İzmir Büyükşehir'in fide desteği sıfır şekerli gazoza dönüştü

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kuraklık ve üretim maliyetlerinin giderek artması nedeniyle zor bir dönemden geçen çiftçiye yeni gelir kapısı yaratmak için gelir getirici alternatif bitkileri toprakla buluşturmaya devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında, Güzelbahçe Çamlı Üretim ve Pazarlama Kooperatifi ile geçen yıl başlatılan stevia bitkisi (şeker otu) çalışması, fidelerin toprak ile buluşması ile devam etti.

Proje kapsamında 52 ortaklı Çamlı Üretim ve Pazarlama Kooperatifi’ne 15 bin adet stevia desteği verildi. Fideler, Çamlı’da düzenlenen etkinlikle toprakla buluşturuldu. Etkinliğe İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Bülent Üngür, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay’ın eşi Nermin Günay, S.S. Güzelbahçe Çamlı Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Başkanı Gurbet Gündüz Gün ve çok sayıda üretici katıldı.

Etkinlik kapsamında ilk olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nda görev yapan ziraat mühendisi Hilal Balcıoğlu, çiftçilere stevia bitkisinin özellikleri ve kullanımıyla ilgili bilgilendirme yaptı. Ardından Türkiye’de ilk kez Çamlı Kooperatifi tarafından üretilen stevialı gazozların tanıtımı yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin katkısıyla katma değerli ürüne dönüştürülen gazozlar, katılımcılar arasında büyük beğeni topladı.

“ALTERNATİF ÜRÜNLERİ DESTEKLEYECEĞİZ”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Bülent Üngür, Çamlı Üretim ve Pazarlama Kooperatifi’yle yapılan iş birliği neticesinde 15 bin stevia fidesini toprakla buluşturduklarını belirterek “Bu fideleri toprakla buluşturmanın yanı sıra, bu ürünleri katma değerli ürünlere dönüştürüyoruz. Stevia bitkisi, doğal tatlandırıcı olarak kullanılan, şeker alternatifi bir ürün. Bu ürünü yetiştirdikten sonra bunları katma değerli bir ürün olan gazoza dönüştürüyoruz. Stevia otundan gazoz, Türkiye’de ilk defa İzmir’de yapılıyor. Üretmek artık zor; büyük bir iklim kriziyle mücadele ediyoruz. Bütün üreticilerimiz, çiftçilerimiz alternatif ürün arayışına gidiyorlar. Biz de alternatif ürün çeşitleri ve gelir getirici katma değerli üretimi İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman desteklemeye devam edeceğiz” dedi.