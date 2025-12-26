İzmir İtfaiyesi 2025 bilançosunu açıkladı: Yangınların yüzde 43’ü sigara ve kibritten

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, oldukça zorlu bir yılı geride bıraktı. Yangın, sel ve su baskını ile kurtarma çalışmaları başta olmak üzere birçok olaya canı pahasına müdahale eden itfaiye ekipleri, çok sayıda felaketin önüne geçti. İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın 2025 yılına ilişkin yangın ve acil müdahale verileri ortaya çarpıcı sonuçlar çıkardı. Buna göre kent genelinde yıl boyunca 32 bin 593 olaya müdahale edilirken, bunların 15 bin 284’ü yangın olarak kayıtlara geçti. Yangınlarda 18 kişi hayatını kaybetti. 254 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Yangınların yol açtığı maddi hasarın ise 11 milyar 126 milyon 378 bin lira olduğu tahmin ediliyor.

EN BÜYÜK SORUN SİGARA

Yangın çıkış nedenlerine ilişkin veriler, ihmallerin tabloyu ağırlaştırdığını ortaya koydu. 2025 yılında çıkan yangınların 6 bin 559’u sigara ve kibrit, 3 bin 877’si açık ateş, 2 bin 562’si elektrik kontağı, 595’i ise kıvılcım ve diğer nedenlerden kaynaklandı.

KENT MERKEZİNDE YOĞUNLUK DİKKAT ÇEKTİ

Yangınların 10 bin 118’inin kent merkezinde, 5 bin 166’sının kırsal alanlarda meydana geldiği bildirildi. İtfaiye ekiplerinin olaylara ortalama 5 dakika 52 saniyede ulaştığı açıklandı. Yıl boyunca 211 orman ve fidanlık, 98 zeytinlik ve 329 ağaç yangını yaşandı.

HAYVAN KAYIPLARI DA AĞIR

Yangınlar yalnızca insanları değil, hayvanları da etkiledi. 2025 yılı içinde 3 bin 174 evcil ve çiftlik hayvanı yangınlarda hayatını kaybetti. Kurtarma çalışmalarında 6 bin 660 yurttaş kurtarılırken, 4 bin 698 hayvan da sağ olarak kurtarıldı.

“ASIL HEDEF YANGININ HİÇ ÇIKMAMASI”

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Yaşar Korkmaz, yangınların yaklaşık yüzde 98’inin insan kaynaklı olduğunu belirterek, “Sönmeden atılan bir sigara büyük felaketlere yol açıyor. Bu tablo artık herkes için ciddi bir uyarı olmalı” dedi. 2025 yılının İzmir açısından afetlerle dolu bir yıl olduğunu ifade eden Yaşar Korkmaz, “Yangınlar, su baskınları ve doğal afetlerle mücadele ettik. Özellikle orman yangınları kentimizi çok ciddi şekilde etkiledi. Haziran ayında kısa sürede çok sayıda noktada eş zamanlı çıkan yangınlarla mücadele edildi. Aşırı sıcak, düşük nem ve rüzgâr, yangınların hızla büyümesine neden oldu. Bu nedenle önleyici tedbirler ve vatandaş duyarlılığı her zamankinden daha önemli. Yangını söndürmek bizim görevimiz. Ancak yangının çıkmaması hepimizin sorumluluğu. Özellikle sigara ve kontrolsüz ateşe karşı daha dikkatli olunmalı” diye konuştu.

120 BİN ÇAĞRI, 32 BİN MÜDAHALE

2025 yılı boyunca 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaklaşık 120 bin ihbar düştüğünü açıklayan Korkmaz, bu çağrıların 65 bininin vakaya dönüştürüldüğünü, toplam 32 binin üzerinde olaya fiilen müdahale edildiğini belirtti. Korkmaz, şunları söyledi:

“Bu yıl ilk kez seyyar ve hareketli yangınlarla karşılaştık. Aşırı sıcak, düşük nem ve şiddetli rüzgâr, yangınların çok hızlı yayılmasına neden oldu. Daha önce karşılaşmadığımız bir tabloyla mücadele ettik. Ancak tehlike geçmiş değil. Gelecek yıllarda yangın riski artarak devam edecek. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Dr. Cemil Tugay’ın öncülüğünde yeni önlemler alıyoruz. Bu kapsamda yeni itfaiye erleri göreve başladı. 200 memur alımı için başvuru alındı ve 37 yeni itfaiye aracı için ihale süreci devam ediyor. Alınacak yeni araçlardan 10’u arazi tipi olacak.”

KIRSALDA ÖNLEYİCİ MÜDAHALE ETKİSİNİ GÖSTERDİ

İklim krizinin su kaynakları üzerindeki baskısına dikkat çeken Korkmaz, suyla söndürmenin yanı sıra alternatif yangın söndürme teknolojileri üzerinde üniversiteler ve uzmanlarla iş birliği içinde çalıştıklarını belirterek, gelecek yaz yangınlarla mücadelede daha güçlü olmayı hedeflediklerini söyledi. Korkmaz ayrıca, yangın riski yüksek kırsal alanlar öncelikli olmak üzere 1.300 mahallenin 601’ine dağıtılan yangın söndürme tankerleriyle 2025 yılı içinde itfaiye ulaşmadan 1.018 yangına müdahale edildiğini, bu önleyici yaklaşımın büyük başarı sağladığını ifade etti.

ÇOCUKLARA ÇAĞRI: EBEVEYNLERİNİZİ UYARIN

Sigaradan kaynaklanan yangınların can yakmaya devam ettiğini vurgulayan Korkmaz, çocuklara da çağrıda bulunarak, “Özellikle yaz aylarında araç yolculuklarında ebeveynlerini uyarsınlar. Sönmeyen bir sigaranın nelere yol açabileceğini herkes bilmeli. Önemli olan müdahale etmek değil, yangının hiç çıkmamasını sağlamak. 2026 yılının İzmir için afetsiz, yangınsız ve acil durumsuz bir yıl olmasını diliyorum” dedi.