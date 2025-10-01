İzmir Eczacı Odası’nda Savaş Kılıççıoğlu dönemi

İzmir Eczacı Odası’nda 23 yıl sonra bayrak değişimi yaşandı. Hafta sonu yapılan seçimlerde dört aday arasından en yüksek oyu alan Ecz. F. Savaş Kılıççıoğlu, 69 yıllık odanın yeni başkanı olarak göreve başladı. Seçimler, eczacılık camiasında büyük bir heyecan ve merakla takip edildi. 23 yıldır başkanlık görevini sürdüren Ecz. Tuncay Sayılkan’ın aday olmayacağını açıklamasıyla başlayan süreç, dört adayın demokratik mücadelesine sahne oldu. Bu yoğun rekabetin ardından İzmir Eczacılar Platformu’nun adayı Ecz. F. Savaş Kılıççıoğlu, rakiplerini geride bırakarak Oda’nın yeni başkanı oldu.

REKOR KATILIM

Seçimlere bugüne kadar görülmemiş bir ilgi gösterildi. 3 bin 200 üyenin bulunduğu odada 1850 eczacı oy kullandı. Bu sayı, tarihindeki en yüksek katılım olarak kayıtlara geçti. Seçimde Kılıççıoğlu 650, Tamer Yeşildere 588, Murat Çiftçi 487, Hakan Şimşek ise 371 oy aldı. Bir hayli çekişmeli geçen yarışta F.Savaş Kılıççıoğlu’nun başkan adayı olduğu İzmir Eczacıları Platformu listesinden 4 , Tamer Yeşildere’nin başkan adayı olduğu İzmir Birlikte Güçlü Grubu’ndan ise 3 üye yönetim kuruluna girmeyi başarırken Murat Çiftçi’nin başkan adayı olduğu İzmir Eczacı Hareketi ve Hakan Şimşek’in başkan adayı olduğu İzmir Eczacılar Birliği Grubu’ndan yönetime giren olmadı.

SAYILKAN ONURSAL BAŞKAN OLDU

Genel Kurul’un ilk günü mevcut yönetimin mali ve idari faaliyet raporlarının sunulup oylanmasıyla başladı. 23 yıllık başkan Ecz. Tuncay Sayılkan’ın Onursal Başkanlığı oy çokluğu ile genel kurulda kabul edildi. Başkan adayları da bu süreçte projelerini ve vizyonlarını üyelerle paylaştılar.

“BİRLEŞTİRMEYE GELDİK”

İzmir Eczacı Odası, birlik ve dayanışma ruhunu ön plana çıkaran yeni bir döneme adım atmak istediklerini aktaran Kılıççıoğlu, yeni başkan, tüm gruplarla birlikte çalışarak eczacılığı hak ettiği noktaya taşımayı ve camia içindeki kutuplaşmaları sonlandırmayı hedeflediklerini belirtti. Kılıççıoğlu, “İzmir’deki eczacılar arasında aynı sorunları yaşayan ama birbirinden uzaklaşmış, konuşmayan gruplar vardı. Bu seçimle bunun sona erdiğini düşünüyorum. Bundan sonra tüm üyelerimizi meslek çatımız altında birleştirmeyi istiyorum. Çünkü birlikte düşünürsek üretebiliriz, birlikte hareket edersek güçleniriz. Sonuçta bu meslek bizim aile mesleğimiz. Eşim ve çocuklarım da eczacı. Gidecek başka bir yerimiz yok. Ayrışarak değil, birleşerek güçleneceğiz. Benim bakış açım bu; vizyonumuz ise hayata geçireceğimiz projeler olacak. Bu sadece bir yönetim değişimi değil, aynı zamanda odada yeni bir sayfanın açılmasıdır. Dört listenin yarıştığı bu demokratik süreç İzmir için çok kıymetliydi. Artık kutuplaşmalara son vereceğiz, tek ses ve tek güç olacağız. Tüm gruplarla birlikte çalışarak eczacılığı hak ettiği yere taşıyacağız” dedi.

“MESLEĞİN İTİBARINI GERİ GETİRECEĞİZ”

Kılıççıoğlu, önümüzdeki dönemde en büyük hedeflerinin mesleğin kaybolan itibarını yeniden inşa etmek olduğunu vurgulayarak, “Eczacılık sadece ilacı raftan alıp hastaya vermek değil , toplum sağlığının temel direklerinden biridir. Yıllardır yaşanan sorunlar mesleğimizin itibarını zedeledi. Biz bu itibarı düzeltmek için yola çıktık. Eczacının emeğinin hakkını aldığı, sözünün değer gördüğü bir dönemi başlatacağız. İzmir’in birikimini ve potansiyelini harekete geçirerek mesleğimizi hak ettiği yere taşıyacağız Birlikte üretecek, birlikte yöneteceğiz. Gençlerin enerjisi ile deneyimli eczacıların birikimini buluşturacağız. İzmir eczacılığı yeniden Türkiye’ye örnek olacak” ifadelerini kullandı.

“SÖZ DEĞİL, ÇÖZÜM ZAMANI”

Kılıççıoğlu, seçim kampanyasında öne çıkan mottosunu da yineleyerek sözlerini tamamladı:

“Bizim anlayışımız üretmek ve harekete geçmektir. Seçim sürecindeki mottomuzda da söylediğimiz gibi: Söz değil, çözüm zamanı. İzmir eczacılığı artık sorunları tartışan değil, çözümleri hayata geçiren bir anlayışla yoluna devam edecektir.”

Seçim sonrası Yönetim Kurulu şu şekilde:

• Ecz. F. Savaş Kılıççıoğlu (Başkan)

• Ecz. Vildan Şemet

• Ecz. Asım Taş

• Ecz. S. Berna Kaymaz

• Ecz. Tamer Yeşildere

• Ecz. Adem Kaya

• Ecz. Belgin Bayer

Denetleme Kurulu Üyeleri :

• Ecz. M. Erkan Meteoğlu

• Ecz. Murat Çabukoğlu

• Ecz. M. Cüneyd Özberk

Haysiyet Divanı Üyeleri :

• Ecz. Enver İdil

• Ecz. Belgin Sofuoğlu

• Ecz. Banu Ağabeyoğlu

• Ecz. Barış Karahisarlı

• Ecz. Hülya Çetişkol Topçu

TEB Büyük Kongre Delegeleri :

Ecz. F. Savaş Kılıççıoğlu, Ecz. A. Pınar Arıkan,, Ecz. Tamer Cinsdemir, Ecz. Aysun Kale, Ecz. M. Çağdaş Gündüz, Ecz. Meliha Ekinci, Ecz. Sibel Kocabıyık, Ecz. Tamer Yeşildere, Ecz. Necdet Süne, Ecz. Yeliz Dermancı, Ecz. Esra Bay, Ecz. Mehmet Dokumacı. Bu durumda, Ecz. F. Savaş Kılıççıoğlu’nun listesinden 7, Ecz. Tamer Yeşildere’nin listesinden 5 kişi Büyük Kongre Delegesi olmuştur.