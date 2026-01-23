İzmir’in payına yine iz bedel

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı 2026 Yatırım Programı’nda İzmir’e ayrılan sembolik ödenekler CHP’den tepki çekti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, “Kaynaklar doğru kullanılmıyor, ulaşım ve altyapı yatırımlarına bütçe ayıramıyorlar” dedi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay onay gelmeyen dış kredi anlaşmalarına dikkat çekerek “Beklediğimiz şeyi yapsınlar, hizmet getirsinler. Ya da bıraksınlar biz hizmet edelim, engel olmasınlar” ifadelerini kullandı.

‘KAYNAKLAR DOĞRU KULLANILMIYOR’

CHP’li Karabat, HalkapınarOtogar Metro Hattı için sadece 3 bin TL, İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nın deprem güçlendirmesi için ise 5 bin TL ödenek ayrılmasının, iktidarın kamu yatırımlarına yaklaşımını ortaya koyduğunu söyledi. Karabat, Türkiye’nin kaynak açısından zengin bir ülke olduğunu ancak bu kaynakların verimli kullanılmadığını ifade ederek “Türkiye çok büyük ve güçlü bir ülke. Kaynaklar açısından da zengin. Ancak mesele bu kaynakların doğru ve verimli kullanılıp kullanılmadığıdır. Bugün ulaşım ve altyapı yatırımlarına dahi kaynak ayıramayan bir tabloyla karşı karşıyayız. Hızlı büyümeden, yüksek büyümeden bahsedenler bugün Türkiye’de ulaşım ve altyapı yatırımlarını yapamaz hale gelmiş durumda. Bu rakamlar, iktidarın bu alanda ne kadar zorlandığının açık bir göstergesidir” diye konuştu.

‘BIRAKSINLAR BİZ YAPALIM’

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, belediyenin kredi kullanarak hayata geçirmeyi planladığı projelerde hükümetten onay gelmediğini açıkladı. Tugay, “Şakran’a kanalizasyon ve arıtma yapılacak. Bunun için kredi anlaşmamız var, onay gelmemesi bunu almamamız demektir. 4. fazın kredisi var, anlaşması yapılmadı. Ulaşım projeleri var. Tramvay alacağız, metro alacağız, Buca metrosunu Gaziemir’e uzattık, elektrikli otobüs alacağız, çöp tesisi yapımı var, bunlarla ilgili krediler var. Bunların hangisi siyaset konusu yapılabilir? Bunları siyaset üstü görüyoruz. Biz hükümetten para istemiyoruz. Bizim kendi yaptığımız dış kredi anlaşmalarının mevzuat gereği onaylanmasını istiyoruz. Beklediğimiz şeyi yapsınlar, hizmet getirsinler. Ya da bıraksınlar biz hizmet edelim, engel olmasınlar” dedi.