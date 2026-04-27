İzmir'de SOL Genç üyelerine gözaltı ve yakalama kararı

İzmir’de Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencilerine yönelik sabah saatlerinde operasyon gerçekleştirildi.

SOL Genç üyesi bir üniversite öğrencisi sabah saatlerinde evine yapılan baskınla gözaltına alınırken, yine aynı üniversiteden SOL Genç üyesi iki öğrenci hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

"GÜNE POLİS OPERASYONLARI İLE BAŞLADIK"

SOL Parti İzmir İl Örgütü tarafından yapılan açıklamada, "27 Nisan sabahı İzmir'de güne polis operasyonları ile başladık. Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencisi bir arkadaşımız ev baskını ile gözaltına alındı, yine Dokuz Eylül Üniversitesi'nden iki arkadaşımız hakkında yakalama kararı verildi. İktidar, kurduğu yağma rejimini sürdüremediği her durumda baskı ortamını arttırarak sindirme politikası uyguluyor. Ülkenin dünü bugünü ve geleceğini savunan üniversite öğrencilerini, kaçma şüphesi olmamasına rağmen ev baskınlarıyla gözaltına alınıyor" denildi.

"ARKADAŞLARIMIZI SERBEST BIRAKIN"

Açıklamada şunlar belirtildi:

"Bu ülkenin aydınlık geleceği, bu sesi büyütenlerin ellerinde yükselecektir. Laik, özgür ve demokratik bir ülke ancak birlikte mücadele edersek mümkündür. Bu mücadele eşitlikten, özgürlükten ve adaletten yana olan herkesin ortak mücadelesidir. Buradan açık çağrı yapıyoruz, dün ne yaptıysak bugün de yapmaya devam edeceğiz. Geleceğimizi savunacağız. Memleketi, üniversiteleri, karanlığı hep beraber parçalayacağız. Arkadaşlarımızı derhal serbest bırakın."

Öte yandan Dokuz Eylül Üniversitesi'nde 16 öğrencinin gözaltı ve yakalama kararı olduğu öğrenildi.