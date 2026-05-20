Ilıca Atatürk Kültür ve Spor Merkezi açıldı

Çeşme Belediyesi tarafından Ilıca Mahallesi’ne kazandırılan Ilıca Atatürk Kültür ve Spor Merkezi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda düzenlenen törenle açıldı. Açılış törenine Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, oyuncu Levent Üzümcü, ilçe protokolü, meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri, gençler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Eskiden organik pazar alanı olarak kullanılan alan, Çeşme Belediyesi tarafından inşa edilen yapıyla kültür, sanat, spor ve eğitim faaliyetlerine ev sahipliği yapacak çok yönlü bir merkeze dönüştürüldü. Konuşmaların ardından kurdele kesimi gerçekleştirildi; konuklar merkezi gezerek alanlar hakkında bilgi aldı. Program, jimnastik gösterisiyle devam etti.

DENİZLİ: BURASI YAŞAYAN BİR MERKEZ OLACAK

Açılış töreninde konuşan Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, 19 Mayıs’ın taşıdığı anlamı vurgulayarak, Atatürk’ün gençliğe ve spora verdiği önemin bugün de yol gösterici olduğunu ifade etti. Başkan Denizli, Ilıca Atatürk Kültür ve Spor Merkezi’nin yıl boyunca yaşayan bir buluşma alanı olmasını hedeflediklerini belirterek, “Bugün Çeşme’mizde her zaman eksikliğini konuştuğumuz bir kompleksi, çok sevdiğimiz Ilıca Mahallemize kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Burada Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğümüzün idari birimleri, çok amaçlı salonumuz, Çeşme Kent Enstitüsü sınıfımız, spor stüdyomuz ve jimnastik/aerobik salonumuz yer alıyor. Çocuklarımızın, gençlerimizin, kadınlarımızın, yetişkinlerimizin kendini geliştireceği, sporla güçleneceği, sanatla buluşacağı, birlikte üreteceği bir alanı kentimize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.

Merkezde tiyatro, bale, halk oyunları, jimnastik, hareket eğitimi, pilates, step aerobik ve zumba gibi kursların yer alacağını belirten Denizli, merkezin yaz-kış aktif kullanılacak bir yaşam alanı olarak tasarlandığını söyledi.

Başkan Denizli, konuşmasında merkezin hayata geçirilmesinde emeği geçen belediye çalışanlarına da teşekkür ederek, “Umarım buradan aydınlanacak bir ışık Çeşme’mizde yalnızca bir mahallemizi değil, her mahallemizi aydınlatır; İzmir’in sanatına ve sporuna katkı sağlar” dedi.

ÜZÜMCÜ: BURASI HEPİMİZİN SAHNESİ

Açılış töreninde konuşan oyuncu Levent Üzümcü ise kültür ve sanat alanlarının kent yaşamındaki önemine dikkat çekti. Merkezin yalnızca bir bina olarak görülmemesi gerektiğini belirten Üzümcü, vatandaşlara merkeze sahip çıkma çağrısında bulundu. Üzümcü, “Sanatın da bir mabedi var; onlar sahneler. Biz orada oyun oynuyoruz, şiir okuyoruz, şarkımızı söylüyoruz. Burayı sadece özel günlerde gidilen bir yer değil, hayatınızın bir parçası hâline getirin. Burası hepimizin. Sahnesi hepimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

KÜLTÜR, SANAT, SPOR VE EĞİTİM AYNI ÇATI ALTINDA

Ilıca Atatürk Kültür ve Spor Merkezi; Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü idari birimleri, çok amaçlı salon, Çeşme Kent Enstitüsü sınıfı, spor stüdyosu ve jimnastik/aerobik salonuyla her yaştan vatandaşın kullanımına açık olacak. Merkezde çocuklar ve gençler başta olmak üzere tüm Çeşmelilerin sporla, sanatla ve eğitimle buluşması hedefleniyor. Çeşme Belediyesi, merkezin yıl boyunca düzenlenecek kurslar, atölyeler, gösteriler ve etkinliklerle Ilıca’nın sosyal yaşamına yeni bir soluk kazandıracağını belirtti.

19 MAYIS KUTLAMALARI GÜN BOYU SÜRDÜ

Ilıca Atatürk Kültür ve Spor Merkezi’nin açılışıyla başlayan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı programı, gün boyunca ilçenin farklı noktalarında düzenlenen etkinliklerle devam etti.

Program kapsamında Cumhuriyet Meydanı’nda sportif akrobasi gösterisi gerçekleştirildi. Ardından Çeşme Marina-Güneşlenme Terası hattında Arkas Yelken Kulübü Optimist gösterisi, İzmir Kürek Kulübü kürek geçişi ve Ege Açık Deniz Yat Kulübü’nün yelken geçişi yapıldı. 19 Mayıs coşkusu, denizde ve meydanlarda düzenlenen etkinliklerle Çeşme’ye yayıldı.

Çeşme Belediyesi, Cumhuriyet’in emanetçisi gençlerle birlikte 19 Mayıs ruhunu yaşatmaya, sporu, sanatı ve kültürü kentin her noktasında güçlendirmeye devam edecek.