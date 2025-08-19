İzmir’de evi yanan aileye yardım eli

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, 15 Ağustos cuma günü elektrik kaçağından çıkan yangın nedeniyle evleri ikamet edilemeyecek duruma gelen Ali Cerit ve ailesini ziyaret etti. Kiraz’ın Haliller Köyü’nde meydana gelen olayın ardından ilçe belediyesi aileye konteyner temin ederken, Başkan Dr. Cemil Tugay da ihtiyaçların en kısa sürede temin edilmesi talimatını verdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin tüm birimleri ve imkânlarıyla Cerit ailesinin yanında olduğunu ifade eden Başkan Tugay, evin kullanılamaz durumda olduğuna değinerek, “Bu böyle olmaz. Evi de oturulacak hale getirmemiz gerekiyor” dedi. Başkan Tugay, ziyarette yer alan Kiraz Belediye Başkanı Nasuh Coşkun ile birlikte ailenin günlük yaşamına dönmeleri için gerekli tüm desteğin sağlanacağını aktardı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, adrese giderek ailenin ihtiyaçlarını karşıladı. Aileye beyaz eşya, oturma takımı, gıda desteği sağlandı.