İzmir İklim İçin Yurttaş Meclisi’nin doğa temelli çözümleri içeren 10 maddelik önerisi tanıtıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin İzmirlileri iklim politikalarına dahil etmek amacıyla hayata geçirdiği İzmir İklim İçin Yurttaş Meclisi’nin doğa temelli çözümleri de içeren 10 maddelik önerisi, Deneyim Paylaşımı Konferansı kapsamında Tarihi Havagazı Fabrikası’nda tanıtıldı. Körfez ve su krizini odağına alan öneriler, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı’na dahil edilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, küresel iklim kriziyle mücadele çalışmalarına yurttaşları da dahil etti. On binlerce İzmirli arasından şeffaf bir yöntemle belirlenen 50 kişi, “İzmir İklim İçin Yurttaş Meclisi” kapsamında beş hafta boyunca birlikte çalışarak kentin geleceğine yönelik önemli kararlar aldı. Yurttaşlar tarafından hazırlanan doğa temelli çözümleri de içeren öncelikli 10 maddelik politika önerileri; Tarihi Havagazı Fabrikası’nda düzenlenen Deneyim Paylaşımı Konferansı’nda; büyükşehir ve ilçe belediyeleri, sivil toplum kuruluşları ve akademisyenlerin katılımıyla tanıtıldı.

“YURTTAŞ MECLİSLERİ DEMOKRASİYİ GÜÇLENDİRİYOR”

Konferansın açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır, demokrasinin önemine dikkati çekti. Modern toplumların iki temel iddiası bulunduğunu ifade eden Yıldır, “Bunlardan biri geleceğin aydınlık olduğu, diğeri ise bilim ve teknolojiyle her sorunun üstesinden gelinebileceğidir” dedi. Radikal demokrasi anlayışının günümüzde yaşadığı zorluklara değinen Yıldır, “Yurttaş Meclisi benzeri çalışmaların, demokrasinin güçlenmesi için gösterilen çabaların önemli bir parçası olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE İÇİN PİLOT BİR ÇALIŞMA”

Yuva Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Vardar, yaklaşık 15 ay süren çalışma kapsamında toplumun tüm kesimlerini sürece dahil etmeyi hedeflediklerini belirtti. Vardar, “Bu projeyle hem somut çözüm önerileri geliştirdik hem de deneyim paylaşımını sağladık. Türkiye açısından pilot bir çalışma niteliği taşıyan bu süreçte, belediyelerin hangi konularda yurttaşlara danışma ihtiyacı duyduğunu da ortaya koyduk” dedi.

KATILIMCI DEMOKRASİ VURGUSU

Programın ikinci bölümünde “Katılımcı Demokrasi ve İklim Eylemi” başlıklı panel düzenlendi. Panelde İzmir Planlama Ajansı (İZPA) Başkanı Prof. Dr. Koray Velibeyoğlu, İstanbul Kent Konseyi Başkanı Tülin Hadi ile Yuva Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Vardar deneyimlerini paylaştı.

RAPOR VE EL KİTABI YAYIMLANDI

İzmir Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı’na bağlı İklim Değişikliği ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğü’nün; Yuva Derneği ve Hukuk, Doğa ve Toplum Vakfı (HUDOTO) iş birliğiyle hayata geçirdiği projede, farklı yaş, meslek ve yaşam deneyimlerine sahip meclis üyeleri öncelikle “Isınan bir İzmir’de nasıl hayatta kalırız?” sorusuna yanıt aradı. Uzman sunumları ve ortak tartışmalar eşliğinde gerçekleştirilen 5 oturumda; Körfez’de artan ısınma, kirlilik ve ekosistem kaybının doğa temelli çözümlerle giderilmesi, bilinçli su tüketimi ve su kaynaklarının verimli kullanımı gibi başlıklar öne çıktı. Meclis üyelerince hazırlanan öncelikli 10 öneri, raporlaştırılarak el kitabına dönüştürüldü, uygulama aşamaları için de rehber hazırlandı. Belirlenen öneriler, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı’na dahil edilecek.

İZMİR’İN DÜŞÜK KARBONLU ŞEHİR OLMA HEDEFİNE KATKI

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yuva Derneği ve HUDOTO iş birliğiyle yürütülen proje; Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından uygulanan ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Sivil Katılım Projesi kapsamında desteklendi. Çalışma ile İzmir’in düşük karbonlu ve iklim dirençli bir kent olma hedeflerine katkı sağlaması amaçlandı.

İzmir İklim İçin Yurttaş Meclisi’nin 10 maddelik önerileri şöyle: