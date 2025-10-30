İzmir depreminde yaşamını yitiren 117 yurttaş anıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 30 Ekim 2020’de meydana gelen İzmir depreminin beşinci yıl dönümünde kent genelinde çeşitli anma törenleri düzenlendi.

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası ise İzmir Depremi’nin 5. yılında basın açıklaması yaptı. Açıklamada, “30 Ekim 2020 depreminden sonra orta hasarlı olarak belirlenen binalardan ne kadarı güçlendirildi ya da dönüştürüldü? Beş yıl geçti. Bu soruların yanıtlarını hâlâ bilmiyor olmamız, kendi kendimize hazırladığımız bir felaket tablosudur.” ifadelerine yer verildi.

Yaşamını yitiren 117 yurttaşın anısını yaşatmak için İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Bayraklı Hasan Âli Yücel Parkı’ndaki 30 Ekim Deprem Anıtı önünde, başladı. Deprem saati olan 14.51’de, itfaiye sirenleri eşliğinde saygı duruşu yapılarak anıta karanfiller bırakıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay törende yaptığı konuşmada, “Yeniden bu afetleri yaşamamak için yapmamız gerekenler var. Bunu en kuvvetli hissettiğimiz an ve yer burası, bugün. Canlı olarak o olayın üzüntüsünü, acısını yaşayan, 5 yıldır acısı dinmeden insanlarla birlikte yaşıyoruz. Bazı şeylerin siyaseti olmaz. Biz 30 Ekim depremini yaşadıktan sonra 6 Şubat depremi oldu. Burada kaybettiğimiz canların hangi partiyi desteklediğini sorduk mu, 6 Şubat’ta belediyeler hangi partiden diye mi sorduk. Deprem kimi siyasi düşüncesine, etnik kökenine, inancına göre ayırıyor. Herkes aynı acıyı hissediyor, geride kalanlar aynı acıyı hissediyor” dedi.

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, ise “O gün sevdiklerimizi, komşularımızı, çocuklarımızı kaybettik. İzmir’in kalbi durdu. Bir daha aynı acıları yaşamamak için omuz omuza vermek zorundayız” dedi.

İzmir Barosu da depremde yaşamını yitirenler avukatlar için anma töreni düzenledi. Baro Bahçe’de yapılan tören sonrasında avukatlar cübbeleriyle en fazla can kaybın yaşandığı Rıza Bey Apartmanı’nın önüne yürüdü.