Helil Kınay: Tiyatro hayat demektir

Dünya Tiyatrolar Günü kapsamında Karabağlar Kent Tiyatrosu oyuncularının sahnelediği “Entrikalı Dolap Komedyası” oyunu, Yıldız Kenter Kültür ve Sanat Merkezi’nde büyük ilgi gördü. Salonu tıklım tıklım dolduran izleyicilerin coşkusuna dikkat çeken başkan Helil Kınay, belediyenin gücünü halktan aldığını belirterek, “Gerçek sözümüz de enerjimiz de burada, içimizde. Her şey burada başlıyor” diye konuştu.

CUMHURİYET VE AYDINLIK GELECEK

Konuşmasında Cumhuriyet değerlerine de dikkat çeken Kınay, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün zorlu koşullarda kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’nin önemini vurgulayarak, “Yoklukta, savaşta kurulan bu ülke bugün hâlâ dimdik ayakta. Karanlık isteyenler olabilir ama biz bu ülkenin aydınlık yüzünü birlikte büyüteceğiz” dedi.

EMEĞE ALKIŞ, EKİBE TEŞEKKÜR

Oyunun ardından Başkan Kınay, sahneye çıkarak dekorundan kostümüne, afişinden sahne düzenine kadar tüm süreci kendi imkanlarıyla hayata geçiren ekibi sahneye davet etti ve izleyicilerle birlikte sanatçılara uzun süre alkışlarla destek verdi. Karabağlar’dan Türkiye’nin dört bir yanına yayılan bir dayanışma ruhu oluşturabileceklerini belirten Kınay “Büyük bir emek verildi, çok iş başarıldı. Bu başarı hepimizin” diyerek tüm ekip üyelerine teşekkür etti.

BİRLİK VE DAYANIŞMA MESAJI

Konuşması sırasında zaman zaman duygulanan Kınay, salondaki coşku ve destek karşısında teşekkür ederek, “Herkes yanındakinin elini tutsun. Bu inanç, bu alkış, bu kalabalık bizim en büyük gücümüz. Karabağlar’da sanatı ve dayanışmayı büyütmeye devam edeceğiz. Birlikte hareket ettiğimizde her şey başarılabilir” diyerek sözlerini tamamladı.