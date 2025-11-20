İzmir’de 2040 yılının ulaşım planı şekilleniyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent içi ulaşım ağını genişletmek, güvenli ve konforlu ulaşım hizmeti sunmak için çalışmalarını sürdürüyor. Buca Metrosu başta olmak üzere birçok yatırımı yürüten Büyükşehir Belediyesi, İzmir Ulaşım Ana Planı (UAP 2040) için de kentin ulaşım haritasını çıkarıyor. Şehirdeki mevcut ulaşım sorunlarını tespit edecek ve gelecekteki ihtiyaçları öngörecek İzmir Ulaşım Ana Planı 2040, kapsamlı bir yol haritası sunacak. Bu kapsamda; ulaşım güvenliğini artırmak, trafik akışını daha verimli hale getirmek, çevre dostu ulaşım yöntemlerini teşvik ederek sürdürülebilirliği sağlamak, toplumsal erişilebilirliği güçlendirmek ve kentin ekonomik gelişimine katkıda bulunmak temel amaç olarak belirlendi.

YÜZDE 30’LUK İLERLEME

İzmir Ulaşım Ana Planı 2040 kapsamında genel çalışmaların yüzde 30’u tamamlandı. 218 kurum ve kuruluş ile yazışma yapıldı, veri temini süreci devam ediyor. 196 kesit noktasındaki trafik sayımları kapsamında araç sayımları tamamlandı. Yolcu sayımları devam ediyor. 20 ilçede planlanan 21 bin 500 hane halkı anketinin yüzde 30'u tamamlandı. 10 bin kullanıcıya yönelik (sürücü, yolcu, yaya, bisikletli, skuterli, motosikletli, otopark kullanıcısı) anket çalışmasının %50’si tamamlandı. Karayolu kavşak ve koridor ön projeleri kapsamında ilk olarak 12 kavşak noktasında trafik sayımları tamamlandı, harita alımı ve ön proje çalışmaları devam ediyor.

ÇOK BOYUTLU DÜZENLEMELERİ İÇERECEK

Önceki yıllarda hazırlanan ulaşım planlarına paralel olarak Türkiye-Avrupa Birliği Mali İşbirliği IPA II (2014-2020) dönemi kapsamında gerçekleştirilen "İzmir Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı (SUMP İzmir - SKUp İzmir)" çalışması da İzmir Ulaşım Ana Planı - UAP 2040’a entegre edilecek. Ulaşım Ana Planı, yalnızca mevcut sistemlerin analizi ve gelecek projeksiyonlarının hazırlanması ile sınırlı olmayacak. Kentin ihtiyaçlarını bütüncül biçimde karşılayacak çok boyutlu düzenlemeleri içerecek.

HANGİ KONULAR ELE ALINIYOR?