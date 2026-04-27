İzmir'de SOL Genç üyelerine gözaltı ve yakalama kararı

27.04.2026 10:07:00
İZMİR / Cumhuriyet
İzmir'de SOL Genç üyesi bir kişi gözaltına alındı, iki kişiye ise yakalama kararı verildi. SOL Parti İzmir İl Örgütü tarafından yapılan açıklamada, "Memleketi, üniversiteleri, karanlığı hep beraber parçalayacağız. Arkadaşlarımızı derhal serbest bırakın" denildi.

İzmir’de Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencilerine yönelik sabah saatlerinde operasyon gerçekleştirildi. 

SOL Genç üyesi bir üniversite öğrencisi sabah saatlerinde evine yapılan baskınla gözaltına alınırken, yine aynı üniversiteden SOL Genç üyesi iki öğrenci hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

"GÜNE POLİS OPERASYONLARI İLE BAŞLADIK"

SOL Parti İzmir İl Örgütü tarafından yapılan açıklamada, "27 Nisan sabahı İzmir'de güne polis operasyonları ile başladık. Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencisi bir arkadaşımız ev baskını ile gözaltına alındı, yine Dokuz Eylül Üniversitesi'nden iki arkadaşımız hakkında yakalama kararı verildi. İktidar, kurduğu yağma rejimini sürdüremediği her durumda baskı ortamını arttırarak sindirme politikası uyguluyor. Ülkenin dünü bugünü ve geleceğini savunan üniversite öğrencilerini, kaçma şüphesi olmamasına rağmen ev baskınlarıyla gözaltına alınıyor" denildi.

"ARKADAŞLARIMIZI SERBEST BIRAKIN"

Açıklamada şunlar belirtildi:

"Bu ülkenin aydınlık geleceği, bu sesi büyütenlerin ellerinde yükselecektir. Laik, özgür ve demokratik bir ülke ancak birlikte mücadele edersek mümkündür. Bu mücadele eşitlikten, özgürlükten ve adaletten yana olan herkesin ortak mücadelesidir. Buradan açık çağrı yapıyoruz, dün ne yaptıysak bugün de yapmaya devam edeceğiz. Geleceğimizi savunacağız. Memleketi, üniversiteleri, karanlığı hep beraber parçalayacağız. Arkadaşlarımızı derhal serbest bırakın."

Öte yandan Dokuz Eylül Üniversitesi'nde 16 öğrencinin gözaltı ve yakalama kararı olduğu öğrenildi.

SOL Parti'den 23 Nisan mesajı: 'Çağrımızı yineliyoruz...' 23 Nisan dolayısıyla SOL Parti tarafından yapılan mesajda, "23 Nisan’ı, bu düzeni değiştirme ve çocuklara insanca bir yaşam kurma mücadelemizi büyütme çağrısı olarak selamlıyoruz" ifadeleri kullanıldı.
SOL Parti İstanbul İl Örgütü'nden dayanışma çağrısı: 'Laikliği savunmak suç değildir' İstanbul Küçükçekmece’de üç ay önce 'Şeriata, Faşizme, Karanlığa Karşı Laik Devrimci Demokratik Cumhuriyet' pankartı astıkları gerekçesiyle gözaltına alınan ve o günden bu yana ev hapsinde tutulan 6 SOL Parti üyesinin yargılanmasına başlanıyor. Toplamda 30 yıla varan hapis istemiyle yargılanan parti üyeleri için SOL Parti İstanbul İl Örgütü bir açıklama yaparak, anayasal bir hak olan laikliği savunmanın suç sayılamayacağını vurguladı.
SOL Parti’den Eskişehir’de hastane özelleştirmesine tepki SOL Parti Eskişehir İl Örgütü, Eskişehir'de Yunus Emre Devlet Hastanesi 2 Eylül Hizmet Binası'nın özelleştirilmek istenmesine tepki gösterdi. SOL Parti Eskişehir Sözcüsü Hüseyin Öztürk, "Cumhuriyet kadar geçmişi olan; içinde İl Sağlık Müdürlüğü binası ve Uçucu Sağlığı Araştırma ve Eğitim Merkezi’ni de barındıran Eskişehir Hava Hastanesi’nin özelleştirilerek sermayeye peşkeş çekilmesi kabul edilemez. Bu arazi ve binalar, Eskişehir halkının öz varlıklarıdır" dedi.