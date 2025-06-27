İzmir’de emeklilerden “İnsanca yaşam” çağrısı

İzmir Emekliler Platformu üyeleri, Alsancak’taki ÖSYM binası önünde toplanarak Türkan Saylan Kültür Merkezi önüne yürüdü ve “Bütün emeklileri insanca yaşam koşullarına sahip olmak için mücadeleye çağırıyoruz” başlıklı basın açıklaması yaptı. Açıklamayı platform adına Kenan Işık okudu. Yürüyüş boyunca “Emekliyiz haklıyız kazanacağız”, “Birleşe birleşe kazanacağız”, “Savaşa değil emekliye bütçe” sloganları atıldı. Kenan Işık, basın açıklamasında savaşlara ve ekonomik eşitsizliğe dikkat çekerek, “Dünyanın birçok yerinde emperyalist çıkarlar uğruna savaşlar çıkarılıyor. Bu savaşlara milyarlar harcanırken, insanlar açlıktan ve susuzluktan ölüyor. Bizler emekliler olarak bu düzenin dışına itilmek isteniyoruz” dedi.

"BİZLERE SEFALET DAYATILIYOR"

İktidarın emeklileri yok saydığını vurgulayan Işık, “2024 yılını ‘emekliler yılı’ ilan edenler, 2025 yılının ilk altı ayında geleceğimizi de çaldılar. Emeklilere sefalet ve açlık reva görüldü” diye konuştu. Hayatlarının en verimli yıllarını üretime ve hizmete adayan milyonlarca emeklinin, yaşlılıklarında yoksullukla karşı karşıya bırakıldığını söyleyen Işık, “Bizden kesilen primlerin karşılığında insanca yaşamamıza yetecek emekli aylıkları istiyoruz. Sadaka değil, hakkımızı istiyoruz” ifadelerini kullandı.

TALEPLERİ SIRALADILAR

İzmir Emekliler Platformu, insanca bir yaşam için şu taleplerde bulundu:

TÜİK’in gerçek dışı enflasyon verilerinden vazgeçilmesi

Emekli aylıklarının gerçek enflasyon oranlarına göre belirlenmesi

Bugüne kadar yaşanan hak kayıplarının derhal giderilmesi

Emeklilerin örgütlenme hakkı önündeki antidemokratik yasaların kaldırılması

Emekli sendikalarına yasal güvence getirilmesi

Sağlığa erişimin kolaylaştırılması, ücretsiz ve anadilde sağlık hizmeti sağlanması

2008 yılında uygulamaya konulan aylık bağlama sistemi ve yaş kriterlerinin iptal edilmesi

Aylık bağlama katsayısının emekli ve emekçi örgütleriyle birlikte yeniden belirlenmesi

Emeklilere ücretsiz ulaşım hakkı tanınması

Yaşlı bakım evleri ve kültür evlerinin kurulması

Emekli aylıklarının toplu sözleşme yoluyla belirlenmesi

“YA HEP BERABER, YA HİÇBİRİMİZ”

Emeklilerin yalnız olmadığını ve birlikte mücadele edeceklerini belirten Kenan Işık, “İnsanca yaşam hakkımız için bir araya geldik. Birleşik mücadele için omuz omuzayız. Hakların mücadeleyle alınacağına inanıyoruz. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber, ya hiçbirimiz!” diyerek açıklamayı sonlandırdı.