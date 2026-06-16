İzmir Barosu soruşturma tepkisi: Barolar tüm toplumun güvencesidir

İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri bileşenleri, İzmir Barosu Başkanı Sefa Yılmaz ve yönetimi hakkında 19 Mart protestoları sürecindeki faaliyetleri ve raporları nedeniyle soruşturma başlatılmasına tepki gösterdi. Baroda düzenlenen basın açıklamasına Baro Başkanı Sefa Yılmaz, TMMOB İKK Sekreteri Aykut Akdemir, DİSK Ege Bölge Temsilcisi Deniz Şahin Gümüştekin, İzmir Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Gül Ergör ve İzmir Demokrasi Güçleri bileşenleri katıldı.

“BARO 19 MART PROTESTOLARINA KATILDIĞI İÇİN CEZALANDIRILMAK İSTENMEKTEDİR”

Grup adına açıklamayı okuyan Prof. De. Gül Ergör, soruşturmanın ‘gözdağı’ amacı taşıdığı ifade ederek, “Bildiğiniz üzere toplumun tüm kesimleri üzerinde büyük bir soruşturma, kovuşturma, tutuklama politikası yürütülmekte, hak, özgürlük, adalet, demokrasi, emek gibi en temel talepler dahi çeşitli yaptırımlarla cezalandırılmak istenmektedir. AKP iktidarı ülkede ne iş, ne aş, ne demokrasi ne de özgürlük bırakmıştır. İnsanlar yoksul, geleceksiz ve belirsizlik içerisinde yaşam ve hak mücadelesi vermeye çalışmaktadır. İzmir Barosu 118 yıllık tarihi boyunca hiçbir dönemde baskıcı, otoriter, faşizan bir anlayışa boyun eğmemiş, biat etmemiş; her zaman hakkın, adaletin, özgürlüklerin ve demokrasinin tarafında yer almış, kimsenin söylemediğini söyleme, kimsenin yapmadığını yapma cesaretini göstermiş ve tarihe de bu şekilde geçmiş bir barodur. Ve bugün İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri’nin en önemli bileşenlerinden birisi olarak İzmir Barosu, cezaevlerindeki hak ihlallerini raporladığı ve bu konuda kamuoyu oluşturduğu, ayrıca 19 Mart protestolarına katıldığı için cezalandırılmak istenmektedir. İzmir Barosu bugün avukatlık yaptığı, baro olmanın gereğini yerine getirdiği için, Avukatlık Kanunu’nun barolara vermiş olduğu insan haklarını, özgürlükleri ve demokrasiyi ilerletme ve koruma görevini ifa ettiği için sanık kürsüsüne çıkartılmak istenmektedir” diye konuştu.

"SAVUNMA SUSTURULMAYA ÇALIŞILIYOR"

“İzmir Barosu Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri hakkında başlatılan soruşturmanın özü tamamen budur; kanunu, hukuku uygulamak ve bu konuda cesaret göstermek” diye devam eden Ergör, “Demokratik bir toplumda barolar; hukukun üstünlüğünün, savunma hakkının, insan haklarının ve yargı bağımsızlığının güvenceleri arasında yer alır. Baroların görevi salt avukatların mesleki sorunlarıyla ilgilenmek değildir. Barolar aynı zamanda hukuksuzluklara karşı toplumu uyarmak, temel hak ve özgürlükleri savunmak ve kamu yararını gözetmektir. Bu görev, hem anayasal hem de yasal bir sorumluluktur. Baroların ve meslek örgütlerinin açıklamalarını, eleştirilerini ve demokratik tutumlarını soruşturma konusu haline getirmek; ifade özgürlüğüne, örgütlenme özgürlüğüne ve savunma mesleğinin bağımsızlığına yönelik ciddi bir müdahaledir. Hukukun, eleştirel düşünceyi ve demokratik muhalefeti bastırmanın aracı haline getirilmesi kabul edilemez. Savunmanın susturulmaya çalışıldığı, meslek örgütlerinin baskı altına alındığı bir ortamda hukuk devletinden, adil yargıdan ve demokratik toplum düzeninden söz etmek mümkün değildir. Çünkü savunma makamı ve barolar avukatlarla birlikte, tüm toplumun güvencesidir. Barolara yönelik her türlü baskı girişimi, yurttaşların hak arama özgürlüğüne yönelmiş bir müdahale niteliği taşımaktadır” ifadelerini kullandı.

“HİÇ KİMSE YALNIZ DEĞİLDİR”

İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri olarak; İzmir Barosu Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri hakkında başlatılan soruşturmanın karşısında olduklarını aktaran Gül Ergör, “Hukuki dayanaktan yoksun bu girişimin derhal sonlandırılması gerektiğini ifade ediyor, İzmir Barosu’nun yanında olduğumuzu, savunmanın bağımsızlığını, hukuk devletini ve demokratik hakları savunmaya devam edeceğimizi kamuoyuna ilan ediyoruz. Hiç kimse yalnız değildir. Savunma susmayacak, demokrasi ve adalet mücadelesi devam edecektir. Ne mutlu Türkiye’ye ki İzmir Barosu vardır ve daima var olacaktır” diye konuştu.

YILMAZ’DAN ATAMA TEPKİSİ

Son yapılan hakim ve savcı atamaları üzerinden ‘dizayn’ tepkisi gösteren Baro Başkanı Yılmaz da, “Ne yazık ki süreç, toplum açısından son derece olumsuz bir şekilde devam ediyor. Hakkımızdaki soruşturmanın hemen akabinde bir kararname düzenlendi ve hakimler ile savcıların bir çoğunun ataması gerçekleştirildi. Daha doğrusu bazı hakim ve savcılar sürgün değildi bazıları da liyakat olmadan çok önemli görevlere getirildi. Yeni Adalet Bakanı’nın ilk yaptığı işlerden biri daire başkanlarının tamamını değiştirmek olmuştu. Şimdi de İzmir ile ilgili bazı tasarrufları var. Bize yapılan bu hukuki şiddetin bir yönüyle artarak devam edeceğinin göstergesi bunlar. Sadece baroya değil, bütün muhalif kesime karşı bir gözdağının ötesine geçen hukuki davranışı gerçekleştirmeye başladılar. Gündem, hukukun bir sopa olarak bu ülkenin devrimcilerine, sosyalistlerine bir tehdit olarak kullanılıyor. Baro da yeniden dizayn edilmeye çalışılan ir kamu kurumu. Özgür ve adil bir düzen istiyoruz ama bu yaşadıklarımız, karanlığın daha da artacağı bir sürece evriliyor. Ama biz mücadelemizi devam ettireceğiz” diye konuştu./İZMİR