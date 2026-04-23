SOL Parti'den 23 Nisan mesajı: 'Çağrımızı yineliyoruz...'

SOL Parti, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 106. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj paylaştı.

"Emperyalistlere ve saltanat heveslilerine karşı laik, demokratik ve bağımsız Türkiye için birleşelim" çağrısının yapıldığı mesajda, şunlar kaydedildi:

"23 Nisan, saraydan alınan egemenliğin halka devredildiği, saltanatın sona erdiği bir kopuşun simgesidir. Bugün ise AKP’nin saray rejimi bu egemenliği yeniden tek elde toplamaya çalışırken, çocuklar bu düzenin en ağır sonuçlarını yaşıyor. Bir yanda ayrıcalıklarla büyüyenlerin çocukları, diğer yanda MESEM’lerde ucuz iş gücü haline getirilen, yoksullukla, tarikat ağlarıyla, niteliksiz eğitimle kuşatılan ve son olarak okullarda can güvenliği korkusu yaşayan milyonlarca çocuk var.

Bizler biliyoruz ki gerçek halk egemenliği; çocukların sömürülmediği, eşit, özgür ve laik bir geleceğin kurulmasıyla mümkündür. 23 Nisan’ı, bu düzeni değiştirme ve çocuklara insanca bir yaşam kurma mücadelemizi büyütme çağrısı olarak selamlıyoruz."