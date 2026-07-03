İzmir Emekliler platformu: İktidar emekli düşmanı olduğunu bir kez daha gösterdi

İzmir Emekliler Platformu, Konak İskele Meydanı'nda bir araya gelen emekliler, yaşadığı ekonomik sorunlara dikkat çekti. Platform adına yapılan açıklamada, son maaş artışlarının emeklilerin beklentilerini karşılamadığı belirtilirken, insanca yaşam koşulları ve sosyal haklar talep edildi. Basın açıklamasında konuşan İzmir Emekliler Platformu temsilcileri, açıklanan maaş artışlarını eleştirerek, "Dağ fare doğurmamış, siyasi iktidar bir kez daha emekli ve emekçi düşmanı, sermaye sınıfının sözcüsü olduğunu göstermiştir. Bugünkü artışlarla emekli milletvekili maaşına gelen artış 60 bin lira olmuştur. İşte siyasi iktidarın gerçek yüzü budur" dedi.

"EMEKLİLER İNSAN ONURUNA YAKIŞIR YAŞAM İSTİYOR"

Emeklilerin yıllarca ülkenin kalkınması için çalıştığını vurgulayan platform temsilcileri, bugün milyonlarca emeklinin açlık ve yoksullukla mücadele ettiğini söyledi.

Açıklamada, "Bizler yıllarca bu ülkenin kalkınması, gelişmesi için emek vermiş, üretmiş ve alın teri dökmüş emeklileriz. Bugün ise ne yazık ki insanca yaşanacak bir yaşamdan her geçen gün daha da uzaklaştırılıyoruz. Emekli aylıkları açlık sınırının dahi altında kalmış, milyonlarca emekli yoksullukla, güvencesizlikle ve sosyal dışlanmayla baş başa bırakılmıştır. Oysa emeklilik, insan onuruna yakışır bir yaşamın güvencesi olmalıdır" ifadeleri kullanıldı.

Platform temsilcileri, "İnsanca yaşanacak bir aylık istiyoruz. Emekliler için sosyal hakların genişletilmesini istiyoruz. Sağlığa, barınmaya ve temel ihtiyaçlara erişimde eşitlik istiyoruz. Emekliler olarak yalnızca geçinmek değil, yaşamak istiyoruz. Sosyal hayatın içinde olmak en doğal hakkımızdır. Bu talepler lütuf değil, insanca yaşamanın gerekliliğidir" diye konuştu.

"TÜİK'İN RAKAMLARI GERÇEKLERİ YANSITMIYOR"

İzmir Emekliler Platformu, açıklamasında ekonomik verileri de eleştirerek, "Bugün emeklilere reva görülen sefalet düzenini kabul etmiyoruz. Yoksulluk sınırının altında dayatılan maaşlara hayır diyoruz. Tüm cümle âlem biliyor ki TÜİK'in rakamları sahtedir, gerçekleri saklamaktadır" dedi.

Platform, emeklilerin haklarını kazanabilmesi için ortak mücadelenin önemine dikkat çekerek, "Biz İzmir Emekliler Platformu olarak biliyoruz ki örgütlenmeden, yan yana gelmeden, birlikte mücadele etmeden kazanım olmayacaktır. Birlik ve güç olmadan hak alınmaz. Örgütlenmeden mücadele kazanılmaz" ifadelerini kullandı.

TALEPLERİNİ SIRALADILAR

Platform temsilcileri, emeklilerin taleplerini de kamuoyuyla paylaştı. Açıklamada, emekli maaşlarının açlık ve yoksulluk sınırının üzerine çıkarılması, memur emeklilerinin toplu sözleşmeden doğan hak kayıplarının giderilmesi, 3600 ek göstergenin tüm emeklilere verilmesi, sağlıkta katkı paylarının kaldırılması, emekliler için insan onuruna yakışır bakım evlerinin oluşturulması, intibak yasasının çıkarılması ve dul ile yetim aylıklarının artırılması gerektiği ifade edildi.

Tüm emeklilere ve yurttaşlara çağrıda bulunan İzmir Emekliler Platformu temsilcileri, "Tüm emeklileri, emek dostlarını ve halkımızı birlikte mücadeleye çağırıyoruz. Gelin örgütlenelim, gelin birleşelim. Gelin hakkımızı almak için birlikte mücadele edelim. Birleşe birleşe kazanalım. İnsanca bir yaşam, eşitlik ve adalet için mücadelemizi büyütmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.