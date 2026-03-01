Hasan Ali Yücel unutulmadı

Köy Enstitüleri’nin kurucusu, eski Milli Eğitim Bakanı ve edebiyat dünyasının önemli ismi Hasan Ali Yücel, Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği (YKKED) tarafından anıldı. Bornova Çağdaş Özürlüler Yaşam Derneği’nde “Hasan Ali Yücel’i anma ve Köy Enstitülerinde Sağlık Eğitimi” başlıklı anma saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Yücel’in görüntüleri ve felsefesini anlatıldığı kısa film gösterimi yapıldığı anmada şiir ve müzik dinletisi düzenlendi. Köy Enstitülülerin marşları ve türküler büyük alkış aldı.

Köy Enstitülü Sağlıkçı Ahmet Seven’ın kızı, yazar Zübeyde Seven Turan’ın moderatörlüğünde düzenlenen panelde de önceki dönem YKKED Başkanı Prof.Dr.Kemal Kocabaş, Çifteler Köy Enstitüsü ve Yüksek Köy Enstitüsü Mezunu Tahsin Yücel ve Kızılçullu Köy Enstitüsü ve Sağlık Kolu Mezunu Fahri Yücel okul yıllarındaki anılarını anlattı. Yücel’in Türkiye’nin eğitim ve kültür hayatına yaptığı katkılara dikkat çekildi.