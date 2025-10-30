İzmir'den Türkiye'ye çocuk hakları çağrısı

CHP'nin, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’ne kadar “Her Çocuğun Hakkı” başlığı altında, ilki İstanbul’da ve ikincisi Adana’da yapılan etkinlik serisinin üçüncüsü, İzmir Tarihi Havagazı Fabrikası’nda düzenlendi. Etkinliğin devamı, Eskişehir, Antalya ve Ankara’da yapılacak.

İzmir Tarihi Havagazı Fabrikası’nda düzenlenen etkinliğin açış konuşmalarını; CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı Cemil Tugay, CHP Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka ile CHP Milli Eğitim Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş yaptı.

“ATATÜRK’ÜN SÖZÜ REHBERİMİZ: VATANI KORUMAK, ÇOCUKLARI KORUMAKTIR”

CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, Cumhuriyet’in yeni yüzyılında çocukların adil, özgür ve güvenli bir ülkede büyümesi için kararlılık vurgusu yaparak, “Dün sadece bir kutlama yapmadık; Cumhuriyetimizi, çocuklarımızı ve geleceğimizi koruma irademizi ortaya koyduk” dedi. Güç, konuşmasında Mustafa Kemal Atatürk’ün “Vatanı korumak, çocukları korumaktır” sözünü hatırlatarak, bu ilkenin parti politikalarında temel bir rehber olduğunu söyledi ve “Çocuklarımız sadece geleceğimiz değil, bugünümüzün de en kıymetli varlıklarıdır” ifadelerini kullandı. Çağın teknolojik gelişmelerine rağmen adaletsizliğin ve eşitsizliğin büyüdüğüne dikkat çeken Güç, “Bir yanda yapay zekâ, dijital dönüşüm; diğer yanda temel haklardan yoksun milyonlar var. Ne yazık ki bu çelişkinin en ağır yükünü yine çocuklar taşıyor” dedi.

TÜİK’in 2024 verilerine değinen Güç, “Güvenlik birimlerine getirilen çocukların karıştığı olay sayısı 612 bin 651’e ulaşmış durumda. Bu sayı sadece bir istatistik değil, bir çocuğun susturulmuş sesi, bir annenin adalet arayışıdır” ifadelerini kullandı.

“TARİKAT YURTLARINDA DEĞİL, GÜVENLİ OKULLARDA BÜYÜYEN ÇOCUKLAR İSTİYORUZ”

Çağatay Güç, çocukların güvenli ve çağdaş ortamlarda yetişmesi gerektiğini belirtti:

“Çocuklarımızın tarikat yurtlarında değil, güvenli ve çağdaş okullarda büyümesini istiyoruz. Yoksulluk değil, eşit fırsatlar içinde büyüyen; susarak değil, özgürce konuşarak var olabilen çocuklar istiyoruz” dedi.

CEMİL TUGAY: “ÇOCUĞU KORUMAK, İNSANLIĞI KORUMAKTIR”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Her Çocuğun Hakkı: Şiddetten, İstismardan ve İhmalden Koruma” panelinde yaptığı konuşmada, çocukların korunmasının yalnızca bir sosyal politika değil, bir vicdan meselesi olduğunu söyledi.

“Bu mesele bir insanlık sınavıdır ve ne yazık ki dünya olarak bu sınavda iyi bir noktada değiliz” dedi. Tugay, UNICEF’in 2024 verilerine göre dünyada her 4 dakikada bir çocuğun şiddet sonucu yaşamını yitirdiğini belirtti.

“Bugün 650 milyon kadın, çocukluk çağında cinsel şiddete maruz kaldığını söylüyor. 1,6 milyar çocuk evde düzenli olarak şiddet içeren cezalara maruz kalıyor. Bu rakamlar kaybedilmiş çocukluklardır” dedi.

“TÜRKİYE’DE DE DURUM ENDİŞE VERİCİ”

Türkiye’de de tablo iç açıcı değil. TÜİK verilerine göre bir yılda 279 binden fazla çocuk mağdur olarak güvenlik birimlerine getirildi.

Tugay, “Adalet Bakanlığı’na göre 2023’te 66 binden fazla çocuğun cinsel istismar dosyası açıldı. 2015’ten bu yana bu sayı ikiye katlandı” diye konuştu. Tugay, yoksulluğun çocuklar üzerindeki en görünmeyen şiddet türü olduğunu belirtti:

“15–17 yaş grubundaki çocukların dörtte biri işçi olarak çalışıyor. 1 milyon 400 binden fazla çocuk fiilen işçi. Yoksulluk, eğitimsizlik ve güvencesizlik çocukların onurunu zedeliyor” dedi.

“ZORUNLU EĞİTİMİN KISALTILMASI ÇOCUKLARI İŞÇİLEŞTİRİR”

Tugay, zorunlu eğitimin kısaltılması yönündeki tartışmalara da tepki gösterdi:.“Bu düzenleme, 15 yaşındaki çocukları eğitim dışına çıkararak ucuz iş gücüne dönüştürecektir. Bu, çocuk emeğini sömürmeyi meşrulaştırır” dedi. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin çocuk politikalarını anlatan Tugay, “Çocuğu korumak bir kurumun değil, bir kentin ortak görevidir. Dayanışma Noktalarımız çocukların güven zincirinin ilk halkası. Her mahallede bir çocuk merkezi hedefliyoruz” dedi.

Bu merkezlerde çocuklara eğitim, sanat, spor ve psikolojik destek verildiğini söyleyen Tugay, “Kendini değerli hisseden çocuk, istismara karşı en güçlü savunmadır” ifadelerini kullandı.

“KREŞLER VE SPOR MERKEZLERİYLE EŞİT FIRSATLAR SUNUYORUZ”

Tugay, kreşleri kamusal bir hak olarak gördüklerini vurguladı:

“‘İzmir95’ projesiyle 0–3 yaş grubuna odaklanıyoruz. İyi bir başlangıç her çocuğun hakkıdır. Ayrıca ücretsiz spor okullarımızda binlerce çocuk dayanışma kültürüyle yetişiyor” dedi.

ÖZÇAĞDAŞ: İKTİDAR ÇOCUKLARI GELECEKSİZLEŞTİRİYOR

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, “Ülkemizde 0-18 yaş arası 21 milyon 817 bin 61 çocuk bulunuyor. Maalesef çocuklarımız; Güvenli bir yaşam hakkından mahrumlar, ihmal ve istismardan korunamıyor, yeterli beslenemiyor, barınamıyor, kendilerini özgürce ifade edemiyor ve seçim yapamıyor, kendilerini geliştirme hakkından, sağlık ve eğitim gibi temel haklarından nitelikli faydalanamıyorlar. İktidarın politikaları ise çocuklarımızı geleceksizleştirmeye devam ediyor. Çocuklarımız küçük yaşlarda çalışmak zorunda kalıyor, bu da hem ihmali hem de ekonomik istismarı, şiddeti beraberinde getiriyor. MESEM kapsamında çalışırken 15 çocuğumuz hayatını kaybetti.

TARİKATLARA YOL AÇANLARI İLK SEÇİMDE GÖNDERMEK ZORUNDAYIZ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka ise konuşmasında, “Kadınlar ve çocuklar Türkiye’de güvenlik tehdidi altında. İstanbul Sözleşmesi bizim can simidimizdi ancak bir gecede feshettiler. 4+4+4 ile çocuk evliliğinin önünü açtılar. İstismara uğrayan çocuk istismar eden kişiyle evlendirilecek ve istismarcı aklanacak öyle mi? Bu ülkede biz nasıl bu noktaya geldik diye düşündüğümüzde Karaman’da 45 çocuk istismara uğradığında, ‘bir defadan bir şey çıkmaz’ dedi. AKP’nin vekilleri bakanı tebrik etti. Ortaokul çağındayken çocukların nişanlanması ve evlenmesi meşrulaştırıldı. Erken yaşta ve zorla evlilikleri böyle tetiklediler. 2013 yılında tarikat ve cemaatlere yurt açma izni verdiler. 2016 çok karanlık bir yıldı. İstismar cezalarında kademeye gidildi. Çocuğun rıza yaşı 12’ye indi. 2021’de 4. Yargı paketini çıkardılar, istismara uğrayan çocuğun delil getirmesini istediler. Bir çocuk delil toplamak için istismar eden kişiyle buluştu, bu sefer 2 çocuk istismara uğradı. 2007 yılında imzalanan 2011’de uygulamaya konulan sözleşme var. Bunu da fesih etsin diye tarikatlar konuşuyorlar. O tarikatlara yol açanları ilk seçimlerde göndermek zorundayız." dedi.