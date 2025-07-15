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İzmir’deki orman yangını ile ilgili suç duyurusu

İzmir’deki orman yangını ile ilgili suç duyurusu

15.07.2025 12:18:00
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İZMİR / Cumhuriyet
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İzmir’deki orman yangını ile ilgili suç duyurusu

KESK İzmir Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Bülent Karakaş, İzmir Valisi Süleyman Elban'ın kentte son 1 ayda çıkan orman yangınlarının elektrik hatlarından kaynaklı olduğunu söylemesi üzerine elektrik dağıtım şirketi Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş ve ilgili kamu kurumları hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

KESK İzmir Şubeleri, İzmir Valisi Süleyman Elban'ın Seferihisar, Menderes, Çeşme, Gaziemir, Buca, Torbalı, Ödemiş, Foça ve Urla yangınlarının elektrik hatlarından kaynaklı olduğunu söylemesi üzerine kamu yararı adına elektrik dağıtımı yapan Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş ve ilgili kamu kurumları hakkında suç duyurusunda bulunacağını duyurdu.

KESK İzmir Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Bülent Karakaş imzalı yapılan yazılı açıklamada, yüzlerce hektar ormanın kül olduğu belirterek, “Bu yangınlar sonucunda ekolojik dengenin bozulmasının yanı sıra büyük ekonomik kayıplarında olduğunu biliyoruz. Yangınlar sonucunda ekolojik sistem tahrip olurken yaşam alanlarımızda yok edildi. KESK olarak biliyoruz ki,doğa kâr aracı değil, yaşam kaynağımızdır! Kamu hizmetlerinin tasfiye edilmesine, ormanlarımızın  sermayeye peşkeş çekilmesine seyirci kalmayacağız. Bu nedenle İzmir Valisi Süleyman Elban'ın Çeşme,Seferihisar,Ödemiş ve Foça  yangınlarının elektrik hatlarından  kaynaklı olduğunu söylemesi üzerine kamu yararı adına KESK olarak,bu bölgelere elektrik dağıtımı yapan Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş ve ilgili kamu kurumları hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz” denildi. 

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