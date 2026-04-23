SOL Parti'den 23 Nisan mesajı: 'Çağrımızı yineliyoruz...'

SOL Parti'den 23 Nisan mesajı: 'Çağrımızı yineliyoruz...'

23.04.2026 15:18:00
SOL Parti'den 23 Nisan mesajı: 'Çağrımızı yineliyoruz...'

23 Nisan dolayısıyla SOL Parti tarafından yapılan mesajda, "23 Nisan’ı, bu düzeni değiştirme ve çocuklara insanca bir yaşam kurma mücadelemizi büyütme çağrısı olarak selamlıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

SOL Parti, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 106. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj paylaştı.

"Emperyalistlere ve saltanat heveslilerine karşı laik, demokratik ve bağımsız Türkiye için birleşelim" çağrısının yapıldığı mesajda, şunlar kaydedildi:

"23 Nisan, saraydan alınan egemenliğin halka devredildiği, saltanatın sona erdiği bir kopuşun simgesidir. Bugün ise AKP’nin saray rejimi bu egemenliği yeniden tek elde toplamaya çalışırken, çocuklar bu düzenin en ağır sonuçlarını yaşıyor. Bir yanda ayrıcalıklarla büyüyenlerin çocukları, diğer yanda MESEM’lerde ucuz iş gücü haline getirilen, yoksullukla, tarikat ağlarıyla, niteliksiz eğitimle kuşatılan ve son olarak okullarda can güvenliği korkusu yaşayan milyonlarca çocuk var. 

Bizler biliyoruz ki gerçek halk egemenliği; çocukların sömürülmediği, eşit, özgür ve laik bir geleceğin kurulmasıyla mümkündür. 23 Nisan’ı, bu düzeni değiştirme ve çocuklara insanca bir yaşam kurma mücadelemizi büyütme çağrısı olarak selamlıyoruz."

Avukat Nazan Moroğlu’ndan 23 Nisan mesajı: 'Ulusal egemenlik demokrasinin temel dayanağıdır'
Avukat Nazan Moroğlu’ndan 23 Nisan mesajı: 'Ulusal egemenlik demokrasinin temel dayanağıdır' Avukatlar Vakfı Başkan Yardımcısı Av. Nazan Moroğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada, ulusal egemenliğin demokrasinin, hukukun üstünlüğünün ve insan haklarının temel dayanağı olduğunu vurguladı.
TKP'den 23 Nisan mesajı: 'Bugün egemen siyaset emekçi halkımızı temsil etmemektedir'
TKP'den 23 Nisan mesajı: 'Bugün egemen siyaset emekçi halkımızı temsil etmemektedir' Türkiye Komünist Partisi'nden (TKP) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yapılan açıklamada, "Bugün egemen siyaset ve meclis hiçbir biçimde emekçi halkımızı temsil etmemektedir. Çocuklarımız için bir kez daha cumhuriyet, egemenlik ve eşitlik" ifadeleri kullanıldı.
CHP'den 23 Nisan'da İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde protesto: 23 maddelik manifesto açıklandı
CHP'den 23 Nisan'da İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde protesto: 23 maddelik manifesto açıklandı Son dakika haberi... CHP İstanbul İl Örgütü, Çemberlitaş tramvay durağından İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü önüne yürüdü. Protesto alkışlarıyla devam eden eylemde basın açıklaması yapıldı, yetkililere "güvenli okul" talebiyle seslenildi. Eylemde, 23 maddelik bir manifesto açıklandı.