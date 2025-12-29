İzmir'in ücretsiz müzik stüdyosu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın, Karşıyaka Belediye Başkanlığı döneminde başlattığı ücretsiz müzik stüdyosu uygulaması, bu kez Kültürpark’ta hayata geçirildi. Kente yayılan proje kapsamında, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından gençlerin profesyonel ekipmanlarla ücretsiz müzik kaydı yapabileceği “Stüdyo Kültürpark” tamamlandı. İzmir’in kalbine taşınan merkez, rap sanatçısı Anıl Piyancı’nın ücretsiz konseriyle kapılarını açtı. Proje kapsamında gençler, profesyonel ekipmanlarla ücretsiz müzik kaydı yapabilecek. Karşıyaka Belediye Başkanlığı döneminde hayata geçirilen “Çatı Bostanlı” projesiyle binlerce gence ücretsiz stüdyo olanağı sağlayan ve bu vizyonuyla ödül alan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, aynı modelle geleceğin sanatçılarının yetişmesine öncülük edecek.

“MUTLUYUZ”

Kültürpark Celal Atik Spor Salonu’nda hizmet verecek stüdyonun açılışında konuşan Başkan Dr. Cemil Tugay, “Benim için çok değerli bir gün. Karşıyaka’da önemli bir deneyim yaşamıştık. Açılışının üzerinden birkaç yıl geçti ve bu süreçte çok güzel geri dönüşler aldık. Gençlerimizin stüdyoyu aktif olarak kullandığını, bazı şarkıların geniş kitlelere ulaştığını ve kimi gençlerin müzik şirketlerinden teklifler aldığını öğrendik. Bu gelişmeler bizi çok mutlu etti” ifadelerini kullandı.

“BU İŞLER HER ZAMAN PARAYLA DEĞİL, GÖNÜLLE OLAN İŞLER”

İzmir’e ilişkin birçok hayali olduğunu belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, bu hayalleri hayata geçirmek için yoğun bir gayret gösterdiklerini söyledi. İzmir’in kültür ve sanata verdiği geleneksel öneme dikkat çeken Başkan Tugay, kentin Türkiye ve dünyaya örnek bir şehir olduğunu ifade etti. Maddi imkânsızlıklar nedeniyle erişilemeyen kayıt stüdyolarını, müzikle ilgilenen gençlerin ücretsiz kullanımına açmaktan mutluluk duyduklarını dile getiren Başkan Tugay, stüdyonun belediyeye değil gençlere ait olduğunu vurguladı. Tugay, “Gençlerin daha üretken olacağına inanıyoruz. Bu işler her zaman parayla değil, gönülle olan işler. İstiyoruz ki İzmir’den daha çok insan müzik yapsın ve dünyaya ulaşsın” dedi. Gençlerin kendilerini geliştirmeye yönelik daha fazla destek talep ettiğini belirten Başkan Tugay, “Yabancı dil öğrenmek isteyenler için kurslarımız var. Teknoloji alanında kendini geliştirmek isteyenler için dijital beceri artırmaya yönelik merkezler oluşturuyoruz. Açtığımız her kursla insanlara sürekli eşlik etmeye çalışıyoruz. Dünya, bir şeyler ürettiğiniz zaman güzel” ifadelerini kullandı.

“İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AİLESİ KONSERVATUVAR GURURUNU DA YAŞAYACAK”

Gençlere yönelik desteklerin artarak süreceğini dile getiren Başkan Tugay, “Bu mütevazı stüdyo, binlerce gencin hayal ettiği çok güzel parçalara ve eserlere vesile olacak. Kayıt aşamasının ardından da gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Hayallerine ulaşmaları için desteklerimizi sürdüreceğiz.” dedi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı için hazırlıkların devam ettiğini açıklayan Başkan Tugay, Konak Karataş’ta yeterli alana sahip tarihi bir yapının restorasyon çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Tugay, “Sanatın pek çok alanında Türkiye’nin başarılı sanatçılarıyla birlikte çalışılacak bir konservatuvar açacağız. Bu gururu da İzmir Büyükşehir Belediyesi ailesi olarak hep birlikte yaşayacağız” ifadelerini kullandı.

PİYANCI’YA TEŞEKKÜR, GENÇLERE DAVET

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Karşıyaka’daki çalışmalara verdiği katkılardan dolayı sanatçı Anıl Piyancı’ya teşekkür ederek projenin kente yayılmasında sanatçıların desteğinin önemine dikkat çekti. Gençleri stüdyolara davet eden Başkan Tugay, “İzmir’in müzikle ilgilenen, üretmek isteyen gençlerini bu stüdyolarda görmek istiyoruz. ‘Bir parçam var, kaydetmek istiyorum’ diyen herkese kapımız açık. Gençlerimizin bize bu gururu yaşatmasını diliyorum. Umarım bir yıl sonra burada, yeni bestelerini yapan genç arkadaşlarımızla bir konser düzenler, onların eserlerini hep birlikte dinleriz” ifadelerini kullandı.

TUGAY’A YOĞUN İLGİ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, açılış kurdelesini kesmesinin ardından stüdyoyu gezerek yetkililerden bilgi aldı. Başkan Tugay, stüdyo ziyaretinde gitarla da poz verdi. Projeden duydukları memnuniyeti dile getiren İzmirliler, Başkan Tugay’a teşekkür etti. Özellikle gençler, Başkan Tugay’a yoğun ilgi göstererek hatıra fotoğrafı çektirdi.

“TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK PLANETARYUMUNU YAPACAĞIZ”

Programın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, yeni yılda hayata geçirilecek projelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Yıldız Sineması ve Opera Binası gibi önemli projelerin tamamlanacağını belirten Başkan Tugay, kültür ve sanat alanındaki yatırımların artarak süreceğini ifade etti. Başkan Tugay, “Türkiye’nin en büyük planetaryumunu (gezegenevi) yapmak üzere proje çalışmalarına başladık. Yeni kültür merkezleri kentimize kazandırılacak. İzmir’de sanat alanında üretim yapan herkese destek olmak istiyorum. Tarihi tiyatro gün yüzüne çıkıyor. İnciraltı çok güzel bir merkez olacak. İzmir çok büyük bir kent. Yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Zamanın yetmeyeceğinden endişe ediyorum ancak elimizden gelenin en iyisini yapacağız” dedi.

DÜNYA STANDARTLARINDA EKİPMAN

Stüdyo, genç yeteneklerin hayallerini gerçekleştirmesine katkı sağlamak amacıyla en son teknolojiyle donatıldı. Ses izolasyonu titizlikle yapılan stüdyoda, Mac Studio işlemcilerden Universal Audio ses kartlarına, Genelec referans monitörlerinden Nord synthesizer’lara ve profesyonel davul setlerine kadar dünya standartlarında ekipmanlar bulunuyor. Gençler, piyasada yüksek maliyetler gerektiren profesyonel kayıt olanaklarına, İzmir Büyükşehir Belediyesi sayesinde ücretsiz olarak erişebilecek.

PİYANCI’DAN DESTEK VE KONSER

Projenin oluşum sürecinde, Karşıyaka’daki stüdyoda olduğu gibi rap sanatçısı Anıl Piyancı aktif rol aldı. Stüdyonun görsel kimliğine yönelik çalışmalar, Anıl Piyancı ve ekibi tarafından gerçekleştirildi. Gençlerin kendilerini ait hissedeceği dinamik bir tasarıma kavuşan stüdyo, yalnızca bir kayıt alanı değil, aynı zamanda bir etkileşim merkezi olarak hizmet verecek. Stüdyodan yararlanmak isteyen gençler internet üzerinden başvuru yapabilecek.