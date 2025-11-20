İzmir’de 2040 yılının ulaşım planı şekilleniyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent içi ulaşım ağını genişletmek, güvenli ve konforlu ulaşım hizmeti sunmak için çalışmalarını sürdürüyor. Buca Metrosu başta olmak üzere birçok yatırımı yürüten Büyükşehir Belediyesi, İzmir Ulaşım Ana Planı (UAP 2040) için de kentin ulaşım haritasını çıkarıyor. Şehirdeki mevcut ulaşım sorunlarını tespit edecek ve gelecekteki ihtiyaçları öngörecek İzmir Ulaşım Ana Planı 2040, kapsamlı bir yol haritası sunacak. Bu kapsamda; ulaşım güvenliğini artırmak, trafik akışını daha verimli hale getirmek, çevre dostu ulaşım yöntemlerini teşvik ederek sürdürülebilirliği sağlamak, toplumsal erişilebilirliği güçlendirmek ve kentin ekonomik gelişimine katkıda bulunmak temel amaç olarak belirlendi.
YÜZDE 30’LUK İLERLEME
İzmir Ulaşım Ana Planı 2040 kapsamında genel çalışmaların yüzde 30’u tamamlandı. 218 kurum ve kuruluş ile yazışma yapıldı, veri temini süreci devam ediyor. 196 kesit noktasındaki trafik sayımları kapsamında araç sayımları tamamlandı. Yolcu sayımları devam ediyor. 20 ilçede planlanan 21 bin 500 hane halkı anketinin yüzde 30'u tamamlandı. 10 bin kullanıcıya yönelik (sürücü, yolcu, yaya, bisikletli, skuterli, motosikletli, otopark kullanıcısı) anket çalışmasının %50’si tamamlandı. Karayolu kavşak ve koridor ön projeleri kapsamında ilk olarak 12 kavşak noktasında trafik sayımları tamamlandı, harita alımı ve ön proje çalışmaları devam ediyor.
ÇOK BOYUTLU DÜZENLEMELERİ İÇERECEK
Önceki yıllarda hazırlanan ulaşım planlarına paralel olarak Türkiye-Avrupa Birliği Mali İşbirliği IPA II (2014-2020) dönemi kapsamında gerçekleştirilen "İzmir Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı (SUMP İzmir - SKUp İzmir)" çalışması da İzmir Ulaşım Ana Planı - UAP 2040’a entegre edilecek. Ulaşım Ana Planı, yalnızca mevcut sistemlerin analizi ve gelecek projeksiyonlarının hazırlanması ile sınırlı olmayacak. Kentin ihtiyaçlarını bütüncül biçimde karşılayacak çok boyutlu düzenlemeleri içerecek.
HANGİ KONULAR ELE ALINIYOR?
- Mevcut ulaşım altyapısının ve sistemlerinin analizi
- Nüfus ve ekonomik büyüme tahminleri doğrultusunda gelecek projeksiyonlarının hazırlanması
- Kara, deniz, hava ve raylı sistemlerin entegrasyonu
- Yol, köprü, terminal gibi altyapı yatırımlarının planlanması
- Karayolu projeleri, karayolu koridor projeleri ve düzenlemeleri
- Otopark alanları, otopark düzenlemeleri ve park et-devam et sistemlerinin planlanması
- Mikromobilite yolları ve park alanları, bisiklet yolu projeleri, motorsuz ulaşım planlaması
- Yaya yolları, yaya bölgeleri ve engelli erişimine yönelik özel çözümler
- Otobüs hat güzergâhları, otobüs durakları ve ara toplu taşıma sistemi planlaması
- Türler arası transfer merkezleri, ana transfer merkezleri ve toplu taşıma entegrasyon planlaması
- Raylı sistem hatlarının geliştirilmesi
- Akıllı ulaşım sistemleri, trafik yönetim merkezi düzenlemeleri, trafik sinyalizasyon sistemleri
- Kent içi yük taşımacılığına yönelik çözümler
- Düşük emisyon bölgeleri ve e-mobilite düzenlemeleri
- Çevre ilçeler ile ulaşım bağlantılarının ve entegrasyonunun güçlendirilmesi
- Üst ölçekli ulaşım yatırımları ve mekânsal plan kararlarına yönelik düzenlemeler
- Ulaşım politikaları, stratejileri ve eylem planlarının oluşturulması
- Kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla şeffaf ve ortak bir sürecin işletilmesi temel planlama konuları arasında yer alıyor.