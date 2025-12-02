‘Hollanda ve Türkiye: Ortak Miras’ sergisi açıldı

Konak Belediyesi ile Hollanda Krallığı Ankara Büyükelçiliği’nin birlikte hazırladığı, Türkiye ve Hollanda arasında 400 yılı aşkın süredir devam eden keşif, ticaret ve kültürel etkileşimin izlerini günümüze taşıyan Ortak Miras Sergisi Tarihi Bıçakçı Han’da açıldı. Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu’nun ev sahipliği yaptığı serginin açılış törenine Hollanda’nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands, Hollanda İzmir Fahri Konsolosu Oğuz Özkardeş, Hollanda başta olmak üzere çeşitli ülkelerin konsolosluk temsilcileri, Konak Belediyesi Meclis Üyeleri ve bürokratları, serginin önemli eserlerinden Pieter de Hooch tablosundan alınan Bergama Halısı’nı dokuyan kadınlar, akademisyen ve sanatçılar ile muhtarlar katıldı. İki ülkenin geçmişten günümüze uzanan ortak mirasının dikkat çekici yönlerinin ele alındığı sergide, Pieter de Hooch tablosunda yer alan ve kadın kooperatiflerinin katkılarıyla can bulan Bergama Halısı başta olmak üzere, Kahramanmaraş depremlerinde Hollanda yardım derneklerinin depremzede çocuklarla gerçekleştirdiği atölye çalışmasında üretilen İnci Küpeli Kız tablosunun patchwork uygulaması, Delft Mavisi çiniler, iki ülke arasında dikkat çeken değerlerden lalelerle ilgili çalışmalar ve lale soğanları, Türkiye ve Hollanda arasındaki ticaret ve diplomasiyi temsilen Levanten bağlantısını anlatan çalışmalar, mimari ve sanat alanındaki ortak eserlerin tasvirleri ve kültürel mirasın pek çok ortak değeri yer aldı.

MUTLU: İKİ ÜLKENİN ORTAK DEĞERLERİNİN BİR ARAYA GETİRİLDİĞİ BİR YOLCULUK

Dostluk havasının derinden hissedildiği serginin açılışında konuşan Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, iki ülke arasındaki köklü bağlara vurgu yaptı. Ünlü ressam Pieter de Hooch’un 1667 tarihli tablosunda betimlenen ve bugün yeniden hayat bulan Bergama Halısı, Delft Mavisi çiniler ve Osmanlı laleleri ile ortak mirasın daha pek çok güçlü simgesinin, dört asırlık derin bağları keşfetmeye çağırdığını dile getiren Başkan Mutlu, şöyle konuştu: “Türkiye ile Hollanda arasındaki ilişkiler, yalnızca diplomatik bir dostluk değil; yüzyıllar boyunca şekillenmiş, zamanın sınavlarından geçerek güçlenmiş, kültürler arası merakın, etkileşimin ve karşılıklı saygının yarattığı köklü bir bağdır. Bu bağın izlerini yeniden görünür kılan ‘Ortak Miras’ sergisi, iki ülkenin ortak hafızasında ticaretten bilime, müzikten sanata geniş bir yelpazede yer etmiş değerlerin bir araya getirildiği bir yolculuk niteliği taşıyor. İki ülke halkının birbirlerinin tarihini ve kültürünü nasıl derinden etkilediğini gösterirken, bu ortak mirasın bugüne ve geleceğe uzanan serüvenine de ışık tutuyor. Bu mirası sahiplenmek yalnızca kültürel bir görev değil; aynı zamanda karşılıklı dostluğumuza duyduğumuz saygının bir ifadesidir.”

KONAK’IN KÜLTÜR-SANAT DAMARLARINI YENİDEN CANLANIYOR

Başkan Mutlu, serginin Konak için özel bir anlam taşıdığına dikkat çekti. Konak’ı yeniden İzmir’in kültür ve sanat kenti haline getirme hedeflerini hatırlatan Başkan Mutlu, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: “Konak’ı yeniden bir kültür ve sanat kenti haline getirme yönündeki güçlü hedefimiz, tam da bu tür nitelikli etkinliklerle hayat buluyor. Tarihin, sanatın, bilginin ve uluslararası işbirliğinin buluştuğu her adım, Konak’ın kültürel kimliğini daha da görünür kılıyor; şehrimizin enerjisini, hafızasını ve kültürel zenginliğini geleceğe taşıyor. Bu serginin ortaya çıkması, uzun soluklu ve güçlü bir iş birliğinin sonucudur. Emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Dilerim ki bu sergi, geçmişten aldığımız ilhamı geleceğe taşırken, Türkiye ile Hollanda arasındaki dostluk köprüsüne de yeni bir taş daha eklesin.”

WİJNANDS: İLK HOLLANDA KONSOLOSLUĞU BURADA, İZMİR’DE KURULDU

Hollanda’nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands da sergi açılışında gerçekleştirdiği samimi konuşmayla dikkat çekti. Konuşmasına Türkçe ifadelerle başlayan ve yerel ifadelerden “Hadi gari” sözleriyle, birlikte çalışmaya devam edeceklerinin sinyalini veren Wijnands, iki ülke arasındaki tarihi bağları anlattı. Özellikle İzmir’den övgüyle bahseden Wijnands, konuşmasında şu sözlere yer verdi: “Bugün, Türkiye ve Hollanda arasında 400 yılı aşkın bir süreye, Hollanda Levanten ticaret anlaşmasının başlangıcına kadar uzanan zengin ortak mirası kutluyoruz. Bunu burada, zengin bir geçmişe, kozmopolit bir ruha ve güçlü bir Hollanda varlığı tarihine sahip bir şehir olan İzmir'de yapmak, çok yerinde. Hollanda-Türkiye bağlantısının izleri, tarihi konsolosluklardan ticaret evlerine, aile öykülerinden mimariye kadar, bu şehrin dokusuna işlenmiştir. İzmir, yabancılara her zaman kucak açmıştır. Şehirlerin kişilikleri olsaydı, İzmir, akşam yemeğine kalmanız için ısrar eden ve ardından sizi evinize zeytin ve yeni bir iş fikriyle gönderen bir dost olurdu. Gelecek yıl Türkiye’nin dört bir yanını dolaşacak bu serginin yolculuğu, değerli varlığınızla burada ve şimdi başlıyor. Tarihi ilişkimiz 17. yüzyılda başladı. 1612’de, ilk Hollanda konsolosluğu burada, İzmir’de kuruldu. Burası, o zamanlar da Akdeniz'de ticaret ve değişimin önemli bir merkezi olan bir şehirdi. Belki de bu öykünün ardındaki başarı, halklarımız arasındaki benzerliklerde yatıyor. Tüccarlar, sanatçılar, diplomatlar - asıl köprü kurucular onlar.”

“ORTAK MİRAS, DÜĞÜM DÜĞÜM BİRLİKTE İNŞA ETTİĞİMİZ BİR ŞEY”

Büyükelçi Wijnands, Türkiye ve Hollanda arasındaki dostluğun sadece ticaret alanında değil, dayanışmaya da dayandığının altını çizdi. 2023 Kahramanmaraş depremlerinde Hollanda ekiplerinin hemen kurtarma ve insani yardımla sahada olduğunu, NATO’daki yakın müttefikliği, sanat ve mimari alanlardaki etkileşimi vurguladı. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yıllarından Hollandalı bankacı Gerard Vissering’in, Mustafa Kemal Atatürk’ün davetiyle Ankara gizlice yolculuk yapışının hikayesini anlatan Wijnands, Bergama Halısı’nı yeniden canlandıran kadınlara da teşekkürlerini iletmeyi ihmal etmedi. Wijnands, sözlerini şöyle tamamladı: “İş birliğimiz yalnızca geçmişle ilgili değil. Aynı zamanda paylaştığımız bugün ve gelecekle de ilgili. 1960’lardan bu yana, işçi göçü ülkelerimiz arasında yeni bir köprü oluşturdu. Hollanda'daki Türk toplumu artık Hollanda toplumunun ayrılmaz bir parçası; kültürü, eğitimi, iş dünyasını, bilimi ve yenilikçiliği zenginleştiriyor. Birçoğu her iki kültürde de kendini eşit derecede evinde hissediyor ve bu da ortaklığımızın bir sonraki bölümünü biçimlendiriyor. Geçtiğimiz 400 yıl bir şey gösterdiyse, o da Hollandalı ve Türk ortaklar bir araya geldiğinde yaratıcılığın filizlendiğidir. Önümüzdeki 400 yılın da farklı olmayacağına gayet eminim. Bu sergiyi mümkün kılan herkese içten şükranlarımı sunmak istiyorum. Hepinizi sergiyi keşfetmeye, sohbet etmeye, kendi düşüncelerinizi paylaşmaya ve Hollandalı ve Türk bağlarının aktif bir parçası olmaya davet ediyorum. Sonuçta, ortak miras, düğüm düğüm birlikte inşa ettiğimiz bir şey.”

SERGİ, 31 OCAK TARİHİNE KADAR ZİYARETE AÇIK

Açılış konuşmalarının ardından Hollanda Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands, serginin anısına ve dostluğun bir ifadesi olarak Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu’ya lale soğanları armağan etti. Başkan Mutlu, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerine laleleri kentin farklı noktalarına ekilmesi talimatı vererek, açan lale çiçeklerinin fotoğraflarını göndereceklerini söyledi. Dostluk havasının hakim olduğu törenle açılışı gerçekleştirilen Ortak Miras sergisi, 2 Aralık – 31 Ocak tarihleri arasında görülebilecek. Bıçakçı Han’ın tarihi atmosferiyle bütünleşen sergi, belirlenen tarihler arasında hafta içi her gün 09.30 – 17.30 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek. İlki Konak’ta gerçekleştirilen sergi, önümüzdeki yıl, Türkiye’nin farklı noktalarına da taşınacak.