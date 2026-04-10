İzmir Barosu Başkanı Sefa Yılmaz: Savunma biat etmeyecek!

5 Nisan Avukatlar Günü, yargı bağımsızlığına yönelik tartışmaların ve avukatlara yönelik artan baskıların gölgesinde geçti. İzmir Barosu Başkanı Sefa Yılmaz, ülkedeki hukuk sistemine, savunma makamına yönelik müdahalelere ve baroları bölme girişimlerine sert tepki gösterdi. Süreci “hukuksuzluğun kanıksatılmaya çalışıldığı bir düzen” olarak niteleyen Yılmaz, avukatların mesleki faaliyetleri nedeniyle cezalandırıldığını vurgulayarak “Ne yazık ki son süreçte Avukatlar Günü’nü buruk kutlamaya devam ediyoruz. Çünkü gerçekten hukuksuzluğun artık bu ülkenin kanıksatılmaya çalışıldığı bir düzen şekli olması yönünde çok ciddi adımlar atıldığı, avukatların müvekkilleriyle özleşleştirildiği, avukatların sözel, fiziksel, ekonomik şiddetin yanında hukuksal şiddete maruz bırakıldığı bir dönemi yaşıyoruz. Sadece görevini yaptığı için gözaltına alınıp tutuklanan meslektaşlarımız var. Katledilen meslektaşlarımız var. Savunma mesleğini istemeyen, adliyelerde adliye koridorlarında duruşma salonlarında yaka paça salonlardan ve koridorlardan atılan meslektaşlarımız var” diye konuştu.

‘ÖTEKİLEŞTİREN BİR ANLAYIŞ VAR’

“Geleceğimizi umutsuz hale getirmeye çalışan bir anlayış var” diye devam eden Yılmaz, “Bu anlayışa karşı da mücadele ediyoruz. Bu mücadelenin en temel taşı da bizim örgütlü gücümüz barolardır. O yüzden barolar üzerinde bir takım yasal düzenlemeler yapıp bölme çabalarının temelinde de bu vardır zaten. Ankara’da ve İstanbul’da bunu yaptılar. Ne yazık ki numaracı baroları oluşturdular. Geçtiğimiz günlerde de bir partinin İzmir milletvekili aynı şeyleri dillendirmeye ve İzmir’de de ikinci baroları kurmak için faaliyette bulunacaklarına ilişkin bir açıklama yaptı. Kendisi gibi düşünmeyen, kendisi gibi yaşamayan, kendi yaşam biçimiyle ilgili söz söyleyen herkesi ötekileştiren bir anlayışla mücadele etmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

"BU SUÇU İŞLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Adaletsizliğin ülkenin kaderi haline getirilmek istendiğini vurgulayan İzmir Barosu Başkanı Yılmaz, “Hukuksuzluk her tarafta. Sağlıkta, eğitimde, gelir dağılımında... Adaletsizlik artık bu ülkenin kaderiymiş gibi bir anlayışı bugün yerleştirmeye çalışıyorlar. Bizim bütün mücadelemiz bununla. Barış istiyoruz, özgürlük istiyoruz. Bu kötü bir şey değil ki! Ötekileştirilmemiş; dili, dini, cinsiyeti, siyasi görüşü, inancı ne olursa olsun herkesin bu hukuk güvenliği içerisinde barış içinde yaşaması kadar güzel bir şey olabilir mi? Bu güzel şeyleri istemek suçsa biz bu suçu işlemeye devam edeceğiz. Ve avukatlar olarak inanın barolar olarak bunu başaracak yurttaşlarımızla birlikte başaracak gücümüz de var. Ve susmayacağız, korkmayacağız, biat etmeyeceğiz” dedi.