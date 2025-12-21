İzmir’de çiftçiler traktörle meydandaydı

Dünya Kooperatifçilik Günü Kapsamında üreticiler bando ve traktörler eşliğinde, Cumhuriyet Meydanı’ndan Kültürpark Üretici Pazarına yürüdü. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın da katıldığı yürüyüş öncesi çiftçiler Cumhuriyet Meydanı’nda bir araya geldi. Balıkçı kooperatifleri de kayıklarıyla denizden destek verdi. Alanda yapılan protokol konuşmalarında Tugay, hem kadın kooperatiflerini kalkındıracak hem de balık üreticileri ile tüketiciye destek olacak ‘Balık-ekmek’ standı açacaklarını ilk kez alanda açıkladı.

TUGAY: “SİZİ ASLA YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ”

Kooperatifler ile hem üretici hem de tüketicinin korunduğunu belirten Başkan Tugay, “Bu meydan, pek çok kutlamaya ev sahipliği yaptı ama gördüğüm andan itibaren düşündüm ki en güzel günlerinden birini bugün yaşıyor. Çünkü sizler üreticisiniz, üretime sahip çıkanlarsınız. Bugün, Dün Kooperatifçilik Günü. Bazıları ‘Kooperatifler eskide kaldı’ diyor. Biz, buna katılmıyoruz. Aksine, bugün dünyanın içinde bulunduğu sorulardan çıkmasının temel sistemlerinden biri olduğunu düşünüyoruz. Birileri üretsin, birileri tüketsin, birileri de bu işlerin ticaretini yapsın. Ama üretici yalnız kalabildiği kadar yalnız kalsın, tüketici de sesini çıkarmasın diyorlar. Biz, buna itiraz ediyoruz. Kooperatif birlik demektir. Hak edenin, emeğin sahibinin birliği, emeği değer olması gerekn kişilerin birliği. O nedenle kooperatiflere sahip çıkmaya devam edeceğiz. İzmir, kooperatifçiliğin ve tarıma verilen desteklerin Türkiye’de belki de dünyada en örnek şehirlerden biri. Ancak birlik ve beraberlik içinde olursak, herkes inandığımız bu davaya inanırsa o zaman başarılı oluruz. Hepimiz aynı düşünüyoruz. Hepimiz, önümüzdeki dönemlerde üreticimizin yanında sonuna kadar olmaya devam edeceğiz ve sizi asla yalnız bırakmayacağız” dedi.

“SİZ ÜRETTİKÇE KALKINACAĞIZ”

Kooperatiflerin kalkınması için belediye olarak desteklerin artarak devam edeceğini söyleyen Tugay, “İzmir, üretimde lider olan, hemen her yerde örnek olan bir kent. Eğer ki bugün bir sorun yaşıyorsak öyle şeyler yapacağız ki Türkiye’ye örnek olacağız. Başka yerlerde tek başına mücadele etmeye çalışan hayvancılar, tarımcılar, balıkçılar,’İzmir onu yapıyor biz de yapalım’ diyecekler. O yüzden, İzmir’in ayakta kalması çok önemli. Kooperatif sayımızı saha da artırarak yolumuza devam etmeliyiz. Geçen 20 ayda kooperatiflerimize 550 milyon lira destek olmuşuz. Ama size söz veriyorum. Her sene katlayacak önümüzdeki yıl milyar sonra milyar lira destek olacağız: Asla yalnız kalmayacaksınız. Siz ürettikçe vatandaşımızın sofrasına yemek gelecek. Siz ürettikçe kalkınacağız. Siz ürettikçe toprak canlı kalacak. Sizden rica ediyorum. Hiçbir sorunu görüp de geri adım atmayalım. Her sorunun üzerine aklımızla ve bilgimizle yürüyelim. Biz, bilgiyi ve doğruyu sizlerle buluşturmak istiyoruz. Neleri yapacağımıza beraber karar verelim istiyoruz. Yaptığınız işte ürettiklerinizi artırın ürettiklerinizin değeri de artsın istiyoruz” diye konuştu.

Kırsaldan göçün engellenmesi gerektiğinin altını çizen Caşkan Tugay, “Gücünüz büyük. Bilin ki önümüzdeki yıllarda insanlar, köylerde yaşamak isteyecek. Kırsal bölgelerimiz, göz,ümüzün bebeği. Orada bir sorun olduysa düzeltmek boynumuzun borcu. Biz istiyoruz ki gençlerimiz kendi topraklarını işlesinler, büyük şehre gelip asgari ücrete mahkum olmasınlar. O nedenle kırsal kalkınma sadece kooperatiflerden ürün almak ya da maddi destek sağlamak değil; aynı zamanda yaşam alanlarını güçlendirmektir. Hepsini yaparız. Eğer siz yanımızda olursanız hepsini yapabiliriz. Karşınızda size inanan ve yaptıklarınızın değerini bilen bir Büyükşehir Belediyesi göreceksiniz. Bugünü hep beraber geleceğe taşıyacağız” ifadelerini kullandı.

Tugay, kooperatifçilik noktasında İzmir’de ilk kez uygulanacak bir takım projelerin duyurusunu da yaparak, “İZMAR marketleri yakın zamanda 20‘ye çıkacak. Belki seneye 40 olacak. Meyve ve sebzeler için ayrı yerler olacak. O marketlerde sizlerin ürünleri satılacak. Sebze meyveleri için özel marketler kuracağız. Restoranlar, oteller, özellikle turizm işletmeleri, kaliteli iyi ürünü uygun fiyatı alsın diye büyük toptan marketleri açacağız. Bunların hepsi sizin üretmenize bağlı. Ve kadın kooperatiflerimiz için bir şey söyleyeyim. Geçenlerde balık halimizin başkanıyla konuştum. ‘Balık ekmek satın. Kadın kooperatiflerimize, kadın üreticilerimize verin onlar satsınlar’ dedi. Şehir içerisinde belirli noktalarda kadınlarımıza ve doğrudan halkımıza balık ekmek satmanızı sağlayacağız. Bunu yaparken sadece balıkçılar değil sadece kadınlarımız değil; aynı zamanda o ürüne uygun fiyatla ulaşmaya ihtiyacı olan gençlerimize, çocuklarımıza, üniversite öğrencilerimize, yoksul insanlarımıza da hizmet etmiş olacağız. Bunun için son çalışmasını yapıyoruz” dedi.

UYAR: KADIN KOOPERATİFLERİ VİTRİNE KONMAYI DEĞİL, MASADA OLMAYI İSTER

Simurg Kadın Kooperatifleri Birliği Başkanı Sibel Uyar, kadın kooperatiflerin ekonomideki önemine değinerek kamu kurumlarına çağrıda bulundu ve şunları söyledi:

“Kooperatifçilik, yerel kaynakların yerinde değerlendirilmesini, üreticinin güçlendirilmesini, kazancın adil paylaşılmasını sağlayan önemli bir kalkınma aracıdır. Kooperatifler, toplumsal refahın artması açısından kritik bir rol üstlenmektedir. Bugün sadece ürünlerimizi değil; emeğimizi, dayanışmamızı ve geleceğimizi ortaya koyuyoruz. Kooperatifçilik, demokrasinin ekonomideki karşılığıdır. Emeğin örgütlenmesi demektir. Kadın kooperatifleri ise bunun toplumsal eşitliğini güçlendiren boyutunu oluşturmaktadır Kadın kooperatifleri, toprağa tutunmaktır, evde görünmeyen emeğin, tarladaki alın terinin ekonomiye katılması demektir. ‘Ben yapamam diyen kadının ‘Biz birlikte yaparız’ demesidir. Kadınlar, toprağı tanır, mevsimi bilir, ürününe ve tohumuna sahip çıkar. Bizler sadece üretim maliyetleriyle değil, aynı zamanda mevduat ve vergi yükleriyle de mücadele etmekteyiz. Kadın kooperatifleri diğer kooperatiflerle aynı ölçek ve sermaye kaynağına sahip olmadığı için zorlanmaktadır. Bu da ciddi bir sürdürülebilirlik sorunu yaratmaktadır. Kadın kooperatifleri için yeni bir vergi ve mevduat kanunlarına ihtiyaç vardır. Kadın kooperatifleri ticari işletmeler gibi değil, sosyal ve ekonomik kalkınmanın önemli faktörleri olarak ele alınmalıdır. Biz sadece tarhana, sabun reçel üretiyoruz, sadece tarım yapmıyoruz. Biz, adil üretimi, temiz gıdayı, yerel ekonomiyi savunuyoruz. Buradan bir çağrı yapıyoruz: Kadın kooperatifleri iş birliği, sözleşmeli üretim, yaptığımız işlere ortak olunmasını ister. Vitrine konmayı değil, masada olmayı ister. ”

NALLI: ”İNSANLAR, TEK BAŞINA BAŞARAMADIKLARI İŞİ KOOPERATİFLE YAPABİLİRLER”

Programda konuşan, Ödemiş Bademli Fidancılık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hurşit Nallı, “Kooperatifler muhteşem bir yardımlaşma aracıdır. Kooperatifçiliğin kuralları ve uygulamaları evrenseldir. Odağında insan ve üretim vardır. Kar amacı gütmez. Sadece ortaklarının ekonomilerinin iyileştirmeyi hedeflemektedir. Kooperatifler herkese açık gönüllü kuruluşlardır. Birlikten kuvvet doğar sözü kooperatifçiliği en iyi şekilde açıklar. İnsanlar, tek başına başaramadıkları işi kooperatifle bir araya gelerek yapabilirler. Birlikten doğan güç, çoğu işin üstesinden gelebilir. Gün geçtikçe dayanışmanın arttığı bir dünya olmak zorundayız. Yoksulluğun önlenmesinden iklim değişikliğiyle mücadeleye kadar her konuda dayanışma çok önemlidir. Kooperatiflerimiz dayanışma ruhuyla her gün daha da güçlenmektedir. İzmir, kooperatifçilik alanında tüm Türkiye’ye örnek olmuşken bu çalışmaları artırarak devam ettirmeliyiz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Tugay ve üreticiler, bando ve traktörler eşliğinde Kültürpark Üretici Pazarına kadar kortej yürüyüşü yaptı. Tugay, alanda üreticilerle bir araya gelirken bir üretici ise kendi ürettiği balkabağını Tugay’a yılbaşı hediyesi olarak verdi.