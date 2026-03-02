İzmir’de “Cesaretin Adı: Kadın” zirvesi başlıyor

8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında İzmir, önemli bir zirveye ev sahipliği yapıyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın eşi Öznur Tugay, BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Semiha Güneş, TOBB İzmir Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Deniz Celep, 9 Mart saat 9.30’da Tarihi Havagazı Fabrikası’nda düzenlenecek “Cesaretin Adı: Kadın” zirvesi öncesinde basın toplantısı gerçekleştirdi. Zirvenin kapsamı ve hedeflerinin paylaşıldığı toplantıda, projenin fikir liderleri olan Öznur Tugay, “İzmir, tarih boyunca kadınların cesaretiyle, emeğiyle ve üretkenliğiyle büyüyen bir şehir olmuştur. 9 Mart’ta gerçekleştireceğimiz bu buluşmanın da İzmir’den yükselen ilham verici bir ses olacağına yürekten inanıyorum” diye konuştu.

“EŞİTLİK, DAYANIŞMA VE ORTAK GELECEK ADINA GÜÇLÜ BİR ÇAĞRI”

Kadınların toplumsal, ekonomik ve kültürel hayattaki gücünü görünür kılmayı amaçlayan çok değerli bir etkinliğin heyecanını yaşadıklarını kaydeden Öznur Tugay, “Kadınların emeğini, bilgisini ve liderlik potansiyelini odağına alacak bu zirve; yalnızca bir etkinlik değil, aynı zamanda eşitlik, dayanışma ve ortak gelecek adına güçlü bir çağrıdır. 9 Mart’ta gerçekleşecek programda kadın girişimciliğinden liderliğe; yapay zekâ ve toplumsal cinsiyet ilişkisine, iş dünyasında ve medyada kadının yerine kadar pek çok önemli başlık ele alınacak. Kamu, iş dünyası ve sivil toplumun bir araya gelmesi, kadınların güçlenmesine verilen değerin en somut göstergelerinden biridir” ifadelerini kullandı.

“AMACIMIZ İLHAM VERİCİ BİR SİSTEM OLUŞTURMAK”

Kadınların eşit koşullarda var olduğu bir toplumun, daha adil, daha üretken ve daha umut dolu bir geleceğin anahtarı olduğunu dile getiren Öznur Tugay, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu etkinlikte paylaşılacak her bilgi, kurulacak her temas ve doğacak her iş birliği, yalnızca bugünü değil yarını da şekillendirecektir. Tüm basın mensuplarımızı ve halkımızı 9 Mart’taki etkinliğimize davet ediyoruz. İzmir’in güçlü kadınlarının bir arada olmasının örnek teşkil edeceğine inanıyoruz. Bundan sonra da sık sık bir araya gelip bir plan doğrultusunda bu çalışmaları hayatta tutabilmeyi, kadınlara cesaret verebilmeyi, umut olabilmeyi hedefliyoruz. Güçlü bir sesle farkındalık yaratmayı amaçlıyoruz. Amacımız ilham verici bir sistem oluşturmak. 9 Mart programı ilk ses olacak. Biz bu bağla güçlenerek ilham vermeye devam ederek çalışacağız.”

PROGRAM, İFTAR BULUŞMASIYLA TAMAMLANACAK

BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Semiha Güneş de kadınların ekonomik ve toplumsal hayattaki varlığının ancak ortak akıl ve dayanışmayla güçlenebileceğini ifade ederek “Zirvemiz; iş dünyasının temsilcilerini, kadın girişimcileri, akademisyenleri, sanatçıları, medya mensuplarını ve gençleri aynı çatı altında buluşturacak. Gün boyu sürecek programımızda deneyimli gazetecilerin moderasyonunda gerçekleşecek panellerimiz, konularında öncü konuşmacılarımız, akademiden sanata; girişimcilikten kurumsal yönetime kadar geniş bir perspektif sunacak. Programımızı, ramazan ayı vesilesiyle düzenleyeceğimiz iftar buluşmasıyla tamamlayarak dayanışma ve birlik mesajımızı pekiştireceğiz” bilgisini verdi.

2026 yılının, Türk Medeni Kanunu’nun kabulünün 100. yılı olması nedeniyle ayrı bir anlam taşıdığını kaydeden Güneş, “Aradan geçen bir asırda önemli mesafeler kat ettik. Ancak bugün hala konuşmamız gereken eşitsizlikler, aşmamız gereken görünmez duvarlar ve dönüştürmemiz gereken sistemsel engeller olduğunu biliyoruz. Ekonomik kalkınma da sürdürülebilir büyüme de toplumsal refah da kadınların üretimde, yönetimde ve karar mekanizmalarında eşit temsil edilmesiyle mümkündür. Bu zirvede yalnızca ilham veren hikâyeleri değil; somut çözüm önerilerini, iyi uygulama örneklerini ve iş birliği modellerini de konuşacağız. Amacımız, kalıcı etki oluşturmak ve İzmir’den Türkiye’ye örnek bir model ortaya koymaktır” ifadelerini kullandı.

“ÇOK GÜÇLÜ SESLERİ BİR ARAYA GETİRİYORUZ”

TOBB İzmir Kadın Girişimciler Kurulu Deniz Celep ise “9 Mart günü çok güçlü sesleri bir araya getiriyoruz. Başarılı iş kadınlarımızı, çok değerli iletişimcilerimizi, sanat, akademi ve sivil toplum alanında diğer kadınlara öncü olmuş örnek isimleri ağırlayacağız. Bu örnek kadınların da zirvede ortaya koyacağı gibi ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda kadınların toplumdaki kurucu ve taşıyıcı rolünün her geçen gün daha güçlü şekilde görünür hale geldiğini gururla izliyoruz. TOBB İzmir Kadın Girişimciler Kurulu’nda 280’den fazla üyemizin her biri de kendiişlerinde markalaşmış, inanç ve azimleriyle büyük işler başarmış arkadaşlarımız. Kadın girişimciler kurulu olarak bu değerli üyelerimizin bilgi ve deneyimlerini birleştirip İzmir’in girişimcilik ekosistemini kadın gücü ile daha ileri taşıyacak proje ve çalışmalar gerçekleştiriyoruz” diye konuştu. Zirveye tüm halkı davet ededen Celep, “Bu zirvenin özellikle kadın-erkek tüm toplumun güzel bir geleceğin inşası için bir araya geldiği umut ve cesaret dolu bir milat olmasını diliyoruz. Kadın varsa yarın var diyoruz ve bu zirvede bütün kadınları hep birlikte olmak üzere bekliyoruz” diyerek sözlerini sonlandırdı.