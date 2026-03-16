İzmir’in tanzim satış mağazası İZMAR’ın 21 şubesi Çiğli’de açıldı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın kente kazandırdığı İzmir’in tanzim satış mağazaları İZMAR, 21’inci mağazasını Çiğli’de hizmete açtı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki İZTARIM AŞ tarafından işletilen ve halkı uygun fiyatlı, güvenilir alışverişle buluşturan İZMAR’ın yeni mağazası Köyiçi Mahallesi, Dere Caddesi üzerinde kapılarını açtı. İZMAR’ın ilçelerine gelmesini heyecanla bekleyen Çiğlililer, açılış anından itibaren mağazaya akın etti. Mağazanın özellikle et ve süt ürünleri reyonlarında uzun kuyruklar oluştu.

“SONUNDA GELDİ ÇOK MUTLUYUZ, ÇOK GÜVENİYORUZ”

Çiğli mağazasının ilk müşterilerinden Pervin Işık ise mağazanın açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Uzun süredir İZMAR’ın gelmesini beklediklerini söyleyen Işık, “Kızım da sürekli yazıyordu, sonunda geldi. Çok mutluyuz. Et fiyatları kasaplardan daha uygun. Buraya çok güveniyoruz. Süt ürünlerini de her zaman alıyoruz. Fiyatlar çok ekonomik. Çok mutluyuz” dedi.

“DIŞARIDAKİ MARKETLERE GÖRE FİYATLAR GAYET İYİ”

Mahmut Kamil Çakıcı, “Çok güzel, dışarıdaki marketlere göre fiyatlar gayet iyi. Sürpriz oldu bize. Daha önceden açılmasını isterdik. Ulukent’e gitmek zorunda kalıyorduk. Evin ihtiyaçlarını alıyoruz. Başka ihtiyacımız olmayan bir şeyi alamıyoruz. Asgari ücretle zor geçinen insanlarız. Nerede ucuz bir şey bulsak oraya gidiyoruz” dedi.

“KENDİ ÜRÜNÜMÜZ, KENDİ SÜTÜMÜZ, KENDİ TOHUMUMUZ”

Şengül Topçu da mağazanın açılışından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Fiyatlar piyasaya göre uygun. Böyle bir yere çok ihtiyaç vardı. İnsanlar burada et yiyemiyordu, 250 gram kıyma almak için kuyruğa giriyorlar. Bu nedenle Cemil Tugay’a teşekkür ediyoruz. Gayet güzel bir hizmet. Kooperatifçiliği desteklemesi çok daha iyi. Kendi ürünümüzü, kendi tohumumuzu, kendi sütümüzü kullanırsak çok daha mutlu olacağız” dedi.

“ÇİĞLİ HALKI İÇİN ÇOK İYİ OLDU”

Sinan Sevim ise “Bizim mahallede açılmasına çok memnun kaldım. Fiyatlar gayet uygun. Dana kıyma ve kuşbaşı özellikle fiyat olarak çok iyi. Halk memnun, Cemil Başkanımıza teşekkür ederiz” dedi.

İZMAR TAZE BEYAZ PEYNİR 120 LİRADAN RAFLARDA

İZMAR’ın yeni mağazasında İZTARIM’ın Bayındır Süt Fabrikası’nda üretilen İZMAR markalı tam yağlı taze beyaz peynir, ilk kez satışa çıktı. Piyasada yarım kilosu 300 liraya kadar çıkan beyaz peynir, 120 liradan vatandaşların beğenisine sunuldu. Tamamen yerli üreticiden alınan sütlerle hazırlanan İZMAR markalı taze kaşar peyniri, tereyağı, yoğurt, UHT süt, ayran ile Ödemiş Et Entegre Tesisi’nde işlenen et ve et ürünleri, Şaşal Su ve Halk Ekmek ürünleri İZMAR raflarında yerini aldı.

ÜRÜN ÇEŞİTLERİ İKİ KATINA ÇIKTI

Bir yandan yeni mağazaları kente kazandırmak için çalışan İZTARIM ekibi, bir yandan da vatandaşların ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda ürün çeşitliliğini açıldığı günden bugüne iki katına çıkardı. Kooperatiflerden temin edilerek İZMAR markasıyla satışa sunulan çay, zeytinyağı ve balın yanı sıra temizlik ürünlerinden gıdaya kadar yüzlerce çeşit ürün, uygun fiyatlarla vatandaşlara ulaştırılıyor.

SIRADAKİ MAĞAZALAR OSMANGAZİ VE ASARLIK

İZMAR, 21’inci Çiğli mağazasının yanı sıra Bayraklı’daki Özkanlar ve Orgeneral Nafiz Gürman, Bornova’daki Çamdibi, Doğanlar ve Erzene, Buca ve Gediz, Karabağlar’daki Bozyaka, Karşıyaka’daki Girne ve Nergiz, Konak’taki Gültepe ve Kemeraltı, Menemen ve Ulukent, Gaziemir ve Aktepe, Aliağa, Tire ve Torbalı Ayrancılar mağazaları ile yurttaşlara hizmet sunuyor. Gezici mağaza ise İZMAR şubesinin bulunmadığı noktalarda İzmirlilere hizmet veriyor. Yeni mağazaların Bayraklı Osmangazi ile Menemen Asarlık’ta yakın zamanda hizmete açılması planlanıyor. Mağazalar, pazar günleri dışında haftanın altı günü 09.00–20.00 saatleri arasında hizmet veriyor.