma töreni CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in katılımıyla yapılacak. Çeşme Belediyesi tarafından düzenlenecek törenle birlikte, Türkiye’de yerel yönetimler tarafından geliştirilen kiralık sosyal konut modelinin ilk uygulamalarından biri resmen başlamış olacak.

“ÇEŞME’DE ADİL BARINMAYI HERKES İÇİN ERİŞİLEBİLİR KILMAK İSTİYORUZ”

Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, projenin yalnızca bir konut yatırımı olmadığını, aynı zamanda Çeşme’nin geleceğine yönelik önemli bir sosyal politika olduğunu vurguladı. Denizli, “Hanem Çeşme projesi, Çeşme’de adil barınmanın burada çalışan, üreten ve hayatını bu kentte sürdüren herkes için erişilebilir olmasını hedefleyen çok önemli bir adımdır. Türkiye’de ilk kez kiralık sosyal konut modelini hayata geçiriyoruz. Bu projeyle hem sosyal adaleti güçlendirmeyi hem de Çeşme’de kalıcı yaşamı desteklemeyi amaçlıyoruz. Genel Başkanımız Özgür Özel’i Çeşme’de ağırlayacak olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Hanem Çeşme projesi, sosyal belediyecilik anlayışının güçlü bir örneğidir. Bu önemli adımı birlikte başlatmak bizim için büyük bir gurur” ifadelerini kullandı.