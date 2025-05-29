İzmir'de işçiler greve çıktı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İZELMAN, İZENERJİ ve Egeşehir’de çalışan DİSK Genel-İş Sendikası’na üye 23 bin işçi, 2025-2026 dönemi toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine greve çıktı. Grev nedeniyle toplu ulaşımda aksamalar olurken, park-bahçe ve fen işleri gibi birimler de hizmet vermedi. Büyükşehirin en düşük ücret 59 bin TL, en yüksek 76 bin TL seviyesinde maaş teklifini kabul etmeyerek en düşük 82 bin TL ve en yüksek de 94 bin TL talep eden DİSK Genel-İş üyesi işçiler İzmir Şubeleri binası önünde toplanarak Kültürpark’taki belediye hizmet binası önüne yürüdü. “Sadaka değil toplu sözleşme”, “Zafer direnen emekçinin olacak” ve “Bize ekmek yoksa size huzur yok” sloganları eşliğinde yürüyen işçiler, belediye binası önünde basın açıklaması yaptı.

MEMİŞ: İNSANCA YAŞAYACAK BİR ÜCRET

DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, burada yaptığı konuşmada, "Bize ‘istediğiniz ücret çok’ diyorlar. Biz de diyoruz ki, aldığımız maaşlar çok değil, sizin aldığınız ücretler az. Gelin, 'Sendikalı olalım. Örgütlenelim. Sizlerin maaşını da insanca yaşayacak bir ücrete hep birlikte çekelim' diyoruz. DİSK kurulduğu tarihten beri işçi sınıfı mücadelesinin yanında yer almıştır. 15-16 Haziranları bizden önceki abilerimiz, babalarımız, dedelerimiz yarattı. Bu şanlı direnişi de İZELMAN, İZENERJİ emekçileri yaratıyor" dedi. Memiş Sarı, belediye hizmetlerinin, emekçilerin katkısıyla sürdürüldüğünü vurgulayarak, "İzmir’in ulaşımından, sağlığından, mezarlık müdürlüğünden, İZSU’dan hayatı yaratanlar bir arada. Var mısınız bu hizmeti siz götürebilecek misiniz? İşçinin emeği olmadan, bu hizmeti kim götürecekse, hangi bürokratınız götürecekse, buyurun götürsün. Biz buradayız. Bizim emeğimizi yok sayanlara ‘direne direne kazanacağız’ diyelim. Burada halaylarla, grevle, toplu sözleşmemizi en iyi şekilde bitirmek için yan yana omuz omuz olalım" şeklinde konuştu.

TOPAL: EŞİT İŞE EŞİT ÜCRET

Genel-İş İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Engin Topal da "Bu ülkede ana muhalefet partisinin en büyük mitinglerinden bir tanesinde, asgari ücret ve emeklileri açlığa mahkum eden AK Parti hükümetine karşı dimdik ayakta hep birlikte mücadele verdik. Eğer biz AK Parti hükümetinin bu açlığa, mahkum edilen ücretlere, bu sefalete boyun eğeceksek ve bizler hep birlikte alana çıkıp asgari ücretin yükselmesi için mücadele ederken, bugün işveren bizi asgari ücretli arkadaşlarımızla karşı karşıya getirmeye çalışıyor. Aslında bizim bugün yapmamız gereken, bir ay içerisinde asgari ücretin açıklanması ve alanda mücadele verilmesi gereken bir dönemde bizi sokağa döktüler. Bizim alacağımız ücretler değil, hep birlikte muhalefet ettiğimiz emekliyi 15 bin liraya, çalışanı 21 bin liraya mahkum edene karşı mücadele vereceğiz. Bunun mücadelesini vermek yerine bizleri bunlarla karşı karşıya getiremezsiniz. Sabahtan yollara bakıyoruz halkı perişan etmişler. Sorumluğunu bizlerin üzerine atıyorlar. Yok artık, bu insanlar bu sözlere itibar göstermiyor. Ve hala diyoruz; biz masanın bir tarafıyız. Siz bu gerçeği görmek zorundasınız. Biz bu masanın kenarından asla kaçmayacağız. Ancak bu açlığa, bu sefalete, bu ücretlere ve eşit işe eşit ücret vermediğiniz sürece bu alanlar daha da artarak sizin peşinizde olacak" ifadelerini kullandı.

GÜL: GREV KIRICILAR TİS’TEN FAYDALANAMAZ

Genel-İş İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Ercan Gül, “Bu mücadeleden asla geri adım atmayacağız. Baskılar uyguluyorlar. Bugün arkadaşlarımızı arıyorlar. 'Gelin iş yerinde çalışın. Hiçbir şekilde korkmayın, toplu Sözleşme'den faydalanamazsanız Cemil Başkanımız size ek protokol yapacak, bireysel sözleşme yapacak' diye arkadaşlarımıza çağrıda bulunuyorlar. Biz de buradan sesleniyoruz. Hiçbir arkadaşımız işverenin bu çağrısına kulak vermesin. Hiçbir arkadaşımız, ekmeğimizi büyütmeye zarar vermesin. Hiçbir arkadaşımız grev kırıcılığı yapmasın. Bir kanun var diyor ki, grev dışında kalan, grevi delmeye çalışan işçiler TİS’ten faydalanamaz. Burada arkadaşlarımız şunu zannetmesinler; yarın Cemil başkan bireysel sözleşme yapar bize bu parayı verir. Hangi arkadaşımız bunu yaparsa o arkadaşımızın aldığı hakları elinden almak için elimizden ne geliyorsa yapacağız” dedi.

"YÜZDE 29.16 ZAMMI BİR YILLIK ZAMMI KABUL ETMİYORUZ"

İşverenin önerdiği zammın işçiler tarafından kabul edilmediğini belirten Gül, şunları söyledi:

"Biz aynı iş yerinde çalışan aynı işi yaptığımız, ancak farklı ücretler aldığımız arkadaşlarımızla aynı ücreti almak istiyoruz. İşçi arkadaşlarımızın taleplerini biliyoruz onun içinde bir yüzdelik önerdik. Bu yüzdelikle bu koşulları aşacağımıza inanıyoruz. Ancak sendikanın sağ duyulu olması lazım diye tweetler atılıyor. Sanki bu zammı sendikacılar istiyormuş gibi bir algı yaratıyorlar. Sanki burada bu iş barışını, bu toplu sözleşmenin masanın dağılmasını sendikacılar yapıyormuş gibi bir algı yaratıyorlar. Bu yüzde 29.16 zammı bir yıllık zammı kabul etmiyoruz. Biz 7/24 görüşmeye açığız. Bu toplu sözleşme sizlere sorulmadan asla imzalanmayacak. Ne zaman sonuçlanacak bilmiyoruz. Ne zaman sonuçlanırsa sonuçlansın yapmamız gereken tek bir şey var. Burada birlik beraberliği sağlayıp örgütlü şekilde mücadele etmek. Biz inanıyoruz. İZENERJİ, İZELMAN, Egeşehir emekçisine inanıyoruz, biz kazanacağız."