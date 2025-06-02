İzmir’de grev beşinci günde: İşçiler beyazlarla yürüdü!

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinde İZELMAN, İZENERJİ ve Ege Şehir Planlama’da çalışan 23 bin işçi, grevlerini beşinci günde de sürdürdü. Toplu İş Sözleşmesi (TİS) masasında uzlaşma sağlanamaması nedeniyle kent genelinde başta toplu ulaşım, temizlik işleri, kreş, otopark, park ve fen işleri gibi hizmetler durdu. Otobüs duraklarında uzun kuyruklar oluşurken arabası olan yurttaşlar duraktaki yolcuları alarak merkezi yerlere bırakmaya başladı. Büyükşehirin görev yerinde olan bölgelerdeki çöpleri de bir arka sokaktaki ilçe belediyesinin konteynerine taşımaya başlayan vatandaşlar sendikanın taleplerine tepki gösterdi. Bazı yurttaşlar da işçilerin sendikal haklarını savunduğunu belirtti.

İŞÇİLER BEYAZ GİYDİ

Grevdeki işçiler ise haftanın ilk gününden Konak Pier önünde bir araya geldi. Aileleriyle gelen binlerce işçi trafiği kapatırken Cumhuriyet Meydanı’na yürüdü. Adaleti simgelediği için beyaz giyen işçiler “Sadaka değil toplu sözleşme”, “Direne direne kazanacağız”, “İş, ekmek yoksa barış da yok”, “Hak, hukuk, adalet” sloganlarını atan işçiler Cumhuriyet Meydanı'nda basın açıklaması yaptı.

“ÇAĞRI YAPACAĞINA GEL, MASADA ÇÖZ”

Genel İş İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ercan Gül, “Aylarca dile getirdik. Aylarca belediyenin mali bütçesini anlattık diyorlar. Biz de aylarca sizin kiranızı anlattık, su faturanızı anlattık, kredilerinizi anlattık. Bizi anlamayanlar bizden anlayış bekliyorlar. Biz kendimizi ne kadar çok iyi ifade ettiğimizi biliyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi emekçilerinin en büyük hakkı olan taleplerini dile getirdik ancak kulaklarını tıkadılar. 5 gündür de kulaklarını tıkamaya devam ediyorlar. Toplantımızda Ankara’dan gelen toplu sözleşme daire müdürümüz bir söz söyledi onlara: ‘Neden ısrarla bizi greve çıkarmak için uğraştınız, ısrarla grevi devam ettiriyorsunuz anlamış değiliz.’ Evet bir amaç var, bu amacın az çok ne olduğunu görüyoruz. Bizi halkla karşı karşıya getiriyorlar. Bizi tabiri caizse halka açık açık linç ettirmeye çalışıyorlar. Çağrı yapıyorlar, gelin birlikte çöp toplayalım diye. Çağrı yapacağına gel masada bu işi çöz, iş bitsin. İzmir’i bu işçi tertemiz eder” diye konuştu.

BÜYÜKŞEHİR NE VERDİ, SENDİKA NE İSTİYOR?

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştirakleri İZELMAN, İZENERJİ ve Egeşehir’de altı aydır yürütülen toplu iş sözleşmesinde sürecinde DİSK Genel-İş İzmir 1,2,3 ve 9 Nolu Şube ile belediye yetkilileri arasında yapılan uzlaşı sağlanamadı. Belediyenin, en düşük 71 bin 167 lira maaş teklifinde bulunduğu, bunu kabul etmeyen sendikanın en düşük giydirilmiş maaş için 85 bin lira, en yüksek maaş için ise 107 bin 656 lira talebinde bulunduğu öğrenildi. Edinilen bilgiye göre; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 1 Ocak 2025 itibaren geçerli olacak yüzde 29,16 zamlı en düşük 62 bin 493 lira, 2. altı ayda 1 Temmuz 2025 itibariyle de yüzde 17 TÜFE zammıyla 71 bin 167 lira, en yüksek ise 91 bin 27 lira maaş önerisinde bulundu. Bunun belediyeye maliyetinin en düşükte 115 bin, en yüksekte ise 151 bin lira olduğu bildirildi. Büyükşehirin talebini reddeden sendika, giydirilmiş en düşük maaşa, 1 Ocak’tan itibaren yüzde 49’a ek olarak yüzde 17 TÜFE zammı talebinde bulundu. Buna göre; sendikanın giydirilmiş en düşük maaş talebi 85 bin lira, en yüksek giydirilmiş maaş talebi ise 107 bin 656 lira oldu./ İZMİR

DİSK: EŞİT İŞE EŞİT ÜCRET

Grev hakkında açıklamaları şube başkanlarının yaptığını aktaran DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, “’Eşit işe eşit ücret’ diyoruz. Belediyede 5 şirket var. Bu üç şirkette çalışanlar, kendileriyle aynı işi yapan diğer şirketlerdeki işçilerle aynı maaşı alamıyor. Verdikleri rakamlar diğer çalışanlar arasında 30 bin lira fark var. Buyursunlar gelsinler masada çözelim” ifadelerini kullandı.



